Press Release

June 1, 2021 REVILLA KINILALA ANG HUSAY NI DONAIRE NA MULING NAGING WORLD BOXING CHAMPION NAGSUMITE ng isang resolusyon (Reso-737) si Sen. Ramon Bong Revilla, Jr. bilang pagkilala at pagbati sa ipinamalas na husay ni Nonito Donaire, Jr. dahil sa pagkakapanalo nito bilang World Boxing Council (WBC) Bantamweight Champion na ginanap noong Mayo 29, 2021 sa Carlson, California. Walang kahirap-hirap na nasungkit ni Donaire ang kampeonato laban kay French boxer Nordine Oubaali sa kanilang paghaharap sa Dignity Health Sports Park Stadium sa nabanggit na lugar. Ang 38 anyos na boksingerong Pinoy ay may record na 40 wins, 26 sa mga ito ay knockout na may 6 na talo lamang at halos kinopo nito ang lahat ng round hanggang sa mapabagsak nito ng dalawang ulit sa ikatlong round si Oubaali. Nagkaroon pa ng pagkakataon si Oubaali na makarating ng ikaapat na round ngunit hindi na niya nakayanan ang malalakas na suntok na pinakawalan ni Donaire hanggang sa ito ay tuluyan nang bumagsak na naging dahilan para tuluyan nang itigil ng referee ang laban. Ang pagkakapanalo ni Donaire ay hindi ordinaryong magmamarka bilang isang mahusay na boksingero ngunit umukit ito sa kasaysayan ng boksing bilang pinakamatandang bantamweight na nakasungkit ng kampeonato. Si Donaire na four-division world boxing champion ay isa ring World Boxing Hall of Fame "Most Outstanding Boxer of the Year" sa taong 2007, at naging "Fighter of the Year" din noong 2012 at muli ay ipinakita niyang ang kaniyang husay at tapang. Ayon kay Revilla, si Donaire umano ay hindi tumigil sa kaniyang mithiin na maging undisputed bantamweight champion at patuloy ang pagsisikap para maipakita ang kaniyang pagmamahal sa larong boksing kaya matatawag umano ito na isang insperasyon para sa iba pang atletang Pinoy na nais mag-uwi ng karangalan sa bansa. "Ang pinakahuling tagumpay na ito ni Donaire ay malaking karagdagan para sa kaniyang mga narating sa larangang ito bilang isang mahusay na boksingero at isang malaking karangalan din ito hindi lang bilang isang Pilipino kung hindi karangalan ng ating bansa" pagwawakas pa ni Revilla. Dahil dito ay nagpahayag ng taos-pusong pagkilala si Revilla dahil sa muli ay isang napakalaking karangalan na naman ang iniuwi sa atin ni Donaire bilang isang WBC Bantamweight Champion.