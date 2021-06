Press Release

June 2, 2021 GRACE POE's MANIFESTATION TRANSCRIPT

on Sen. Pacquiao's privilege speech Sen. Grace Poe: Nais kong pasalamatan ang ating butihing senador na galing sa Sarangani na nabanggit niya na talagang problema sa ating bansa ng mga gustong mamuhunan dito—ang mga investors—ang kakulangan sa suplay ng kuryente...Hindi lamang kakulangan, pati pagiging mahal pa ng suplay. Maraming salamat at 'yan ay nabanggit ninyo dahil napaka-importante niyan. Maliban sa kuryente, nandoon rin ang problema sa imprastraktura na napakahalaga. At alam ko namang may puso siya sa ating mga kababayang nangangailangan, kaya kung anuman ang naging puno't dulo nito, ang importante ay kung sinuman ang dapat managot, managot. At kung anuman ang pwede nating gawin para maayos ang sitwasyon ay magawa natin. Maraming salamat, Mr. President.