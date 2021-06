Press Release

June 3, 2021 Bong Go reiterates that he is not interested in running in 2022 elections; says Duterte admin remains focused on gov't pandemic efforts In a recent interview after he delivered assistance to fire victims in South Harbor, Manila on Tuesday, June 1, Senator Christopher "Bong" Go said that he is not interested in running for a higher position in the 2022 national elections. The Senator added that he is leaving his fate to God while remaining focused on his duties to serve Filipinos. "I leave my fate to God, to the Dutertes, and to the Filipino people, to whom I owe the privilege of serving this nation as a public servant. For without them I will not be where I am now," said Go. "Ulitin ko lang po, pinapaubaya ko na po sa Diyos, pinapaubaya ko na po sa mga Duterte, at sa mga kapatid ko pong Pilipino na nagbigay po ng pagkakataon na makapagserbisyo po ako sa kanila. Kaya hindi ko po sasayangin itong pagkakataong ito,ibabalik ko po sa inyo ang serbisyo," he added. "Ako po ay naniniwala sa pamilya, sa kanilang liderato, kung ano po ang kanilang magiging desisyon ay susuportahan ko po ang kanilang magiging desisyon. Iisa lang naman po ang aming layunin, ang pagserbisyuhan ang aming kapwa Pilipino at kabutihan lang po ng bawat Pilipino," he emphasized further. Go then appealed to partymates and supporters to even consider him last when choosing candidates for the upcoming polls. "Nasagot ko na ho 'yan noon, I'm not interested in that position po. Hindi po ako interesadong tumakbo sa posisyon na alam kong napakahirap po na trabaho," said Go. "Alam ko po 'yun dahil matagal po akong nasa tabi ng ating mahal na Pangulo. Alam ko po na napakahirap po ng trabaho ng pagiging Pangulo dahil nasa tabi niya po ako. Akala niyo po masarap? Hindi po, kung gusto mong maging Pangulo dapat willing ka pong magsakripisyo, ubusin mo po 'yung oras mo, 24/7 sa paglilingkod sa mga kapatid nating Pilipino," he added. Having worked for President Rodrigo Duterte for decades, Go said that he is aware and familiar with the challenges the presidency entails. He added that it would be hard to fill the shoes of President Duterte. "So, kung trabaho ang pag-uusapan, alam na alam ko po, sobrang alam ko 'yung trabaho ni Pangulong Duterte, napakahirap. Knowing that, ako mismo ay discouraged po ako na tumakbo bilang Pangulo dahil alam ko pong napakahirap po na maging isang Pangulong Duterte," mentioned Go. Nevertheless, Go expressed his gratitude to those who trust and support him and the Duterte administration, saying, "Maraming salamat po sa inyong tiwala, sa mga party mates ko... at kahit sa mga hindi kapartido... Maraming salamat po sa inyong lahat — sa inyong tiwala. (But) I am not interested po." "Sa totoo lang po, kung pagod na pagod ang Pangulo... Pagod na pagod na rin po ako sa trabaho namin. Pero kayo po ang nagbibigay-lakas loob sa amin na makapagserbisyo pa po para malampasan natin (ang pagsubok na ito)," he added. Go said that he wants nothing more but for the country to overcome the pandemic and bring back normalcy to the lives of Filipinos. He also vowed to continue serving the Filipino people to the best of his abilities. "Ito lang po ang gusto kong mangyari ngayon, malampasan na po natin itong krisis na ito at wala na pong iba. Ako naman po'y senador na, na binigyan n'yo po ng pagkakataon na maging senador, na binigyan po ng Panginoon... mga probinsyano lang po kami na binigyan po ng pagkakataon. Hindi po namin sasayangin ito," said Go. "Magseserbisyo po ako kahit saang sulok po kayo ng Pilipinas. Sinabi ko na 'yon sa inyo noon after my proclamation, kahit saang sulok kayo ng Pilipinas, sa Caloocan nasunugan kayo, dito, sa Sulu, kahit dito sa Tondo sa Port, pupuntahan ko kayo basta kaya lang po ng aking katawan," he added. Meanwhile, asked if President Duterte is interested in running for the vice presidential seat, Go said that the President, together with the whole administration, remains focused on addressing the pandemic and other needs of Filipinos especially the poor and marginalized. "Kahit na pagod na pagod na po yan syempre po uunahin pa rin po niya ang ating sitwasyon sa ngayon, uunahin pa rin po ng ating Presidente ang magiging kinabukasan nga ating bayan... ang kanyang naumpisahang pagbabago, yung mga nagawa niya po para sa bayan... kung paano ito maipagpapatuloy pa," said Go, admitting that they would want the positive change started by Duterte to continue in the coming years. "Not only that, nandito po tayo sa ibang sitwasyon, nandito tayo sa pandemya... kung paano niya iaabot sa susunod na lider ng bansa na hindi mapuputol ang kanyang inumpisahan lalo na sa usaping pandemya... dahil napakahirap po nito, yung transition... nasa kalagitnaan tayo ng pandemya nasa kalagitnaan po tayo ng pagbabakuna at napaka-importante po dito na hindi po mapuputol itong lahat na ginagawa ng ating gobyerno," the Senator added. Go stressed that emerging from the pandemic should be the primordial concern of everyone. He added that the transition from one administration to another must not compromise the gains and efforts done to overcome the health crisis. "Bagamat nandiyan pa rin ang kaso ng COVID-19, ang importante po dito ay tuluyan nating masugpo at maattain natin ang herd immunity ngayong taong ito. Hindi po ganoon kadali ang COVID-19. Bawat araw, bawat linggo, bawat buwan ay may panibagong nadidiskubre natin. And of course based on good science naman ang lahat ng pag-aaral na ito dahil bago nga itong COVID-19... 'novel' nga po... bagong sakit na di natin alam na biglang darating ang bagong variant," he said. "Importante po dito hindi mapuputol ang pagbabakuna at tuloy-tuloy ang recovery. Binabalanse naman ng ating gobyerno yung health at saka yung economy," he added. Go, however, noted that the country is best governed when the president and the vice president have a common goal, in contrast to the current situation where the vice president is a member of the opposition. "Mangyayari lang po 'yun, of course, kung kasamahan niya po 'yung magiging pangulo. Importante po rito ay kasamahan niya at kasundo niya. Dahil katulad po ng nangyayari sa ngayon, siya 'yung pangulo kontra naman sa lahat ng ginagawa niya ay iba pong usapan," Go pointed out, assuming President Duterte heeds the clamor to run for VP in 2022. "Dapat po'y kasama niya rin po ang magiging presidente at tutulungan niya po based kung ano po 'yung nagawa niya sa mga nakaraang limang taon, o anim na taon pagkatapos ng kanyang termino ay tutulungan po niya 'yung magiging pangulo kung sino man po siya," he added. Go emphasized that if President Duterte even considers the thought of running in 2022 as VP, he would prefer a running mate who can continue the change the current administration has started. "Kung mayroon naman tayong makitang magaling at talagang may puso at nagmamahal sa kanyang kapwa Pilipino at makaka-tandem po ni Pangulong Duterte ay unahin na lang po natin kung sino man po 'yon," he reiterated.