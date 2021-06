Press Release

June 4, 2021 Transcript of interview of Senate President Vicente C. Sotto III with Deo Macalma of DZRH Q: Alam po namin na graduating na po kayo. Kayo po ba ay tatakbong bise presidente sa darating na eleksiyon sa 2022? SP Sotto: Yun ang pinag-aaralan ko pang mabuti. Maraming nagbigay sa akin nung ideya na yon. Tutal (unclear). There were times before but sabi ko pag-iisipan natin. Marami namang options pa. Meron din akong option na mag-retire eh. Q: Ang bata-bata ninyo pa, magre-retire ka na kaagad? Huwag muna. SP Sotto: Sabi ko, may-edad na ako. Sabi naman ni Pastor Peter Tanchi sa akin, ang lalaki daw pagdating pa ng mga 70 at saka pa lang daw buong-buo ang kaisipan. Kaya huwag daw akong mag-retire. Pinag-aaralan nating mabuti, 'di madaling mag-desisyon diyan. So... At saka nitong mga panahon na ito, ang feeling ko kasi saka yung grupo namin, pandemic muna saka trabaho muna ang trabahuhin, alamin muna natin ano pa yung mga pagkukulang sa mga kababayan natin. Kasi ang politics, pasok niyan mga bandang October, November na. Q: Tama, huwag ka muna magre-retire, mukhang tama. Kita mo si Manong Johnny, 98 years old pero sharp pa rin. Parang lalo pang nagiging sharp ang Manong Johnny. SP Sotto: Oo nga eh. Siguro, basta basa nang basa. Ganon ang ugali noon eh. Tapos naglalaro pa ng iPad yun. Para exercise sa isip. Q: Mental calisthenics. SP Sotto: Oo. Parang ganon eh. So ako naman, nag-iisip pa Kuyang, Kuyang Mayor. Kasi yung... Ayoko namang gayahin yung mga ibang kandidato, yung ibang pulitiko nung araw pa, at saka kahit ngayon, naririnig-rinig ko yun. Ang mga dialogue eh, hindi raw sila tatakbo pagkatapos nangunguna sa pila ng filing. Q: Iyan ata ang style ngayon, parang tulak ng bibig kabig ng dibdib ika nga. Medyo pahele-hele muna pero bandang huli.... SP Sotto: Hindi magugustuhan ng mga kababayan natin. Mas mabuti yung diretso ka. Kung tatakbo ka, sabihin mo tatakbo ka. Kung hindi ka tatakbo, eh di hindi ka tatakbo. Ngayon, tulad ko, nag-iisip pa. Q: Mahirap daw kasi yung, Kuyang Tito Sen, yung maagang nag-dedeklara. At baka mangyari yung nangyari kay Sen. Manny Villar at Vice President Jojo Binay. Nung magdeklara ng maaga, binakbakan kaagad. SP Sotto: Oo nga eh... Hindi maiiwasan. Ewan ko ba sa pulitika natin. Sabagay, sa Amerika nangyayari din yun. Yung batuhan ni Biden at saka ni Trump. Kahit panahon ni Obama at tsaka ni Mrs. Hilary. (Unclear) batuhan dun eh. Q: Lumulutang din ang pangalan ni Sen. Ping Lacson. Pero may plano din tumakbong Presidente at kayo ang kukuning running mate, kayo daw ang magta-tandem. SP Sotto: Ako'y naniniwala na yung... mga kaalaman at experience ni Sen. Lacson. At saka yung ugali niya, pagkakilala ko sa kanya. Maganda, maganda ang pupuntahan ng bansa pag siya ang tumakbo ng Presidente. Kaya, sabi ko, kaya pag nakapag-isip ng ganon yon at ako'y tinatanong kung ako'y tatakbo raw, sabi ko kung saka-sakaling tumakbo si Sen. Lacson, siguradong magkakasama kami. Alam mo naman yang grupo namin nila Bing, nila Greg di ba. Nila Loren, sila, actually pati si Manny Pacquiao kasama sa grupo namin, sina Lito Lapid, sila Manong Johnny, meron kaming "macho" group nung araw diba. Kala nila macho, hindi, "machunurin" yun. Si Grace Poe, kasama rin sa'min dun. Q: Pero Sen. Tito Sen, sa isang Ping Lacson na matagal ninyo nang nakasama, at matagal na nating nasubaybayan ang career. Ano naman ang qualities ng Ping Lacson na kailangan, na dapat siya ay maging Presidente? SP Sotto: Hindi corrupt. At galit sa corrupt. At yung strikto, ang desisyon, pag nagdesisyon totohanan. Loyal. Yun ang kailangan ng, yung qualities ng mga tao, na gusto nating lider natin. May puso. Matapang. May paninindigan. May utak at hindi corrupt. Q: Sabi nga ni Mayor Loyola ng Carmona, Cavite, eto ang ala-Lee Kuan Yew ng Pilipinas. SP Sotto: Oo nga, tama, tama. Strikto eh. Q: Anyway, Tito Sen, Sir, ano ang stand ng inyong Partido, National People's Coalition, kayo ba sa NPC ay maglalagay ng presidential candidate, vice-presidential candidate, line up ng mga senador? SP: Wala pa. Dahil una sa lahat, kung ako, ako ngayon ang Chairman eh. Di pa nga ako nagde-desisyon. Pero gusto ko kasi gumawa ng mga consultative meetings din sa mga kasama namin. So, usapan namin nitong huli, kausap ko itong aming Secretary General tsaka yung ilang Congressmen ng NPC. Magpupulong kami, pag-uusapan naming kung papaano ang takbo ng partido, kung meron kaming susuportahan, kung ako'y tatakbo. Consultative meetings muna ang plano namin sa ngayon. Kaya yung mga rumors na naririnig ninyo, chismis palang yun tungkol sa NPC. Wala pa kaming konkretong pinag-uusapan. May mga bulung-bulungan, baka ganito, baka ganyan. Pero walang konkretong pinag-uusapan. Alam mo naman ang NPC, usually solid yan. Kaya kung hindi kami makakapag-solid, ang deklarasyon naming kung minsan eh, free zone. Q: Free zone o kaya coalition... SP: Oo. Ganoon. Q: Pero nandiyan, pinag-uusapan na ang tandem na Lacson-Sotto... SP: Pinag-uusapan nga iyon. Totoo naman na pinag-uusapan yon. Siguro mga consultation na muna, consultative meetings muna, tingnan muna natin. Una sa lahat, ano bang mai-ooffer ng mga yan di ba? At saka anong mga track record di ba. Ganoon muna. Tapos tingnan natin, kung makakakuha ng suporta sa mga kababayan natin. Q: Hindi ba naisip na mukhang lutang na lutang na ang Sara Duterte Carpio na tatakbong President. Di ba mahirap banggain ang Presidential daughter, Kuyang Senator Sir? SP: Siyempre formidable na kandidato yun. Pero... Kung ika'y makakaisip kang kumandidato, ang isipin mo ay ano ang mai-ooffer mo sa bansa? Ano mai-ooffer mo sa bayan, sa mga tao? At yung sarili mo intindihin mo, hindi yung kung sino ang mga kasabay mong tumatakbo. Hindi magandang quality ng isang kandidato na inaasikaso yung mga kalaban. Hindi eh. Asikasuhin mo yung sarili mo, i-offer mo yung sarili mo. Alternative ka eh, pwede kang pagpilian. At least may pagpipilian. I have no problems, with whoever wants to run. Ganon ang mentality ko. Okay lang yun. Para may mga pagpipilian ang mga kababayan natin. Q: Nagtalo daw kayo ni Sen. Cynthia Villar kahapon, ano ba yung nagging isyu? SP: Nagkaroon ng misunderstanding kagabi. Alam mo mahirap din kasi yung nasa virtual yung kausap mo, pagkatapos ika'y physically present sa Senate. Eh nagkaroon ng di pagkakaunawaan. Sapagkat, meron kaming binobotohan ng bicameral conference committee report yung kay Sen. Dela Rosa. Yung report na yun, may isang probisyon doon na nasama sa bicam. Alam mo naman yung bicam, yun yung third house ano. Doon sa bicam, nasama, ang feeling ng iba sa amin, na-smuggle. Dahil tinalo namin yung probisyon na yun sa Senado. We voted it down. Yung lalagyan ng baril ang mga bumbero. So nagkatalo kami doon. Eh nung nagbotohan, labing tatlo sa amin ang bumoto na hindi dapat ilagay yung probisyon na iyon. Q: Na huwag bigyan ng baril ang mga bumbero... SP: Oo. Hindi dapat. Dapat may security force na lang. May security, may mga pulis naman dapat pag may mga sunog. Diba, ganoon ang sinasabi. So ngayon, pagdating ng bicameral conference committee report, to naman eh ipinasok daw at ani Cong. Salceda. Pagdating sa amin, eh vinote down namin yun pagdating sa report ni Sen. Dela Rosa, nandoon yun. Pinasok doon sa bicam. Although hindi yung buong probisyon yung nandoon, meron lang mga areas na bibigyan ng baril. Pero yun pa rin yung essence eh. Babarilan mo eh. Pwede naman silang mag-baril, feeling namin, pwede naman silang mag-file ng permit to carry, bumili sila ng license to possess, pwede naman eh. Bakit gobyerno pa ang gagawa non? Bibili pa tayo, gagawan natin, bibigyan natin. Pag nalaman ng mga kababayan natin yan, magalit pa eh. Pinasok nga nila. So ngayon nung botohan na, (unclear) bicam report, ang boto: 22 kaming sumagot sa roll call. 22 yung sumagot sa roll call. Ibig sabihin noon pag may isang motion na dapat i-approve, ito'y parliamentary rules, majority of the quorum. In other words, sa 22, kailangan 12 ang boto. Nung magbotohan, 11 lang ang in-favor. Kasama sina Sen. Villar doon. 11. Ang 8 ayaw, at yung 3 abstain. So total 22. Eh ganoon ang rules ng parliament. Hindi porke mas marami kayo doon sa NO, panalo kayo. Kailangan, you must have the majority of the quorum to approve any motion o any approval. Ganoon yon. So, 11. So sabi ko nga, the motion is lost. Okay talo. Pinapansin nila kami after a few minutes, nag-log in si Bong Go. Nag-log in si Sen. Bong Go at nung tinatanong siya nung mga kasama niya, ang sabi, wala raw siyang signal. Wala raw siyang internet. Sinabi ngayon ni Sen. Villar, humingi ng floor si Sen. Villar. Sabi niya, "Mr. Senate President walang signal si Sen. Bong Go, kung hindi, dapat nakaboto yan." Kasi in favor sa kanila si Bong Go. Magiging dose sila kung bumoto eh. Eh kaso wala siya nung panahong bumuboto. At naihampas na. Sabi ni Sen. Villar, "Eh kasi walang signal, hindi siya naka-log in." Ang sabi ko ngayon, pagka-ikaw wala kang, when I mean "ikaw", I mean a person. When you are not logged in, you do not have a signal, you do not have an internet connection, eh mas maganda kung nandito ka. Para makaboto ka. Ang intindi ni Sen. Villar, eh pinatatamaan ko silang mga hindi pumapasok na seniors, na nandodoon. Kaya parang ang sinasabi niya, eh mga senior kami, hindi kami pwede pumasok, ganyan-ganyan. Yung ang sinabi niya. Sabi ko, teka-teka, kaya kami nagkatalo. Kasi sabi ko mali yung sinasabi po ninyo. Ako senior. Pero hindi yun eh. The point is, I was pertaining to the issue na, kung wala kang signal, wala kang internet, pumasok ka. Kung gusto mong bumoto. Yung ganoong ka-simple lang. Anyway, nung magkaroon ng palitan ng mga salita. Eh sinuspend ko na. Pagbalik ko naman, nag-sorry naman si Sen. Villar. Siguro nalinawan na nya yung punto ko.