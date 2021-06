Press Release

June 5, 2021 Gatchalian on vaccinating minors: address hesitancy among parents, guardians With the government eyeing to start the vaccination of 29 million Filipinos in the pediatric sector by September or October this year, Senator Win Gatchalian says boosting parents' confidence in COVID-19 vaccines becomes critical amidst persisting hesitancy among Filipino adults. Gatchalian took note of a non-commissioned survey by the Social Weather Stations (SWS) which revealed that only 32 percent of Filipino adults are willing to get vaccinated against COVID-19, 35 percent are uncertain and 33 percent are unwilling. The survey had 1,200 respondents. If vaccine hesitancy persists among adults, especially among parents and guardians, minors might also be dissuaded from receiving the COVID-19 vaccine, the lawmaker warned. This in turn would compromise public confidence on the resumption of limited face-to-face classes and the safe reopening of schools. The Department of Education (DepEd), for its part, says it is set to issue a memorandum on how education frontliners can effectively engage the public and help out in the drive to address vaccine hesitancy among Filipinos. For Gatchalian, the agency can start by reaching out to parents and mobilizing Parent-Teacher Associations (PTA) to emphasize how the COVID-19 vaccines prevent severe disease, hospitalization, and death. "Bagama't ilang buwan na ang lumipas matapos nating simulan ang pagbabakuna kontra COVID-19, nananatiling hamon pa rin para sa atin na palakasin ang tiwala ng ating mga kababayan. Mahalagang matugunan natin ang pangamba ng mga magulang upang mapabakunahan ang kanilang mga anak at matiyak nating magiging ligtas ang muling pagbubukas ng ating mga paaralan," said the Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. Finance Secretary Carlos Dominguez said last May that the government needs about P20 billion to inoculate 15 million kids aged 12-17. The finance chief added that P55 billion is needed to give booster shots to 85 million Filipino adults and teenagers for next year. The Philippine Food and Drug Administration (FDA) announced last May that it is set to allow the use of the Pfizer-BioNTech vaccine for minors aged 12-15. The Pfizer-BioNTech vaccine is already being rolled out in the United States for minors aged 12-15. # # # Gatchalian: Pabakunahan ang mga kabataan, tugunan ang pangamba ng mga magulang Habang inaasahan ng gobyernong mabakunahan ang dalawampu't siyam (29) na milyong kabataang Pilipino o iyong mga wala pang labing-walong (18) taong gulang simula Setyembre o Oktubre sa taong ito, binigyang-diin ni Senador Win Gatchalian na dapat tugunan ang pangamba ng mga magulang, lalo na't marami pa rin sa mga Pilipino ang takot magpabakuna laban sa COVID-19. Matatandaang sa isang survey na isinagawa ng Social Weather Stations (SWS), tatlumpu't dalawang porsyento (32) lamang ang handang magpabakuna kontra COVID-19, tatlumpu't limang porsyento (35) ang hindi sigurado, at tatlumpu't tatlong (33) porsyento ang tutol sa pagpapabakuna. May isang libo at dalawang daang (1,200) kalahok ang naturang survey. Kung mananatiling takot ang mga magulang sa mga bakuna kontra COVID-19, maaaring pigilan din ng mga ito ang pagbabakuna ng kanilang mga anak. Babala ni Gatchalian, makaka-apekto ito sa kumpiyansa ng publiko sa muling pagkakaroon ng limited face-to-face classes at sa ligtas na pagbubukas ng mga paaralan. Nakatakda naman ang Department of Education (DepEd) na mag-isyu ng memorandum kung paano makikilahok ang mga education frontliners sa pagbibigay ng kaalaman ukol sa bakuna. Para kay Gatchalian, maaaring simulan ng ahensya ang pakikipag-ugnayan sa mga magulang sa pamamagitan ng mga Parent-Teacher Associations (PTA) upang mabigyang-diin ang kakayahan ng mga bakuna laban sa matinding pagkakasakit, pagkaka-ospital, at pagkamatay. "Bagama't ilang buwan na ang lumipas matapos nating simulan ang pagbabakuna kontra COVID-19, nananatiling hamon pa rin para sa atin na palakasin ang tiwala ng ating mga kababayan. Mahalagang matugunan natin ang pangamba ng mga magulang upang mapabakunahan ang kanilang mga anak at matiyak nating magiging ligtas ang muling pagbubukas ng mga paaralan," ayon sa Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. Nangangailangan ang pamahalaan ng dalawampung (20) bilyong piso para bakunahan ang mga batang may edad na labindalawa (12) hanggang labing-pito (17). Kailangan din ng limampu't limang (55) bilyong piso para sa mga booster shots ng walumpu't limang (85) milyong Pilipino, kabilang ang parehong nakatatanda at mga teenagers. Noong nakaraang buwan din ay inanunsyo ng Philippine Food and Drug Administration (FDA) na nakatakda nitong bigyan ng pahintulot ang paggamit sa Pfizer-BioNTech vaccine para sa mga batang may edad na labindalawa (12) hanggang labing-lima (15). Sa kasalukuyan ay ginagamit na ang Pfizer-BioNTech vaccine sa Estados Unidos para sa mga kabataan ng naturang age group. # # #