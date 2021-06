OPENING STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS

Committee on Agriculture Hearing

(Status of Coconut Farmers Registry)

June 10, 2021

Madame Chair, magandang umaga. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo for immediately setting this hearing on Senator Kiko and my resolution. Nagpapasalamat ako higit sa mga magniniyog na nandito ngayon at kabahagi natin sa hearing na ito.

Noong pinasa natin ang Republic Act 11524, iisa ang ating hangad: matatanggap na ng ating magniniyog - at higit sa lahat ang ating maliliit na magniniyog - ang biyaya ng coco levy. Our coconut farmers are among the poorest Filipinos, at napakatagal na ng saga nitong coco levy funds. Dapat lang ay wala nang sagabal sa proseso ng pagtutuwid ng makasaysayan nating mga utang sa kanila.

Sabi nga, pera na, magiging bato pa. Hindi na nga naabutan halos ng orihinal na nagbayad ng coco levy ang katas ng kanilang paghihintay. Wag naman sana natin pag-antayin ng matagal ang mga anak at apo nila. No more delays.

Salamat po.