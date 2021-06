Press Release

June 10, 2021 Villanueva: Gov't to save billions if Cebu's 'sensible but science-based' swab policy is nat'l norm Senator Joel Villanueva has thrown support to Cebu's "swab-upon-arrival" policy, saying the "sensible, but science-based" way of screening travelers for coronavirus is "low-cost but highly-effective." "It is a kind of health checkpoint that spares OFWs of the hassles of quarantine. It saves them time and money, both of which are better spent with and for their families," Villanueva said. The cash-strapped government saves money too, he said. "The shorter an OFW stays in a hotel, the smaller the amount that is billed to the government." Full board of the 10-day quarantine of OFWs in hotels is shouldered by the Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), which on any given day, billets 10,000 OFWs in 114 hotels. OWWA has warned as early as March this year that it will use up in five months its entire year's P6.2 billion budget to assist returning OFWs. "If we adopt Cebu's approach as national policy, the government will be saving BILLIONS OF PESOS A YEAR. Isipin nyo na lang kung gaano kadaming bakuna ang mabibili nito," Villanueva said. "The government gets a huge discount, and the vacationing OFWs get to spend more time with their families instead of spending two precious weeks in solitary confinement," Villanueva said. "Kung emergency ang dahilan ng pag-uwi, o kaya bilang ang araw ng bakasyon, kawawa naman po sila kung sa kakarampot na araw ay uubusin sa apat na sulok ng maliit na kwarto," he said. A brainchild of Gov. Gwendolyn Garcia, Cebu province's policy, which tweaks but still complies with IATF rules, is spelled out in Provincial Ordinance No. 2021-04 and in an executive order issued by Garcia. "At the very least, the Cebu formula needs to be tested in other cities. Success has to be replicated not repressed. We should encourage innovation, especially during this new normal, when conditions change rapidly," Villanueva said. Villanueva: Bilyong piso ang matitipid kung ipapatupad ang Cebu 'swab-upon-arrival' policy sa buong bansa Sinuportahan ni Senator Joel Villanueva ang "swab-upon-arrival" na polisiya ng Cebu sa mga dumadating sa international airports nito dahil hindi lamang "sensible" at "science-based" ang patakarang ito, kundi matipid na rin at epektibo sa pag-screen ng mga pasahero sa COVID-19. "Isa po itong uri ng 'health checkpoint' kung saan hindi na pagdadaanan ng ating mga OFWs ang matagal na quarantine kung negatibo sa swab test. Makakatipid po sila ng oras at pera na mas mainam na gamitin nila sa kanilang mga pamilya," ani Villanueva, chair ng Senate labor committee. Dagdag pa ni Villanueva na makakatipid rin ang gobyerno sa panuntunang ito. "Magiging mas maikli po ang pananatili ng OFW sa isang hotel, at mas liliit ang gastos para sa gobyerno," aniya. Sagot umano ng Overseas Workers Welfare Administration o OWWA ang itinakdang 10 araw na quarantine sa hotel ng mga OFWs. Sa isang araw, may 10,000 OFWs ang nasa 114 na mga hotel. Nagbabala ang OWWA nitong Marso na mauubos na nito ang pondong na P6.2 bilyon ngayong taon nang limang buwan lamang sa gastos nito para sa mga OFWs. "Kung ipatutupad natin ang Cebu system ng pag-quarantine sa mga dumarating na pasahero sa buong bansa, mahigit P300 milyon po ang matitipid ng gobyerno. Isipin na lang po natin kung gaano karaming pamilya ang makatatanggap ng ayuda mula sa halagang ito," sabi Villanueva. "Malaki na tipid ng gobyerno, mas madaming oras pa ang magugugol ng mga OFWs sa kanilang pamilya, kumpara kung sila ay nasa quarantine ng dalawang linggo. Malaking bagay po ito sa mga bakasyonistang OFW na limitado lang ang oras." "Kung emergency ang dahilan ng pag-uwi, o kaya bilang ang araw ng bakasyon, kawawa naman po sila kung sa kakarampot na araw ay uubusin sa apat na sulok ng maliit na kwarto." Ang swab-upon-arrival policy ay ipinatutupad sa Cebu sa bisa ng isang executive order ni Gov. Gwendolyn Garcia at counterpart na ordinansa mula sa Sangguniang Panlalawigan. Tumatalima pa rin ang panuntunan na ito sa kasalukuyang IATF guidelines. Ibinaba sa pitong araw ang quarantine period ng mga OFWs, sa halip ng dalawang lingo. Sasailalim ang mga OFW sa swab test pagdating, at ite-test uli matapos ang pitong araw. Kapag negative ang resulta ng swab test, maaari na silang umuwi sa kanilang mga tahanan at pamilya. "Mungkahi po natin na subukan itong panuntunan ng Cebu sa ibang mga lugar. Kung tagumpay ito, kailangang kopyahin sa ibang lugar. Dapat suportahan po natin ang innovation lalo na sa panahon ng 'new normal' kung saan madaming pagbabago sa ating buhay," ani Villanueva.