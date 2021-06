Press Release

June 12, 2021 MENSAHE SA ARAW NG KALAYAAN:

WAKASAN NA ANG PAGKATUTA SA CHINA! Isang mapagpalaya at makabuluhang araw ng kalayaan sa ating lahat. Mula dito sa Camp Crame, nagpupugay ako sa lahat ng patuloy na naninindigan para sa kalayaan ng sambayanan mula sa isang rehimeng mapaniil. Hindi man ako personal na kasama sa inyong pagtitipon, ramdam ko ang diwang mapanlaban na nag-aalab sa inyong mga puso ngayon. Salamat sa pagturing ninyo sa akin na bahagi ng laban para sa tunay na kalayaan. In his first Independence Day message as President, Duterte called on his countrymen to preserve our sovereignty in honor of our heroes. Now, he talks about a win-win cooperation with China for greater peace, progress, and prosperity. Yan ang basura, hindi ang ating makasaysayang panalo sa arbitration case laban sa China ukol sa West Philippine Sea. A nation of orphans and a generation of beggars living on crumbs from China's banquet, this is going to be Duterte's legacy. Ito rin ang magiging madilim na kinabukasan ng ating mga anak kung magpapatuloy ang kanyang paghahari-harian sa ating bayan. So yes, Mr. President, in honor of our heroes and all those who sacrificed their lives so we may be free from your tyranny, we are taking back what is rightfully ours by ensuring that no Duterte or any of your ilk will ever set foot in Malacañang again. Ang sabi ko nga, anyone who aspires to resolve the issues hounding the country--addressing the pandemic effectively, reviving our economy, and defending our territory from Chinese incursions--is most welcome, as long as they are not running under the bloodied Davao group banner. Basta may malinis na hangarin na bigyang lunas ang mga problema ng ating bayan ay malugod nating tatanggapin, huwag lang ang mga tagapagtaguyod ng mamamatay-taong rehimen. We will not allow another 6 years of killing the poor, persecuting the innocent, and unabashed subservience to China's plundering. No more Duterte, or his anointed successor, in Malacañang. Wawakasan na ng sambayanan ang rehimeng kumikitil sa mamamayan sa sakit, gutom, at dahas. Wawakasan na ang paggamit sa batas upang gipitin ang mga kritiko at tagapagtanggol ng karapatang pantao. Wawakasan na ang pandarambong sa kaban ng bayan. Wawakasan na ang pagkatuta sa Tsina. Wakasan na ang rehimeng Duterte! Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Ibalik ang hustisya! Laban lang! LEILA M. DE LIMA PNP Custodial Center, Camp Crame 12 Hunyo 2021