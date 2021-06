Press Release

June 12, 2021 Gatchalian on World Day Against Child Labor: protect children from exploitation, abuse Amid the observance of "World Day Against Child Labor" today, June 12. Senator Win Gatchalian is urging the National Council Against Child Labor to accelerate efforts to rescue and protect the country's child laborers from exploitation and abuse. Both the United Nations Children's Fund (UNICEF) and the International Labour Organization (ILO) warned last year that the COVID-19 pandemic threatens to reverse the global decline in child labor. The two agencies cited patterns in countries like Brazil, Guatemala, India, Mexico, and Tanzania, where parental unemployment due to economic shocks led to children stepping in to provide temporary support. The April 2021 Labor Force Survey shows that following the surge of COVID-19 infections and the imposition of stricter quarantine measures in NCR Plus, 4.14 million Filipinos were left jobless in April, higher than the 3.44 million recorded in March. While the Department of Labor and Employment (DOLE) has yet to receive the latest official data on the number of young Filipinos engaged in child labor, it cites the 2011 Survey on Children that the number of those aged five to 17 engaged in child labor was estimated at 2.097 million and 2.049 million of whom were in hazardous child labor. DOLE is targeting to free 30 percent of these children from illegal labor as part of the Philippine Development Plan for 2017-2022. DOLE said the worst forms of child labor include the sale and trafficking of children, child pornography, and the use of children in illegal activities such as the production and trafficking of dangerous drugs. "Ang mga kabataan ay dapat nag-aaral at hindi napipilitang magtrabaho, kung saan maaari silang makaranas ng pang-aabuso. Sila ang humaharap sa mga pinakamatinding pinsalang dulot ng COVID-19 at kabilang sa mga panganib na kanilang kinakaharap ang pagiging child laborer," said the Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. Last year, Gatchalian filed Senate Bill No. 1794, which strengthened Republic Act No. 9208 (Anti-Trafficking in Persons Act of 2003) as amended by Republic Act No. 10364 (Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012). The proposed measure provides that in cases involving child trafficking, regional trial courts can authorize law enforcers to conduct surveillance and record communication and information involving persons charged with or suspected of trafficking. It also mandates responsibilities on internet service providers (ISPs) and tourism-oriented establishments to report and prevent cases of trafficking. One responsibility of ISPs, for example, is to block and filter access to any form of child pornography. Tourism-oriented establishments, on the other hand, will be mandated to train their staff to recognize and report signs of human trafficking crimes. # # # Panawagan ni Gatchalian sa World Day Against Child Labor: proteksyon sa mga bata laban sa pang-aabuso Sa pagdiriwang ng "World Day Against Child Labor" ngayong araw, hinimok ni Senador Win Gatchalian ang National Council Against Child Labor na paigtingin ang proteksyon at pagligtas sa mga child laborers ng bansa. Nagsimulang magbabala ang parehong United Nations Children's Fund (UNICEF) at ang International Labour Organization (ILO) noon pang nakaraang taon na dahil sa COVID-19 ay posible pang madagdagan ang bilang ng child laborers sa bansa. Ginawang halimbawa ng dalawang organisasyon ang mga bansang Brazil, Guatemala, India, Mexico, at Tanzania kung saan maraming mga magulang ang nawalan ng trabaho at kinailangan ng kanilang mga anak na magbigay ng suporta sa kanilang mga pamilya. Lumabas sa April 2021 Labor Force Survey na matapos ang pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 at pagpapatupad ng mas mahigpit na quarantine measures sa NCR Plus, mahigit apat na milyong (4.14) mga Pilipino ang nawalan ng trabaho, mas mataas sa mahigit tatlong (3.44) milyong naitala noong Marso. Bagama't wala pang pinal na datos ang Department of Labor and Employment (DOLE) sa bilang ng mga kabataang Pilipinong sangkot sa child labor, tinukoy nito ang 2011 Survey on Children kung saan mahigit dalawang (2.097) milyong mga kabataang may edad na lima (5) hanggang labing-pito (17) ang dumaranas ng child labor. Ayon pa sa DOLE, malaking bahagi (2.049 milyon) ng mga kabataang ito ang nagtatrabaho sa mga mapanganib na sitwasyon. Target ng DOLE na mapalaya ang tatlumpung (30) porsyento ng mga kabataang ito mula sa iligal na pagtatrabaho, sang-ayon sa Philippine Development Plan for 2017-2022. Ayon sa DOLE, kasama sa mga pinakamalalang halimbawa ng child labor ang pagbebenta at trafficking ng mga bata, child pornography, at paggamit sa mga bata sa mga iligal na gawain tulad ng produksyon at pagtulak ng iligal na droga. "Ang mga kabataan ay dapat nag-aaral at hindi napipilitang magtrabaho kung saan maaari silang makaranas ng pang-aabuso. Sila ang humaharap sa mga pinakamatinding pinsalang dulot ng COVID-19 at kabilang sa mga panganib na kanilang kinakaharap ang pagiging child laborer," pahayag ng Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. Noong nakaraang taon, inihain ni Gatchalian ang Senate Bill No. 1794 na layong patatagin ang Republic Act No. 9208 (Anti-Trafficking in Persons Act of 2003) na na-amyendahan na ng Republic Act No. 10364 (Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012). Isinusulong ng panukalang batas na sa mga kaso ng child trafficking, maaaring pahintulutan ng mga regional trial courts ang mga law enforcers na magsagawa ng surveillance at mag-record ng komunikasyon at impormasyon mula sa mga pinaghihinalaan o nakasuhan ng trafficking. Tinutukoy rin sa naturang panukala ang ilang responsibilidad ng mga internet service providers (ISPs) at tourism-oriented establishments sa pag-ulat at pagsugpo sa mga kaso ng trafficking. Magiging responsibilidad, halimbawa, ng mga ISPs ang pagharang sa child pornography. Magiging mandato naman ng tourism-oriented establishments ang sanayin ang kanilang mga staff sa pagtukoy at pag-ulat sa mga senyales ng human trafficking.