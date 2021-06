STATEMENT OF SENATOR CHRISTOPHER BONG GO re: INDEPENDENCE DAY

Isang maligayang ika-123 na Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas!

Nawa'y sa araw na ito, hindi lang natin gunitain ang naging dakilang sakripisyo at pag-aalay ng buhay ng ating mga ninuno na nakipaglaban para sa kalayaan ng ating bayan mahigit isandaang taon na ang nakalipas.

Sana ay ipagpatuloy rin nating isadiwa maging sa ngayon ang ating pagbabayanihan, pagmamahal sa bayan at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Ito ay upang makamit din natin ang ating kalayaan sa gitna ng pandemya---ang kalayaan mula sa sakit at banta sa ating buhay at kalusugan, kalayaan mula sa kahirapan at iba't ibang dagok sa buhay, at kalayaan mula sa mga pekeng balita at maling impormasyon.

Ang lahat ng ito ay ating makakamit kung ipagpapatuloy natin ang ating pakikiisa at pagsunod sa mga hakbang na itinakda ng gobyernong tunay na may malasakit sa lahat upang wakasan ang pandemya.

At bilang chair ng Senate Committee on Health, nais kong magbigay ng natatanging pagkilala sa lahat ng mga frontliners na nag-alay ng kanilang buhay, at ngayon ay patuloy pa ring nakikipaglaban upang masiguro lang ang kaligtasan ng kanilang kapwa Pilipino. Daghang salamat sa inyong sakripisyo!

Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang lahing Pilipino!