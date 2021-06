Press Release

June 12, 2021 Transcript of interview of Senate President Vicente C. Sotto III with Ms. Cely Bueno of DWIZ Q: Magandang hapon po Senate President Sotto. SP Sotto: Magandang hapon Cely, magandang hapon sa inyong lahat. Q: Sa tingin ninyo ba walang nagbabanta na anuman sa ating kasarinlan considering yung mga development sa West Philippine Sea? SP Sotto: Wala naman. Ako, hindi ako nag-aalala doon sapagkat maliwanag naman, ang sitwasyon natin as far as the international community is concerned. So, there is this, itong mga panahon na ito, ang namamayani sa buong mundo is yung tinatawag na globalization. So, kung meron man tayong mga trespassers o my may trespassing na nangyayari, ito ay hindi ko kinakabahan na lalala ito at magiging independence ng isang bansa ang paguusapan dito, sapagkat napakaraming pagkakataon nung araw pa, may mga ibang mananakop sa atin na pwedeng manakop anytime. Pero, sino ang nanakop sa atin? Mga Kastila, ma Hapon, mga Amerikano, di ba? Lahat naman yan yung kapitbahay natin noon pa hanggang ngayon ay nandiyan eh. Mga training partners natin yan, katulad ng China. So, it is just a matter of really standing your ground at yung mga pwede mong gawin para ikaw ay maproteksyunan mo ang sarili mo at iparamdam mo sa kanila na ikaw ay hindi pushover, ikaw ay hindi pwedeng bully-bullihin, di ba? Okay na yun, palagay ko ay magiging matibay pa rin ang ating kalayaan. Q: Although ang sinasabi nga, ang Kalayaan dapat malaya din tayo sa kahirapan at kagutuman, so yun pa rin ang ating kakalabanin para matamo ang tunay at ganap na kalayaan. SP Sotto: Correct. Maraming iba't-ibang klaseng kalayaan ang pinaguusapan, pero kung ang pinaguusapan natin ay independence from other countries, eh meron lang tayong mga nangyayaring mga dating ika nga ay nasakop ang ating kaisipan kaya meron tayong colonial mentality na unti-unti nang nawawala ngayon. Q: Dito naman sa usapin, dahil patuloy nga nating kinakalaban ang Covid-19 na pandemic. Marami po paa sa ating mga kababayan na nagpaturok ng first dose pero malaking bilang ang hindi na bumabalik para sa second dose. Kung ganito po yung mangyayari, makakaapekto po ba ito doon sa target natin na herd immunity? SP Sotto: Somehow, kasi may mga vaccines na hindi matalab sa isa lang, kaunti lang ang proteksiyon mo. Meron naman na wala, kung hindi magkakaroon ng booster na second shot. So, it boils down to information dissemination. Eh, sino ang dapat gumagawa niyan, eh di ang DOH at saka IATF, hindi ba? Sila pa rin ang aangalan natin eh. Information campaign, hindi lamang sa national level kasi sino ba ang nakikinig sa national level kadalasan? On the ground, lalo na sa mga LGUs. Malaking bagay yun, kailangan talaga palakasin nila yun. Q: Itong mga ilang policy na pinalabas ngayon ng IATF, sa tingin ninyo makakatulong ito para marami ng maencourage na magpa bakuna like yung mga fully vaccinated na senior citizens, allowed na pong lumabas. Sa tingin ninyo, makakahikayat para marami nang magpabakuna? SP Sotto: Oo, isang bagay yun. Meron pang mga ibang dapat ayusin na mga polisiya ang ating gobyerno, ang IATF, katulad nung isang policy nila na pag galing sa abroad, kahit na fully vaccinated, gusto i-quarantine pa rin ng 14 days, sinong foreign investor na pupunta dito ang gagawa niyan? Lahat umaangal eh. Dapat kaunting commonsense. Fully vaccinated, two doses or what have you, darating dito, ika-quarantine ng 14 days? Pagkatapos pinagbabayad ninyo pa ng hotel? Ganoon yung nangyayari kaya nagkakaroon ng problema sa Cebu, nagrereklamo yung mga taga Cebu. Doon sa Cebu, Cebuano ka, ikaw OFW na Cebuano, naka limit naman ang ordinansa nila sa OFWs na Cebuano na taga roon nakatira, bakit uuwi yun na OFW yun, eh ibig sabihin noon, may emergency lang yun. Lalo na panahon ng pandemic, hindi uuwi yun dahil magbabakasyon. Uuwi yun dahil may emergency sa pamilya, o may namatayan, pagkatapos pagdating doon, ika-quarantine mo ng 14 days? Tapos pababayarin mo ng hotel? Hindi na commonsense ang diskarte, hindi na commonsensical ang ibig sabihin. For example, dapat yun yung ordinansa ng Cebu, pinag-aralan nila yun, yun ang dapat payagan nila. Otherwise, ide-defy lang sila noon. Eh ano ang sinasabi doon? Dapat, kung OFW ka, taga Cebu ka, dumating ka doon, dapat i-swab, PCR ka agad, within the hour that you arrived. Pag negative ka, pag positive ka, otra-kosa, alam na nila ang dapat nilang gawin. Pero pag negative ka, pauwiin ka na, at after 7 days bale ang quarantine mo sa bahay mo lang, at doon sa 7 days, after 7 days, ipi-PCR swab ka ulit. NO pa ba ang gusto mo doon? Okay na yun. Lalo na kung vaccinated yung OFW. Pero kung hindi vaccinated yung OFW, enough na yung programang ordinansa ng Cebu na yun. Eh kino-kontra pa daw ng mga doktor ng DOH eh. Sabi ko nga, sino ba sa DOH ang kumokontra? Yun daw mga consultants, eh theoretical ang dating noon. Masyadong theoretical ang dating nila, hindi nila alam yung nangyayari sa lupa, on the ground, di ba? Q: Ang nakakaalam ng situation on the ground, mga LGUs. Kung minsan, pakinggan naman nila yung mga LGUs. SP Sotto: Pakinggan nila yung mga LGUs, kasi otherwise, alam mo, ang mangyayari dito, baka magulat na lang sila pag pumalag ng pumalag itong mga LGU, meron tayong anarkiya na hindi nila kayang suhetuhin. Tanong ko sa iyo, ano ang gagawin nila kung idefy sila ng Cebu? Ano, pa-pupulis nila? Paa-armed forces nila yung mga taga Cebu? Meron bang ganoong power ang IATF? Di ba? Iba kailangan commonsense muna yung mga doktor na mga consultants. Kita mo sa abroad...kaya di ba sinabi nating okay tayo nadelay dito sa pandemic na ito dahil natututo tayo sa experience ng ibang bansa? Yung experience ng ibang bansa, open na. Alam na nila paano isolve itong pandemic eh. Alam na rin natin, alam na rin nila. Maayos na, dapat yan, unti-unti nang binubuksan natin yan para makabalik sa trabaho yung hindi makapagtrabaho. Para madagdagan ang mga kita ng mga nagtatrabaho sapagkat hindi sila makabuo ng isang linggo na trabaho, di ba? Yun ang mga dahilan doon at alam na naman natin kung paano pangangalagaan yung nagpositibo. Yun lang, sana kaunti namang commonsense. Hindi yung puro ano eh. Mahirap talaga pag mga arm-chair critics eh. Q: Pag hindi ginamitan ng sentido kumon eh talagang baka mapag-iwanan tayo pagdating sa economic recovery? SP Sotto: Talagang napapag-iwanan tayo ngayon dahil diyan sa mga ganyang klaseng diskarte. Pati mga foreign investor ayaw pumunta eh. Yung mga dapat may mga appointment dito, ayaw. Bakit daw? Eh fully vaccinated daw sila, Pfizer or kung anumang vaccine yan, yung Moderna, kung anu-ano, Gamaleya, pagdating dito, 14 days quarantine daw sila? (Unclear) Q: Dahil may policy na ang IATF na yung mga fully vaccinated na senior citizen ay allowed nang lumabas, yun bang mga Senador na fully vaccinated, pag bumalik yung session sa July, will begin na physically present na sa session? SP Sotto: Paguusapan namin, pero dapat siguro. Dapat siguro, kasi magandang senyales yan sa mga kababayan natin. Kami ang nakikita ng mga kababayan natin kung ano ang ipakita nating ehemplo, ay pwedeng gawin ng mga kababayan natin. So, maganda sana. Siguro paguusapan namin, meron kasi kaming resolusyon na pinapayagan sila ng ganoon eh. Baka sakaling ano. Q: So, possible na baka magkaroon na ng tyansa na maging physically present na po yung mga Senators sa pagbubukas ng session next month? Kasi halos lahat sa kanila vaccinated na po hindi ba? SP Sotto: It is a good sign that everything is becoming normal na, di ba? Sapagkat ang alam ko ngayon, mahigit 80 percent of Senate employees, vaccinated na eh. By Saturday, mga 80 percent sa kanila vaccinated na. O eh siyempre, ito namang mga Senador, marami naman sa kanila vaccinated na. Kung ikaw, hindi ka vaccinated, pero lahat ng nakapaligid sa iyo vaccinated, ano ang ikinatatakot mo, hindi ba? Kailangang magpakita tayo ng magandang ehemplo sa mga kababayan natin, hindi ba? Hindi pwedeng sa mga kababayan natin dapat ganito, dapat ganyan, pero sa amin, hindi, hindi pwedeng ganoon. Q: Kaya nga tayo nagsisikap na mabakunahan na lahat ay para makabalik na nga sa normal. SP Sotto: Correct, (unclear) ang hirap na hirap eh. Q: Nagkaroon kayo ng another round of meetings nina vaccine czar Carlito Galvez, kasama si Vince Dizon, Sen. Ping Lacson, and Sen. Bato Dela Rosa at si Mayor Magalong. Kailan po nangyari yung meeting ninyo? SP Sotto: Nung Thursday ng gabi pero hindi nakarating si Sec. Galvez, bagamat nandoon naman si Sec. Dizon. Si Sec. Galvez hindi nakarating kasi yung oras na mga yun, eh biglang padating yung isang malaking shipment ng mga bakuna so kailangan nandoon siya at merong technicalities na mga dapat ayusin kaya nag excuse siya. Okay naman, na-briefing naman kami ni Vince, napagusapan namin yung mga ganyan, nasabi rin namin yung mga gustong sabihin, katulad nung mga policy na yan sa local government, sa national government, nakarating naman sa kanila yung mga concerns namin. Pero maganda rin, binrifing nila kami sa mga pinagpa-planuhan at inaayos at sila pa nga ang nagsabi sa amin na kung ang IATF lang ang masusunod, okay lahat, tama ang diskarte. Kaya lang daw, pagdating doon sa mga consultants ng DOH, eh kung anu-ano raw ang binibigay sa kanilang mga ano, mga bawal-bawal, ganoon. Q: So, sino po ang mas masusunod? IATF or yung mga consultants ng DOH? SP Sotto: Yun ang sinabi ko sa kanila eh. Eh di i-define ninyo. Bakit may police powers ba sila? May police force ba sila? May armed forces ba sila para pasunurin kayo? Kung ano yung tama para sa mga kababayan natin, yun ang gawin, di ba? Q: Ano ang naging tugon nila? SP Sotto: Siyempre, si Sec. Dizon yun, okay yun, sigurado. He will relay daw to the rest of the IATF, (unclear) Gen. Galvez. Eh practical yun eh, si Vince pa. Q: Balita ko sa Tuesday, June 15, magkakaroon muli ng public hearing ang Committee of the Whole para suriin itong pag gastos ng gobyerno doon sa malaking budget, para sa procurement ng vaccine, tama po ba? SP Sotto: Yes, oo, pinaalala sa akin ni Sen. Lacson eh, na marami sa aming mga kapwa Senador ang nagre-request niyan at naalala ko rin naman yung mga sulat sa akin, pero merong mga nabanggit si Sen. Lacson sa akin na tungkol doon sa diskarte doon sa budget eh na medyo dapat talagang maeksplikang mabuti, at ganoon na rin, para rin namin ma-check yung mga policy na pinaguusapan. Inimbita ko na rin pati si Gov. Gwen Garcia, inimbita ko from Cebu, sa mga nakikita nating ganoon, at iba pang mga concerned na sectors. Q: All about dito sa vaccination program? SP Sotto: Oo, sa vaccination program pa rin. We are exercising the oversight function of the Senate kaya yung Senate Committee of the Whole can do that. Q: So ang haharap po diyan, yung mga concerned government official, Health Sec. Duque, vaccine czar Carlito Galvez, and then ang ilang madadagdag, ito ngang sina Gov. Gwen Garcia? SP Sotto: Yes, oo, at saka kung meron pang ibang local government officials na nagrereklamo or may mga concern. Q: Kasi may mga LGUs ngayon na nagrereklamo dahl di ba inopen na nga sa A4, yung mga essential workers, dinudumog sila ng mga kababayan natin na A4, yung mga essential workers, pero hindi sapat yung naibibigay yata sa kanilang bakuna. SP Sotto: Hindi sa hindi sapat, kasi nung isang araw dumating na yan. Over this weekend, yung mga dapat na dumating na mga bakuna sa mga LGU, darating. Alam mo isang impractical na ginagawa ng iba, di ko matukoy kung sino sa kanila o IATF o local officials eh. Meron silang mga patakaran na, o etong oras na ito, yung 29 to 30 ano... 24-35 years old, meron konti, yung 35-44 years old... Hindi ganoon eh. 'Pag ginawa mo yon, medyo magkaka-delay delay kayo. Kaya kayo naabala eh. Kung sino dumating, tirahin ninyo na. Dapat ganon. Gusto ninyo maging 70% ang bakuna sa buong Pilipinas, lahat ng may gusto bakunahan ninyo na. Nauna na yung mga health workers, yun ang mga pinakamahalaga sa lahat eh. Yung frontline health worker. Sana common sense naman. Diba? (unclear) lalagyan mo pa ng mga ganoon mga ano, nagkakapila-pila, nagkaka-hintayan, nagkakapila-pila. Samantalang kung ang gagawin mo, praktikal na lang, o diba? Dumating, bakunahan mo na yan. Q: Kahit nasaang category siya, kahit wala siya A4, kung interesado magpabakuna, bakunahan na. SP Sotto: Ang dami nang bakuna na dumating nitong weekend, tigilan na natin yung A4, A5, A3 o kung anu-ano. Lahat yun tapos na yung A4 eh. Nandodoon na tayo sa A4a, A4(1), A4(2), ganoon eh. Alam mo kung minsan, masyado tayong nag-iisip ng, lalo pag theoretical ang mga diskarte, "kasi di pwedeng magdikit-dikit, hindi pwede ganito" tingnan mo nga yung ibang bansa, wala nang mask eh. Hindi lahat yun naka-bakuna ah. Eh kasi marami nang naka-bakuna. Eh dito sa atin, nagpapa-face shield pa eh. Ano bang klaseng diskarte yang face shield na yan? Isipin mo ba. Alam mo ba yang face shield na yan, according to the real experts, even sa WHO, ginagamit yan at dapat gamitin yan sa ospital. Hindi sa kalsada, na naglilinis ng bakuran. Hindi doon. Q: Enough na yun, at saka hindi na nakakabuti siguro sa lungs kung ang daming nakatakip sa mukha mo. SP Sotto: At napakainit. Nagmi-mist. Pagka yung mga drayber eh pinilit nila na naka-face shield, siguro dadami ang aksidente. Q: So, Sir yun ba hindi ninyo nabanggit kina Sec. Dizon. SP Sotto: Nabanggit din namin. Sang-ayon din sila. Yun ang problema eh. Meron sa kanilang kumukontra na kung anu-ano ang pinapasok. Yun ang problema. Anyway, malalaman natin lahat yan sa Martes. Makikita natin sino yang mga sasaksakan ng gagaling na mga yan. Q: Dun din maa-assess Sir kung nasaang estado na ang ating vaccination program, kung nagiging matagumpay ba, or ang dami pang improvement na dapat gawin. Dun i-identify sa hearing na yun? SP Sotto: Siguro maa-identify pa natin yung mga kakulangan, katulad nung mga pinag-uusapan natin. Pero yun nga kaunting practicality lang, maso-solve lahat yan. Q: So, Sir alam ko, sa panahong ito hindi na maiiwasang mapag-usapan ang pulitika, sa araw na ito nga, yung 1Sambayan Coalition eh magdedeklara na sino yung mga pagpipilian nila for president and vice president. Kayo ba'y naimbitahan ng naturang coalition Sir? SP Sotto: Ewan ko kung masasabi nating imbitasyon yun. Pero, formal invitation wala akong natatanggap. Pero meron akong mga tawag na natanggap sa dalawang common friends at mga kasama nila na tinatanong sa akin kung okay makipag-usap sa ganito, kay ganitong lider nila sa 1Sambayan. Puro ganon lang. Eh nung mga tinatanong ako, hindi naman ako available. So, di ko masasabi imbitasyon yon. Baka naman kusang palo lang nung mga tinanong sa akin kung interesado ako, baka mamaya pagbalik do'n sabihin, "o interesado si SP, si Tito na makipag-usap sa inyo" baka ganoon eh. Nangyari na sa akin 'yan noong araw pa, nung bago akong senador. Maraming ganyan, mag-iingat kayo. Nung araw, nung bagong senador ako, sabi sa akin isang alalay doon sa senado, yun daw chairman, yung secretary of public works gusto makipag-usap sa akin. Humihingi ng appointment. Sabi o sige, bago akong senador eh, baka gustong mag-courtesy call sa atin. Nung magka-usap kami, dumating yung oras na mag-uusap kami, tinatanong sa akin, ano yung kailangan ko, bakit ako humihingi ng appointment. Eh gusto kong (unclear) yung nagsabi sa akin na... Yun pala, siya lang ang may gusto na magka-usap kami. (Unclear) tapos, manghihingi ng project. (Unclear) di ko na nakikita ngayon, mula ngayon, yung tao nay un. Di na nagpakita sa akin. Maraming ganyan. Kung wala naman akong formal invitation bakit ako makikipag-usap. Di'ba? Eh baka mamaya sasabihin nila doon sa grupo na 1Sambayan, "Naku gusto ni Tito makipag-usap sa inyo..." So mahirap na. Wala naman akong natatanggap. So wala akong kinakausap. Q: So, Sir malapit na kayong mag-decide kung tatakbo sa pagka-bise presidente, base po doon sa inyong mga ginagawang pag-aaral, consultation, pag-aanalyze, malaking porsiyento na po ba yung towards running for vice presidential race? SP Sotto: Siguro I'd rather be very candid about it. Nandodoon pa ako sa pinag-aaralan ko pang mabuti, bago ko i-offer yung sarili ko na pwede ako, baka gusto ninyo akong pagpilian. Gusto ko muna siguraduhin na meron akong iooffer at magagawa. Well, talagang, 'pag pinag-usapan yung track record, di naman siguro matatawaran ang track record natin ni Sen. Lacson, di naman sa pagbubuhat ng bangko. Tingnan mo yung track record, kumpara mo sa mga interesadong tumakbo. Makikita mo naman. Pati mga pinagdaanan eh. Pero hindi yun nagkakatalo lang doon. Nagkakatalo din yun sa kung ano yung maiooffer mo. So andodon pa ko sa stage ng, malapit na sigurong makita ko kung anong magandang, bago ko mag-desisyon ng opisyal na. Q: At ang option ninyo lang po Sir ay limited sa pagiging bise kay Sen. Ping o may iba pa pong nagpa-planong tumakbo sa pagka-pangulo ang nag-ooffer sa inyo na maging bise nila? SP Sotto: Meron rin naman kaming kausap eh. Kasi hindi naman hindi ibig sabihin nang nag-uusap kami ni Sen. Lacson eh, yung ibang kumakausap sa amin eh, ang kausap ko eh ako lang, ganon. Hindi. Nag-uusap usap din kami, katulad noon si Manny Pacquiao, si Ping, ako, nag-uusap kami. Pinag-uusapan din namin yan eh. Di ba? Ang pinag-uusapan dito eh, di lang yung pagkatao mo, di lang yung pagkandidato mo ang pinaguusapan nga namin, katulad nang nasabi ko, kung anong track record mo. Meron ka bang excellent track record. Di'ba? Yung hindi ka ba nadidiktahan? Ikaw ba ay, hindi ba, mga pananaw mo sa buhay maganda ba ang mga guiding principles mo. Ganoon eh. Ina-assess din namin yung sarili namin at saka pati mga ibang kandidato. Pati mga- hindi kasi alam mo yung pagkapangulo, lalo, pati rin- pati na rin yung pagka bise- pagka pangalawang pangulo, hindi pinagpa-praktisan yan. Hindi yan pwedeng- walang take two yan eh, walang take two yan lalo na pag nagdesisyon ka non, di ba. Hindi... hindi pinapag-aralan yan habang naka-upo. Pinag-aaralan mabuti yan. Para kung saka sakaling gustuhin ka ng mga kababayans natin, hindi siya mapapahiya sa pag pili nila. Ganoon yung ano eh, ganoon kasi yung mahalaga eh. Kaya talagang pinag-aaralan ng masusi yan, hindi basta basta subo ng subo lang. Q: So, sir, bakit kasama si Sen. Manny Pacquiao doon sa inyong pag-uusap? Ano ba yung option na kung hindi tutuloy si Senator Ping, pwedeng kayo ni Sen. Manny Pacquiao ang magtandem, ganoon po ba iyon? SP Sotto: Wala pa kaming pinag-uusapang ganoon. Lahat yan eh syempre (unclear) ng ibang tao. Pero wala- basta nag-uusap usap muna kami, pinag-aaralan namin paano ang magiging takbo ng bansa natin, itong mga nakaraang taon, itong mga (unclear) isang dekada nang nakakaraan, at paano ang takbo ng bansa natin itong susunod, kaya ba natin i-solve it. Diba, ganoon eh. Yung mga ganoon ang pinag-uusapan, eh si Sonny- si Manny, eh malapit naman sa amin si Manny kasama sa macho block yun eh. Kaya hindi, hindi nakakapagtaka na kausap din namin ni Senator Lacson siya. Q: Eh sir considering na isa sa mga kumbaga maram- hindi matatawaran ang inyong karanasan ay pagdating ho sa paglaban sa illegal drugs, kung kayo yung papalarin na maging bise presidente, yun po ang gusto ninyo na sana ay ibigay sa inyo na trabaho, ang tutukan itong war on drugs? SP Sotto: Oo, pero ang totoo niyan kahit hindi ibigay sa iyo yun, dapat magagawa mo kung alam mo ang dapat gawin. Hindi kasi confined sa enforcement yan eh, katulad ng nangyayari ngayon. Well, mabuti naman ito kaysa nung nakaraang administrasyon, wala talaga zero. Diba, iba ang programa. Ito may programa pero enforcement. Kailangan maging successful ka rin sa prosecution. Kailangan matindi ka sa prevention. Kailangan matindi ka rin sa rehabilitation. Kung wala yung mga programa na yan, hindi ka magiging successful in the end. You will not be drug free or even a drug resistant country in the future. So, kung alam mo ang programa kung paano mo gagawin yan, kahit hindi ka bigyan ng trabaho ng presidente, kaya mong gawin yan as vice president. Kasi maraming paraan eh. Katulad non, yung citizens drug watch. Meron kaming citizens drug watch ni Boy Herrera nung araw, I can easily activate it and if I do activate it, it will be very concerned on the prosecution, and for- prevention, rehabilitation, even on alternative development kaya yun. Mas lalong maganda kung bibigyan ka ng pangulo ng tulong. Pero kung hindi ka bibigyan ng pangulo ng tulong, kung alam mo lang ang gagawin, alam mo ang programa kung paano titirahin yan, magagawa ba yan? Malaki ang maitutulong mo sa bansa at maaalis mo yung sakit ng ulo na yan sa pangulo para yung pangulo diskartehan niya na yung ekonomiya, yung mga funding natin, yung sakit ng ulo ng bansa natin katulad nung West Philippine Sea kung yan ay iisipin mo pati yung inflation natin, yung 13 trillion debt natin, yung Mandanas Supreme Court ruling na bago para sa local, tsaka peace and order (unclear) ang laki ng maitutulong non. Q: So, sir, ngayong nakabreak yung session, pag ba nagbalik yung session last week of July, medyo by that time klaro na kung ano yung inyong mga- inyong decision for 2022 elections? SP Sotto: Baka sakaling siguro. Baka by August siguro. Q: Ah, August pa. Mga first week of... SP Sotto: Oo, by August siguro. One-week na lang yung July eh. Di natin masabi eh, pwede rin, depende, tignan natin. Let's see how it goes. Nagkukunsulta pa rin naman kasi ako eh, kami. May consultation kaming ginagawa eh, kami nila Senator Lacson, nagkukunsulta kami eh. Baka by the end of June, baka halos buong Luzon eh or buong Northern Luzon at saka (unclear) Luzon napag- napag konsultahan natin eh. Q: So ganoon pala kalawak yung inyong consultation and then kasama ba din (unclear) icoconsider ninyo kung sinu-sino yung posible niyong makalaban sa pagka-VP, magiging factor yun sa inyong pagdedecide? SP Sotto: Ah hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi tama iyon, hindi maganda iyon. Kung may mai-ooffer ka, i-offer mo yung sarili mo sa bansa. Yun na yon. Kahit sino pa yung ibang mag-offer ng kanilang sarili upang tumakbo sa kahit anong posisyon, dapat yun hindi ano yun, hindi mo dapat binibigyan ng worry o pag-aalintana. Kailangan- kailangan sa iyo lang, sarili mo, programa mo. Eto, eto ang programa ko, ako po'y pwede niyong pagpilian. Ganoon dapat. Hindi yung iisipin mo yung kalaban mo tapos (unclear) ano ngayon, sisiraan mo yung kalaban mo? Ayun ang sinasabi ko nga sa mga kababayan natin eh, pagka yung mga kumandidato naninira ng kapwa, huwag mo na kaagad iboto iyon. Di ba. Nag (unclear) ng pera, huwag mo na iboto iyon. Ganoon lang kasimple ang labanan eh. Kahit sa local ganoon eh. Tanggapin ang pera, iboto kursunada. Q: And then sir sabi ninyo nga dapat pagka ika'y tatakbo dito sa mataas na posisyon, kinakailangan handa ka, alam na- hindi pwedeng kung kailan nandoon ka, at saka ka lang magpapraktis (unclear) trabaho. SP Sotto: Ay naku, oo. Oo, hindi pwede iyan. Walang take two iyan. Hindi, hindi pwedeng pag praktisan iyan. Q: Sa kaso ni Sen. Manny Pacquiao, hindi pwedeng maliitin ang kanyang kakayanan. Sa tingin ninyo, nag-aral ito at meron na itong mga paghahanda kung sakaling siya'y sasabak sa mataas na posisyon sa gobyerno? SP Sotto: Definitely I know the guy is smart. That's one thing for sure. He may not be schooled in a yung mga inaasahan nating na mga ano but definitely, definitely a smart fellow. Q: Naku sir maraming salamat po sa oras ninyo dito sa usapang Senado. SP Sotto: Yeah, okay. Thank you Cely. Salamat. Mabuhay kayo. Mabuhay ang Pilipinas. Happy Independence Day!