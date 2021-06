Transcript of DZBB Interview with Senate Minority Leader Franklin M. Drilon

Q: Ano yung gusto ninyong halukayin dito sa magiging pagdinig ng CoW sa Martes?

SFMD: Marami tayong itatanong ngunit ang kailangan natin ay transparency. Hindi maliit na pera ang kailangan natin. Ilan ba talaga ang kailangang bakuna? Ilan ang dumating? Ilan ang nabakunahan na?

Tayo ay naglaan ng P82.5B para ipambili ng bakuna. Kailangan pa ba ng P25B? Ngunit bago iyan, kailangan ng taumbayan kung magkano na ang nagastos, saan ginamit? Kailangan ang transparency sa paggasta. Pera ng taumbauyan ito. Inutang po ito.

Kailangan maliwanagan ang taumbayan at ang senado. Sa ngayon, hindi maliwanag kung magkano na ang nagastos. Ilan yung na-donate at anong brand? Anong bakuna ang nabili at anong brand? Marami tayong itatanong para magkaroon ng transparency.

Dapat po maging transparent at may full accounting ng COVID-19 procurement budget. Ito ay kritikal para maging matagumpay ang vaccination program at magkaroon ng tiwala ang taumbayan na nasa tama ang paggastos ng pondo. Kailangan mag-ingat tayo sa paggastos ng pondo lalo't may eleksyon sa susunod na taon. Kaya ang panawagan natin ay transparency.

Halimbawa, ilan po ba ang ating kailangang bakunahan? Ang sabi noon 70 million, ang sabi naman ngayon ay 90 million. Iyan kasi ang basehan natin kung magkano ang kailangan natin para makuha yung herd immunity.

Ano na ang nabiling bakuna? Anong brand? Ilan yung binili at ilan yung na-donate? At magkano ang presyo at kung tama ba ang presyo. Importante ang presyo kasi marami na tayong nabili. Kailangan malaman ng taumbayan kung magkano ang presyo nito at kung tama ba.

Iyan lahat ang dapat liwanagin para maintindihan. Suriin natin. Tama ang sinabi mo, ang allocation ay P82.5B. Ang P70B ay nasa unprogrammed fund. Maliban doon, mayroong programmed sa DOH at Bayanihan 2 kaya ang total ay P82.5B. Maliban dito may hinihingi na P25B. Liwanagin muna natin kung supplemental budget ang hinihingi nila, kailangan natin ng certification sa national treasurer na available ang pondong iyon. Kung walang bagong revenue, mayroon bang savings? Tingnan natin kung ano yung mga pondo na pwedeng i-realign. Halimbawa, pwede pa ba nating i-realign ang P16.4 B sa atin-insurgency fund.

Halimbawa, yung TIEZA, mayroon silang P13B nakatengga sa kanilang account para sa mga projects na hindi naman natutuloy. Ang ginawa ng DOF, kinuha yung may P12B. iyan ay halimbawa ng cash sweep. Yung PITC tingnan natin. Magkano ang latest account ng PITC na hanggang ngayon nakatengga doon at kumikita yung interest na ginagamit sa operations ng PITC. Isa iyan sa mga itatanong ko.

We are not in a perfect world. Kaya bantayan natin. We should be vigilant lalo't election ngayon.

Marami rin din ang nag-donate ng bakuna. Ilan ba ang na-donate? Alam natin na maliban sa national budget, mayroon ding bakuna mula sa private sector. Sila na yung bumili para sa kanilang empleyado at kung hindi ako nagkakamali, ito ay nasa 15 million doses. Maliban doon, mayroon ding binili ang LGUs. Iyan ay dapat makakabawas sa gastos ng national. Sana po may consolidated report ng mga bakuna.

Q: Dapat po ba ibalik yung regular reporting sa Kongreso?

SFMD: Dapat po regular ang reporting. Yung committee on finance, mayroong oversight powers at hinihimok ko po si Sen. Angara na kung wala mang report, magkaroon ng regular hearing ang oversight committee of finance sa mga gastos sa COVID-19 vaccination program.

Medyo usad pagong ang pagbabakakuna. Huwag nating kalimutan na ang vaccination ay iyan ang sagot sa kahirapan ngayon ng ating mga kababayan. Dahilan sa mabagal ang vaccination, mabagal ang recovery ng ating ekonomiya. Kung mabagal ang recovery ng ating ekonomiya, yung mga nawala ng trabaho ay hindi makakabalik sa trabaho.

Dapat bilisan natin paran maibalik ang sigla na ating ekonomiya. Huwag namang usad pagong ang ating nakikita. Marami na tayong pagkukulang noong nakaraang isang taon, kaya sana natuto na tayo roon.

Marami na tayong pagkukulang kaya sana po ay magsigasig tayo para by December 31 of this year ay magkaroon na ng herd immunity. Tingnan natin kung paano natin maitutulak para mabapilis ang pagbabakuna.

Q: Ano pa po ang nakikita ninyo na dapat gawin para mapabilis?

SFMD: Halimbawa, ang LGUs hindi pwedeng mag-import kung hindi dadaan sa national government. Itong private sector, ganon din. Siguro huwag na natin itong ipatupad. Bigyan natin ng blanket authority, hindi na dapat kailangan ang consent ng national government. Isa po siguro sa paraan iyan.

Q: Ang sinasabi diyan, kasi raw po yung mga manufacturers ang gusto ay yung government ang kausap

SFMD: Mayroon naman tayong indemnity clause sa batas na ating ginawa.

Q: Sa palagay po ninyo, dapat nang buksan yung ibang nasa priority list?

SFMD: Tama po iyan. Iyan naman ay depende sa supply. Itanong natin dahilan sa ating nakikita rin na dahilan sa doon sa A1 at A2, lalo na sa A2, ang liit lang ng nabakunahan. Ang importante rito kasi yung confidence ng tao sa vaccination. Ito ay sanhi ng Dengvaxia controversy kaya natakot yung mga tao na magpabakuna. Yung DILG dapat imbes na pinapalo nila yung mga tao na hindi sumusunod sa curfew, dapat itong DILG mag-offer ng reward sa barangay sa kapag marami sa kanilang residente ang nabakunahan na. Halimbawa, 50% ng kanilang residente na nabakunahan. Gamitin natin ang mga barangay para mapalakas yung pagbabakuna. Pero syempre ang premise dapat sapat ang supply. Kung mga 70% ang magpapabakuna, may matatanggap silang proyekto sa DILG.

Q: Isa pa raw po sa dahilan ng hesitancy ay yung brand. Dapat bang i-revisit yug choice of vaccine?

Q: Alam mo, ako ay naniniwala na the best vaccine is the available vaccine. Kahit na limited muna ang efficacy, gamitin muna natin kung available. Mas importante para sa akin yung availability ng bakuna. Huwag muna tayong pumili. Kung magaling yung ganitong brand eh kung wala naman. Kung anuman ang available na bakuna, iyan ang the best.

Q: Sang-ayon po ba kayo na i-take over ng gov't ang grid operation?

Q: Ako hindi ako sang-ayon doon. Matagal na ako sa gobyerno,. Alam ko how inefficient the government is. Walang pananagutan sa taumbayan kadalasan. Kaya sa akin, ang kailangan dito ay closer supervision ng DOE. Halimbawa, nagkukulang tayo sa supply, wala naman sa distribution. Bakit kulang ang supply? Sa ngayon pa lang, mayroon naming datos kung magkano ang kailangan natin five years from now. Bakit hindi gawan ng paraan para mahikayat yung private sector na magtayo ng generation unit o power plant?

Q: Si Sec. Cusi, ang sinisi niya yung NGCP tapos pinapaimbestigahan yung mga planta

SFMD: Huwag natong magturo. Gawan natin ng paraan. Sa akin, ang solution, tanungin natin kung bakit kulang ang supply? Isa lang ang planta na masira, grabe ang epekto sa ating ekonomiya. Saan ba nagkukulang ang DOE? Hindi ako sang-ayon na ang gobyerno muli ang magpapatakbo sa power industry. Sa akin, ayung system ngayon ang kailangan ayusin kung paano magkakaroon ng sapat na supply, paano magkakaroon ng reserved power supply, para kung may masiraan na planta, mayroon pa ring sapat na supply. Magkano ang pangangailangan natin five years from now including reserve. Tingnan natin kung ano ang insentibo na pwede nating magawa para maengganyo ang private sector para magtayo ng mga power plant. Pagdating ng limang taon, kung wala tayong forward planning, lalo tayong mahihirapan.