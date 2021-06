Press Release

June 14, 2021 Hontiveros raises alarm over dwindling blood donations more than a year into pandemic Senator Risa Hontiveros on Monday, World Blood Donor Day, raised the alarm over dwindling blood donations, as many hospitals are starting to catch up on various procedures that were postponed due to COVID-19. Aside from helping COVID-patients on their way to recovery, the senator says the national blood supply needs to be immediately restocked to meet the backlog of complex medical conditions that had to be moved, waitlisted, or cancelled amid the onslaught of the pandemic. "Bukod sa mga nagpapagaling dahil sa COVID, nangangailangan din ng donated plasma ang mga pasyenteng ooperahan, nangangailangan ng organ transplant, mga may cancer, may anemia, atbp. Sana ay mapagbigyan natin sila dahil matagal na rin silang naghihintay ng atensyong medikal" Hontiveros said. Hontiveros then acknowledged the recent efforts of the Department of Health National Voluntary Blood Services Program to make it easier for potential donors to help replenish the supply. "May sariling pass na ang mga potential donors lalo na yung nasa ilalim pa rin ng mahigpit na community quarantine. May mga lugar na may free shuttle para sa mga donors. May pre-screening na rin ng mga donors, kaya hindi na nila kailangan pang magpresent ng resulta ng RT-PCR tests," Hontiveros said. The senator however urged DOH to ramp up their information drive to encourage even more people to go to blood service facilities. She says, aside from possible lack of awareness in some areas, many are also thinking twice because of the risks posed by coronavirus. "Huwag tayong makampante pagdating sa pambansang supply ng dugo. Anupaman ang level nito ngayon, patuloy tayong magyaya ng mas maraming tao upang magbigay ng dugo. Donations are always needed, especially in the middle of a health emergency. Let us ensure the sustainability of the blood supply," Hontiveros said. Hontiveros then called on the public to donate at their nearest blood service facility, such as the Philippine Red Cross. According to health experts, one donation can save up to three lives. "The blood you give can save a life. Napakaraming blood drives ang napurnada noong isang taon kaya kailangang-kailangan nating maghabol. Maganda na mas pinadali para sa mamamayan ang pagdo-donate ng dugo dahil pangdugtong ng buhay ito para sa nangangailangan. Maging instrumento sana tayo upang iligtas ang buhay ng isa't-isa," Hontiveros concluded. ##### Hontiveros, inudyukan ang lahat na boluntaryong magbigay ng dugo dahil sa bumababang suplay Ngayong World Blood Donor Day, inudyukan ni Senator Risa Hontiveros ang lahat ng Pilipino na boluntaryong magbigay ng dugo sa kabila ng bumababang suplay nito. Ayon sa senadora, kailangan na kasing isalang ang ibang mga pasyente na may matitindi ring sakit. Ayon kay Hontiveros, maliban kasi sa pagtulong sa mga taong may COVID-19, kailangang masigurado na ang suplay ng dugo sa bansa upang matugunan ang mga backlog sa ospital, dahil sa dami ng na-waitlist, na-reschedule, o na-cancel, dahil sa pandemya. "Bukod sa mga nagpapagaling dahil sa COVID, nangangailangan din ng donated plasma ang mga pasyenteng ooperahan, nangangailangan ng organ transplant, mga may cancer, may anemia, atbp. Sana ay mapagbigyan natin sila dahil matagal na rin silang naghihintay ng atensyong medikal" ayon kay Hontiveros. Kinilala naman ni Hontiveros ang pagsisikap ng Department of Health National Voluntary Blood Services Program upang gawing mas madali para sa mga potensyal na donor na mapunan ang suplay. "May sariling pass na ang mga potential donors lalo na yung nasa ilalim pa rin ng mahigpit na community quarantine. May mga lugar na may free shuttle para sa mga donors. May pre-screening na rin ng mga donors, kaya hindi na nila kailangan pang magpresent ng resulta ng RT-PCR tests," dagdag ni Hontiveros. Gayunman, hinimok pa rin ng senador ang DOH na dagdagan ang kanilang information drive upang hikayatin ang mas marami pang mga tao na pumunta sa mga blood service facilities. Ayon sa kanya, bukod sa posibleng kawalan ng kamalayan sa ilang mga lugar, marami pa rin ang nagdadalawang isip dahil sa coronavirus. "Huwag tayong makampante pagdating sa pambansang suplay ng dugo. Anupaman ang level nito ngayon, patuloy tayong magyaya ng mas maraming tao upang magbigay ng dugo. Donations are always needed, especially in the middle of a health emergency. Let us ensure the sustainability of the blood supply," sabi ni Hontiveros. Kaya naman nanawagan si Hontiveros sa publiko na magbigay sa pinakamalapit na pasilidad, tulad ng Philippine Red Cross. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan, ang isang donasyon ay maaaring makasagip ng tatlong buhay. "The blood you give can save a life. Napakaraming blood drives ang napurnada noong isang taon kaya kailangang-kailangan nating maghabol. Maganda na mas pinadali para sa mamamayan ang pagdo-donate ng dugo dahil pangdugtong ng buhay ito para sa nangangailangan. Maging instrumento sana tayo upang iligtas ang buhay ng isa't-isa," pagtatapos ni Hontiveros. #####