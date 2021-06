Press Release

June 15, 2021 Opening Statement of Senator Risa Hontiveros

Senate Committee of the Whole Hearing

June 15, 2021 Masaya akong nakikitang tila marami sa ating mga kababayan dito sa NCR ang pumipila sa mga vaccination sites at handang tumanggap ng bakuna laban sa COVID. Marahil isa itong senyales ng kanilang kumpiyansa sa bakuna. Ganito rin sana sa ibang parte ng bansa dahil layon naman nating LAHAT ay maka ahon mula sa dagok nitong pandemya. Sana all, may Bakuna, sabi nila. Pero para sa akin, Mr. President, Dapat all. Pero ayon din sa datos, maraming mga bakunang naipamigay na ay hindi pa rin daw naituturok. At sabi sa mga balita, kakapusan nanaman ng supply o hindi pagdating ng bakuna ang daing ng mga nasa probinsya. Yan ay sa kabila ng pabago-bagong target ng ating pamahalaan: nagsimula sa herd immunity, na naging Population protection, tapos Herd containment, at ngayon naman, parang "Bahala Na Immunity" -- kung ano na lang ang abutin ng supply. Sabi noong una, bago mag-Pasko, magkaka-herd immunity na. Pero mukhang mauuna pa nating makita uli ang aking kaibigang si Mr. Jose Mari Chan bago makamit kahit na herd containment man Lang sa NCR plus Eight. Yung mga time-based na pangako, "dadating sa June ang bulto ng bakuna", "we will have a Merry Christmas," parang katono ng katagang: "In 3-6 months". Pero sa kalkulasyon, aabutin yata ng tatlong taon bago matupad ang pangakong herd immunity. May perang pambili, pero walang supply? Nagmadali tayong ipasa ang budget, nanghingi ng additional budget, tapos nabalitaan natin na hihingi pa ulit ng additional na pondo. Nasaan ba ang problema, Mr. President? Para saan ang mga advance purchase agreements na napirmahan? Magkano na ang nagastos? Ilan na sa mga binili o nabayaran ang dumating? Ilan lang po ito sa mga gusto nating malaman. At kung vaccination ang prime strategy sa pagsugpo sa pandemya, paano naman ang pagtutok sa mga non-pharma interventions habang hindi pa normal ang daloy ng supply at mas marami ang hindi pa nababakunahan. Gusto nating mahanap ang kasagutan para makatulong ang Senado, tulad ng lagi na nitong ginagawa, na tayo ay makabangon mula sa pandemya. Salamat po, Mr. President.