Press Release

June 17, 2021 Bong Go says ICC has no business interfering in the country's domestic affairs; says PH judicial system 'working' Senator Christopher "Bong" Go said that the International Criminal Court has no business interfering in the Philippines' domestic affairs amid its former prosecutor's formal request for judicial authorization to conduct an investigation on alleged crimes against humanity case filed against President Rodrigo Duterte. "They have no business interfering with our internal affairs po," said Go during an interview after he attended the launch of the country's 120th Malasakit Center at the San Lazaro Hospital in Sta. Cruz, Manila. "Anong gusto nyong palabasin, hindi ninyo pinagkakatiwalaan ang ating judicial system dito sa ating bansa?" he added. Go stressed that the independent judicial system in the country is working, eliminating the need for foreign courts to meddle in the country's internal affairs. "Para sa akin po, gumagana po ang ating judicial system dito sa ating bansa. And, in fact, the President, himself, parati 'yan patas, fair po 'yan sa lahat. Pero kapag pumasok kayo sa droga, sinabi po 'yan ni Pangulong Duterte, 'pag pumasok kayo sa droga, sugal niyo na po 'yan, ibig sabihin kapag inilagay niyo na po ang inyong isang paa sa hukay," he said. "Ginusto niyo na po 'yan, di po dito natatapos ang kampanya laban sa iligal na droga kahit ano pang korte ang lalaban dyan," he added. Go also maintained that the government's war against illegal drugs will remain relentless to provide the next generation of Filipinos a safer Philippines. "'Di po titigil ang gobyerno, di po titigil si Pangulong Durerte na labanan po ang droga. Ang droga po ang salot ng lipunang ito, marami pong naghihirap dahil sa droga," said Go. "Pero tingnan niyo po since 2016, tanungin niyo na lang po ang taumbayan kung nakakalakad na ba ang inyong mga anak sa gabi na komportable at walang pangamba na may gagalaw sa inyong mga anak," he added. Go also mentioned that it is the Filipino people who should judge the implementation and results of the Philippine drug war, not a foreign court. "Let the Filipino people be the judge dito, hindi po ang ICC ang maghuhusga. Ang dapat maghusga, ang Pilipino," stressed Go. "Sila po ang nakakaalam kung kuntento ba ang tao at Pilipino sa buhay nila ngayon na nakakalakad na po ang kanilang mga anak sa gabi na wala pong gumagalaw na mga drug addict. Kaya nakikiusap kami sa mga drug addict, mga drug lord, may panahon pa kayo para magbagong buhay, 'wag niyo pong sayangin, 'wag niyo pong ilagay ang isang paa niyo sa hukay," he warned. Go also hinted that the recent move of the ICC is politically motivated as the election season draws near. "Timing ang nangyayari. Nandito tayo papunta na tayo sa political season kaya tingnan nyo, ngayon sila nag-iimbestiga. Hinahaluan po ng pulitika, gaya ng laging sinasabi ni Pangulong Duterte, basta gawin lang niya ang tama para sa taumbayan, di siya titigil na labanan ang iligal na droga dito sa ating bansa sigurado akong kasama na ang pulitika dyan," Go pointed out. "Pwede namang noon pero ngayon lang pinapalabas pero sa akin, hayaan na po natin ang Pilipino ang humusga pagdating ng panahon kung sa tingin niyo, mga kababayan ko, may nagbago sa buhay niyo, iboto niyo po ang mga kandidato ni Pangulong Duterte para ipagpatuloy ang kanyang kampanya sa iligal na droga," he added. "Kung di naman kayo masaya sa kanyang kampanya, eh di wag niyong iboto. So, may panahon po ng pulitika, di po ito ang panahon ng pamumulitika, panahon po ng krisis ngayon. Unahin natin ang krisis, 'wag niyo pong haluan ng pamumulitika ang ating laban sa COVID-19 hinahaluan niyo po ng pulitika dito sa ICC," Go further emphasized. Meanwhile, Go also commended law enforcement authorities for their commitment to fight societal ills particularly corruption, criminality, and illegal drugs. "Very good po, that is very good yung mga nakakahuli. I commend the PDEA (Philippine Drug Enforcement Agency), the police, sa lahat po ng anti-drug units na humuhuli. Relentless po itong kampanya versus illegal drugs. May pulitika o walang pulitika, tuluy-tuloy po ang kampanya laban sa iligal na droga," he said. "Alam niyo sabi ko nga ako po ay may tiwala sa ating judicial system dito sa ating bansa. Bakit pa sila manghihimasok? Gusto nilang idemanda ang Pangulo na nagtatrabaho lang para sa taumbayan? Anong mapapala nila?" questioned Go. "In fact, sa totoo lang po gusto nilang litisin, kasuhan ang ating Pangulo na nagsasakripisyo yan para sa ating bayan para sa ating mga anak. Tayo nga mismo pinapauwi natin ang mga Pilipino na nasesentensyahan sa ibang bansa dahil Pilipino 'yun," he added. Commending President Rodrigo Duterte for his sacrifices to keep the country safe, Go, then, told these entities to mind their own business instead of interfering in the country's affairs. "Ito pa, Pangulo na nagsasakripisyo, nagpapakamatay para sa ating mga anak, isusuko mo dun at ililitis mo? Hay naku, lumayas kayo dito. Wag kayo makialam, wala kayong pakialam at di kayo nakakatulong dito sa ating bayan," he said. "May problema po kami dito, problema laban sa iligal na droga. Milyun-milyon po ang naging biktima dyan, milyun-milyong pamilya po ang naghirap nagsakripisyo dahil po sa iligal na droga. Wala po kayong karapatan na manghimasok sa bansa namin," he ended.