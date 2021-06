Press Release

June 18, 2021 Dispatch from Crame No. 1,078:

Sen. Leila M. de Lima on Malacañang's claim that the ICC evidence are mainly hearsay evidence Ang pagsabi na "hearsay" lamang ang ebidensiya ay nagpapakita na defensive ang palasyo sa kaso ni Duterte. Ang totoong inosente, sasabihin nila na walang katotohanan ang paratang. Una, wala pa tayo sa trial stage. Hindi pa panahon para busisiin ang ebidensiya. Katatapos lang ng preliminary examination stage. Hindi pa sina-submit yung mga ebidensiya sa Korte. Meron pang mas malawakang imbestigasyon na gagawin, kakalap pa ng karagdagang dokumento at mga witness. Pangalawa, hindi pa natin alam kung ano ang ebidensya na hawak ng ICC. Sigurado meron na yan. Dadagdagan na lang. Palibhasa alam nilang guilty sila kaya nag-speculate na sila. Pangatlo, hindi porke news report ang pinagbatayan ay hearsay na ito. Kung maalala natin, si Duterte mismo ang nagpapahayag sa kaniyang mga utos na "Kill, kill, kill" at recorded ito ng mga camera. Admission yun mula sa kaniya mismo. Hindi sabi-sabi. Ang rules ng hearsay ay hindi absolute rule, meron mga exception. Tigilan na sana nila Harry Roque ang mga panlilinlang nila sa taumbayan sa mga baluktot nilang mga pahayag. (Access Dispatch from Crame No. 1078, here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatchno1078)