Press Release

June 18, 2021 PAHAYAG NI SENATOR RISA HONTIVEROS SA NUMINIPIS NA SUPPLY NG KURYENTE Ayon sa mga balita, manipis diumano ang supply natin ng kuryente sa mga darating na araw. Batay rin sa mga datos na ipinakita sa nakaraang hearing, hindi ito dapat nangyayari. Kaya naman kaduda-duda talaga itong mga blackouts na ito. Ngayong tumataas ang presyo ng kuryente sa merkado, nananatili ang tanong: may batayan ba ang obserbasyon na mayroong pagpigil sa supply o withholding capacity among the gencos na 6,000 MW nawala bigla sa power grid o simpleng sabay sabay lang talagang nasira ang mga planta? Aanhin mo ang ancillary reserves na 1,700 MW kung higit 6,000 MW naman ang nawawala sa current capacity? Kapos na kapos pa rin ito sa aktwal na demand na 11,000 MW, pero busog na busog sa numero: 17,000 ang installed capacity mula sa datos ng DOE. Sa madaling salita, dapat parehong suriin ang pangangailangan para sa reliable supply coming from the gencos at ang justification para sa ancillary reserves. Balanseng suriin ang bawat isa ayon sa role nila. Sa kabilang banda, natuklasan natin na gumastos ang NGCP ng isang bilyong piso para sa representation and entertainment, advertising at public relations and CSR. Para saan ang entertainment expenses? Sino ang in-eentertain nila? Bakit kailangang gumastos sa ads? At gaano pa kalaking pera ang ginagastos nila para sa mga bagay na wala namang kinalaman sa kanilang operasyon? At higit sa lahat, dahil lahat ng cost ng utility ay naipapasa sa consumers, taumbayan ba ang nagbayad nito? Hindi nila nasagot ito sa ating hearing kahapon kaya I am calling on the NGCP to immediately explain these dubious expenditures. These items are not critical to the transmission business, as far as we are concerned. Gumastos rin ang NGCP ng P225B sa expansion at upgrade ng kanilang infrastructure. Ang resulta? Maraming transmission projects ang delayed at nakatengga pa rin. Sa dami ng perang umiikot dito, kailangan nang silipin, hindi lang ang audited financial statement ng NGCP, kundi pati na ng distribution utilities gaya ng Meralco. Baka higit pa sa ads o entertainment ang kanilang pinagkakagastusan habang nangangapa sa dilim ang ating mga kababayan.