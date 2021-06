Press Release

June 19, 2021 Gatchalian seeks more consumer protection against financial fraudsters Senator Win Gatchalian has taken steps in safeguarding financial consumers from being victimized by unethical and fraudulent schemes of some financial service providers and unscrupulous individuals. Noting the wide array of financial products and services following the COVID-19 outbreak, including the emergence of fraudsters that victimized those struggling with lost income, Gatchalian underscored the need to come up with a framework that will uphold consumer protection. "Lubhang nakakabahala ang pagdami ng reklamo mula sa mga konsyumer laban sa mga naglipanang nagpapautang sa online o kaya mga loan sharks na lalo pang naging mapangahas ngayong may pandemya. Alam nilang hindi sila sakop ng financial regulators kaya kailangan ng mas epektibong mekanismo na tutugon sa mga makabagong pamamaraan ng mga mapagsamantala sa kapwa," Gatchalian said in filing Senate Bill No. 2287. SB No. 2287 or the "Financial Products and Services Consumer Protection Act" seeks to expand the jurisdiction of government financial regulators to cover all financial products and services offered or marketed by any financial service provider in the country, Gatchalian said. Under the bill, the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Securities and Exchange Commission (SEC), Insurance Commission (IC) and the Cooperative Development Authority (CDA) would be empowered to perform acts necessary for the protection of financial consumers such as market conduct surveillance and examination, market monitoring, enforcement, provision of complaints handling mechanism, adjudication and rule-making among others. Financial service providers, on the other hand, will be prohibited from employing abusive collection or debt recovery practices against their financial consumers, the Vice Chairperson of the Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies stressed. The senator took note of the 15,015 new complaints received by the BSP's Consumer Empowerment Group from the first to the third quarter of 2020 that reflected a 63.3% increase from those recorded in 2019 which stood at only 9,250. The figures, he said, did not take into account the unreported cases as some individuals and businesses were discouraged to do so because of insufficient action on the part of the bank, regulatory agency or law enforcement. # # # Karagdagang proteksyon ng konsyumer laban sa financial fraudsters itinataguyod ni Gatchalian Itinataguyod ni Senador Win Gatchalian ang ilang mga hakbang na magtataguyod ng kapakanan ng mga konsyumer laban sa mga manggagantso at mapanlinlang na pamamaraan ng ilang financial service providers. Kailangan aniya na magbalangkas ng mga panuntunan upang maprotektahan ang publiko sa mga namamantalang may pautang lalo na't maraming nawalan ng trabaho noong nagsimulang pumutok ang pandemya. "Lubhang nakakabahala ang pagdami ng reklamo mula sa mga konsyumer laban sa mga naglipanang nagpapautang sa online o kaya ay mga loan sharks na lalo pang naging mapangahas ngayong may pandemya. Alam nilang hindi sila sakop ng financial regulators kaya kailangan ng mas epektibong mekanismo na tutugon sa mga makabagong pamamaraan ng mga mapagsamantala sa kapwa," paliwanag ni Gatchalian sa paghahain ng Senate Bill No. 2287. Sa kanyang inihaing SB No. 2287 o ang panukalang "Financial Products and Services Consumer Protection Act", layon ng senador na palawakin pa ang hurisdiksyon ng mga government financial regulators upang masakop ang lahat ng klase ng inilalakong serbisyo at produkto ng mga tinatawag na financial service providers sa bansa. Sa ilalim ng nasabing panukalang batas, bibigyan ng kapangyarihan ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Securities and Exchange Commission (SEC), Insurance Commission (IC) at Cooperative Development Authority (CDA) na magsagawa ng mga kaukulang hakbang na layong lalong maprotektahan ang kapakanan ng publiko katulad ng market conduct surveillance and examination, market monitoring, enforcement, provision of complaints handling mechanism, adjudication, at paggawa ng mga nararapat na panuntunan. Paparusahan naman ang mga financial service providers na gumagamit ng mga mapang-abusong pamamaraan ng paniningil sa mga nangutang o bayarin, ayon sa Vice Chairperson ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies. Napag-alaman ng senador na umabot sa kabuuang 15,015 ang mga reklamong natanggap ng Consumer Empowerment Group ng BSP sa unang siyam na buwan noong nakaraang taon o mas mataas ng 63.3% sa bilang ng mga naitalang mga reklamo noong 2019 na umabot lamang sa 9,250. Hindi pa kasama sa kabuuang bilang na ito ang mga hindi naidulog na reklamo ng ilang indibidwal o mga negosyante na mas ninais na lang na hindi gumawa ng hakbang dahil na rin sa kawalan ng tiwala kasunod ng kawalan ng aksyon sa bahagi ng mga bangko at kinauukulan na nagpapatupad ng batas, sabi ni Gatchalian. # # #