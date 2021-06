Press Release

June 19, 2021 Pangilinan on Rizal's 160th birthday: Young people, ensure your future, register to vote "Ngayon ay 160 na si Ka Pepe, pero bata pa lang siya, ipinaglaban na niya ang kanyang mga paniniwala -- isang katangian na dala pa rin hanggang ngayon ng kabataang Pilipino. Nitong pandemya at sunod-sunod na mga kalamidad, mga kabataan ang nangunguna upang makatulong. Gaano man kaliit, mag-isa man o kasama ang mga kaibigan, kaklase, ka-fandom, kumilos sila. May ambag, kumbaga. Sa ating kasaysayan, hindi pa tayo binigo ng kabataan. Noon at ngayon, ang kabataan ang mitsa ng pagbabago. Sa darating na taon, magpapasya tayong lahat sa takbo ng bansa habang hinaharap ang epekto ng pandemya. Ito ang magpapasya sa ating mga kinabukasan. Kaya hinihimok natin ang ating mga kabataan na dalhin ang kanilang sigla sa pagsisigurong lahat ay rehistrado at lahat boboto. Naabot na natin noong nakaraang araw ang layuning magkaroon ng 4 milyong new registered voters. Pero hindi rito natatapos ang laban. Hangga't meron pa, hangga't kaya pa, dagdagan pa natin. Meron pa tayong hanggang Setyembre 2021. Ngayong ika-160 na birthday ni Gat Jose Rizal, isang pagkilala at pagpugay sa kabataang tinawag niyang "pag-asa ng bayan". Taas-noo dahil may halaga ang ambag mo. Sama-samang magparehistro at bumoto.