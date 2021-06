Press Release

June 21, 2021 GILAS PILIPINAS, KAGILA-GILALAS! - ANGARA HINDI tsamba! Ito ang mariing pahayag ni Senador Sonny Angara, chairman ng Samahang Basketbol ng Pilipinas, kaugnay sa ikalawang pagkakataong pinataob ng Gilas Pilipinas ang koponan ng South Korea kahapon sa final score na 82-77. Matatandaang tinawag na "lucky shot" ni South Korean coach Cho Sang Hyun ang bank shot ni Gilas player SJ Belangel nang magharap ang dalawang koponan noong nakaraang Miyerkules sa Angeles University Foundation sa Clark, Pampanga. Pahayag ni Angara, kakaibang gilas ang ipinamalas ng Gilas Pilipinas sa 3 straight wins nito sa Group A ng Asia Cup Qualifiers. Ani Angara, sa ipinakikitang bangis ng Gilas, siguradong ito na ang bubuhat sa estado ng Pilipinas sa larangan ng basketball sa mga darating na panahon. Ayon pa sa senador, malaki ang pag-asa ng Philippine basketball na bumalik sa dating sigla nito dahil sa ipinakikitang galing at dedikasyon ng mga manlalaro, gayundin ng coaching staff. Partikular na pinapurihan ni Angara ang talino at husay ni Gilas coach Tab Baldwin na nag-akay sa koponan sa kagila-gilalas na 3-0 sweep. Aniya, wala nang aangkop pa bilang coach ng Gilas kundi si Baldwin lamang dahil sa mga dekalidad na basketball program nito para sa Philippine team. Pinapurihan din ni Angara ang kakaibang husay ni Gilas center Kai Sotto na aniya'y di kailanman pinanghinaan ng loob, bagkus, nanatiling matatag at walang inuurungang laban. Anang senador, naniniwala siyang isa si Sotto sa mga gagawa ng malaking pangalan sa bagong henerasyon ng Philippine basketball. Kaugnay naman kay Ange Kouame, sinabi ni Angara na hindi nagkamali ang dalawang sangay ng Kongreso nang igiit nila ang naturalization ng former Ivorian cager. Malaki rin aniya ang naging kontribusyon ni Kouame sa sunud-sunod at walang mintis na panalo ng koponan sa qualifiers. Mababatid na si Kouame ay nagsilbing Center man ng Ateneo Blue Eagles at napabilang sa koponan ng Gilas matapos pagtibayin ni Pangulong Duterte ang naturalized citizenship nito ngayong taon. Pinasalamatan din ni Angara ang napakagaling na liderato nina SBP chair emeritus Manny V. Pangilinan at SBP President Al Panlilio, na aniya'y kapwa naging instrumento sa maayos na takbo ng organisasyon. Kaugnay nito, siniguro ng senador na bilang opisyal ng SBP, patuloy ang kanyang pagsuporta sa anumang programa nito na mag-aangat sa Philippine basketball.