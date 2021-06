Press Release

June 21, 2021 'GET AHEAD OF DELTA'

HONTIVEROS URGES IATF: STEP UP VACCINATION RATE ANEW Senator Risa Hontiveros is calling on the government to accelerate its current vaccination rate as the more virulent Delta variant wreaks havoc across the globe. According to the COVID-19 Inter-Agency Task Force (IATF), there are 13 cases of the Delta variant in the country. Health experts say, while this is the most contagious variant yet, fully vaccinated people are at small risk of hospitalization and death. "May laban ka sa Delta kung bakunado ka. Kaya bilis-bilisan na dapat ang rollout ng mga bakuna. Garantisadong proteksyon yan para sa ating mga kababayan. Accelerating our vaccination efforts and avoiding complacency are the top two ways to make sure we are a step ahead of Delta," the senator said. At the previous hearing of the Committee of the Whole, vaccine czar Carlito Galvez Jr. revealed that government may be able to administer an average of 500,000 vaccinations a day for the third quarter of 2021. Galvez, however admitted, the country's highest daily rate was at only 322,929, which was on June 15. "Habang maaga, siguraduhin nating napapalakas natin ang mga Pilipino laban sa Delta. Ngayon pa lang, mag-mass hiring na ng mga vaccinators, magbukas ng mas maraming time slots, at patuloy na itaas ang vaccine confidence sa grassroots. Kung ang mga first world countries nga, napa-third wave ng Delta, tayo pa kaya?," Hontiveros added. The senator also called on the Department of Health (DOH) to draw up a more robust plan to protect healthcare workers (HCWs), especially those who were vaccinated with Sinovac. According to reports, there is growing international concern as medical professionals in Indonesia who were administered with China's flagship jab contracted COVID-19. "Magkusa na dapat ang DOH. Nasaan na ang plano para sa mga HCWs na naturukan ng Sinovac? Kahit hindi nila maranasan ang malalang epekto COVID, mapipilitan silang lumiban sa trabaho habang nagpapagaling. We cannot afford any more disruptions in our health care system during a pandemic," she said. Hontiveros also stressed that the IATF must swiftly respond to the vaccination concerns of local government units amid the rising cases in areas outside Metro Manila. Just recently, the government secured millions of doses to bring the expected vaccines for delivery to 113 million. "Dapat maipamigay agad ang mga bakunang yan. The millions of secured doses could be a game changer for us, lalo na kung maayos ang logistics at distribution sa ating mga probinsya. Let's not miss this chance. Napakaraming mga local government units ang nagpapakita ng gilas at dedikasyon para agad na mabakunahan ang kanilang mga nasasakupan. Huwag natin silang ibitin," she said. The senator noted that the IATF has had many chances to 'get ahead and stay ahead of COVID-19' as the World Health Organization urged. However, Hontiveros hopes that no one will be "dropping the ball" this time around. "Yung na-drop na ball sa vaccination noong 2020, nag-snowball na sa napakalalaking problema ngayon. From imposing timely travel bans, to securing clearance for vaccine deals, to assuring a steady supply of vaccines, lagi na lang naghahabol ang IATF. Dapat hindi na yan maulit dito sa kaso ng Delta variant. We must not be caught off-balance. This must not get out of control," she concluded. ##### Hontiveros sa IATF: Bilisan ang pagbabakuna dahil sa banta ng Delta variant Muling hinimok Senator Risa Hontiveros ang gobyerno na bilis-bilisan pa ang pagbabakuna sa mga Pilipino laban sa COVID-19 dahil sa banta ng mas nakakahawang variant na tinatawag ngayong "Delta". Ayon mismo sa Inter-Agency Task Force (IATF), may 13 nang mga kaso ng Delta variant sa bansa. Ayon naman sa mga eksperto, kahit na ito ang pinakanakakahawang variant ng COVID, mataas ang proteksyon laban dito ng mga taong kumpleto ang bakuna o yung mga nakatanggap na ang dalawang doses. "May laban ka sa Delta kung bakunado ka. Kaya bilis-bilisan na dapat ang rollout ng mga bakuna. Garantisadong proteksyon yan para sa ating mga kababayan. Accelerating our vaccination efforts and avoiding complacency are the top two ways to make sure we are a step ahead of Delta," ayon kay Hontiveros. Sa huling hearing kasi ng Committee of the Whole, sinabi ni vaccine czar Carlito Galvez Jr. na kaya nang magbakuna ng gobyerno ng 500,000 katao sa isang araw, on average, sa third quarter ng 2021. Ngunit inamin rin ni Galvez na ang kasalukuyang vaccination rate ay malayo pa sa target dahil ang pinakamataas nang naabot ng pagbabakuna ay 322,929 sa isang araw na nangyari noong June 15. "Habang maaga, siguraduhin nating napapalakas natin ang mga Pilipino laban sa Delta. Ngayon pa lang, mag-mass hiring na ng mga vaccinators, magbukas ng mas maraming time slots, at patuloy na itaas ang vaccine confidence sa grassroots. Kung ang mga first world countries nga, napa-third wave ng Delta, tayo pa kaya?," dagdag ni Hontiveros. Nanawagan rin si Hontiveros sa Department of Health (DOH) na gumawa ng plano para sa dagdag na proteksyon ng mga healthcare workers (HCWs), lalo na ang mga nabakunahan ng Sinovac. Ayon kasi sa mga balita, marami sa mga medical professionals ang nabahala nang magkasakit ang napakaraming HCWs sa Indonesia kahit na nabakunahan na sila ng flagship na bakuna ng China. "Magkusa na dapat ang DOH. Nasaan na ang plano para sa mga HCWs na naturukan ng Sinovac? Kahit hindi nila maranasan ang malalang epekto COVID, mapipilitan silang lumiban sa trabaho habang nagpapagaling. We cannot afford any more disruptions in our health care system during a pandemic," sabi ni Hontiveros. Dagdag pa ng senador, dapat agaran nang tugunan ng IATF ang vaccination concerns ng mga local government units ngayong tumataas ang mga kaso sa labas ng Metro Manila. Nitong nakaraang Linggo, napabalitang nakapag-secure na ang bansa ng milyun-milyon pang mga doses. Sa ngayon, may 113 milyong bakuna ang expected for delivery. "Dapat maipamigay agad ang mga bakunang yan. The millions of secured doses could be a game changer for us, lalo na kung maayos ang logistics at distribution sa ating mga probinsya. Let's not miss this chance. Napakaraming mga local government units ang nagpapakita ng gilas at dedikasyon para agad na mabakunahan ang kanilang mga nasasakupan. Huwag natin silang ibitin," ang sabi nya. Giit ni Hontiveros, napakaraming mga pagkakataong dapat ay napangunahan ng IATF ang COVID-19, ayon na rin sa rekomendasyon ng World Health Organization na 'get ahead and stay ahead'. Ngayon, sa banta ng Delta variant, dapat hindi na magkaroon ng "dropping the ball" na nangyari noong isang taon. "Yung na-drop na ball sa vaccination noong 2020, nag-snowball na sa napakalalaking problema ngayon. From imposing timely travel bans, to securing clearance for vaccine deals, to assuring a steady supply of vaccines, lagi na lang naghahabol ang IATF. Dapat hindi na yan maulit dito sa kaso ng Delta variant. We must not be caught off-balance. This must not get out of control," pagtatapos ni Hontiveros. #####