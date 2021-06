Hontiveros urges BIR to revoke tax hike on private schools, calls the move 'anti-students'

Senator Risa Hontiveros has called on the Bureau of Internal Revenue (BIR) to revoke the tax hike of 25% imposed on private schools.

The senator said this move is "anti-students," as this may only displace more students when private schools are forced to close due to increased economic pressure brought by the pandemic.

"Hindi naman basta-bastang negosyo ang mga private schools. Hindi lang kita nila ang matatamaan sa tax rate na ito. May mga guro na baka hindi na makapagturo at may mga estudyanteng mapipilitang mag-adjust kung sakaling magsara ang paralaan at kailangan mag-transfer. Isang malaking adjustment na nga ang online learning, tapos bigla pa nating babaguhin ang komunidad nila?" Hontiveros asked.

BIR's Revenue Regulation 5-2021 obliges private schools to pay a 25% corporate income tax, disqualifying them from the 1% rate offered by the CREATE Act's pandemic rescue package.

Hontiveros said she supports the position of the Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines (COCOPEA) that pushes for for-profit private schools to be entitled to CREATE's package that provides for 1% tax from July 1, 2020 until June 30, 2023.

"Our private educational institutions are in dire need of a lifeline. Ang mga paaralan ay isa sa mga institusyong dapat ay unang-una nating nililigtas kapag may krisis. Punong-puno na nga ang ating mga public schools, hirap narin ang mga guro doon, kaya sana ang pagsuporta sa mga private schools ay maibigay natin," Hontiveros said.

Hontiveros added she will co-author the bill of Senator Sonny Angara (Senate Bill No. 2272) to clearly and categorically cover proprietary institutions in the tax benefit.

COCOPEA has stated their sector "has not yet recovered from the debilitating effects of the K-12 law and is in the midst of struggling with the steep drop in enrollment caused by the pandemic."

Enrollment in private schools declined by 50%, which is equivalent to 2 million students. Last year, around 250,000 private school students transferred to public schools.

Hontiveros said that there are also smaller and mission-driven private schools that serve the needs of remote areas, and these schools need the lifeline the most.

"We cannot afford to lose more schools. We cannot further handicap our education system. Huwag na natin palalain ang pasan na problema ng mga eskwelahan, ng ating mga guro at estudyante. Sa panahong lahat ay naghihikahos, dapat nagiging mas sensitibo tayo sa pangangailangan nila. Higit sa lahat, kinabukasan ng ating mga anak ang nakasalalay dito," Hontiveros concluded.

Hontiveros, hinimok ang BIR na bawiin ang pagtaas ng buwis sa mga pribadong paaralan, tinawag ang hakbang na 'kontra-mag-aaral'

Nanawagan si Senador Risa Hontiveros sa Bureau of Internal Revenue (BIR) na bawiin ang pagtaas ng buwis na 25% na ipinataw sa mga pribadong paaralan.

Sinabi ng senador na ang hakbang na ito ay "kontra-mag-aaral," dahil maaaring ma-displace lang ang mga estudyante kapag napilitang magsara ang mga paaralan dahil sa presyong pang-ekonomiya na dinala ng pandemya.

"Hindi naman basta-bastang negosyo ang mga pribadong paaralan. Hindi lang kita nila ang matatamaan sa tax rate na ito. May mga guro na baka hindi na makapagturo at may mga estudyanteng mapipilitang mag-adjust kung sakaling magsara ang paralaan at kailangan mag-transfer. Isang malaking pagsasaayos na sa online na pag-aaral, tapos bigla pa nating babaguhin ang kanilang komunidad?" tanong ni Hontiveros.

Ang BIR Revenue Regulation 5-2021 ay nag-oobliga sa mga pribadong paaralan na magbayad ng 25% corporate income tax. Dahil dito, hindi kwalipikado ang mga private schools sa 1% na rate na inalok ng pandemic rescue package ng CREATE Act.

Sinabi ni Hontiveros na suportado niya ang posisyon ng Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines (COCOPEA) na nagtutulak para sa mga for-profit na pribadong paaralan na makasama sa package ng CREATE na nagbibigay ng 1% na buwis mula Hulyo 1, 2020 hanggang Hunyo 30, 2023 .

"Ang ating mga pribadong institusyong pang-edukasyon ay nangangailangan ng isang lifeline. Ang mga paaralan ay isa sa mga institusyong dapat ay una-una nating nililigtas kapag may krisis. Punong-puno na ng ating mga pampublikong paaralan, hirap narin ang mga guro doon, kaya't mayroong pagsuporta sa mga pribadong paaralan na maibigay natin," sabi ni Hontiveros.

Idinagdag ni Hontiveros na magiging co-author siya ng panukalang batas ni Senador Sonny Angara (Senate Bill No. 2272) na naglalayong maisama ang mga propriety institutions sa benepisyo sa buwis.

Sinabi ng COCOPEA na ang kanilang sektor ay hindi pa nakaka-recover sa epekto ng K-12 at ngayon ay naghihirap dahil sa pagbana ng enrollment dahil sa pandemya.

Hindi nakapag-enroll ang halos 50% na estudyante sa mga pribadong paaralan. Katumbas nito ay 2 milyong mag-aaral. Noong nakaraang taon, halos 250,000 na mga mag-aaral ng pribadong paaralan ang lumipat sa mga pampublikong paaralan.

Sinabi ni Hontiveros na mayroon ding mas maliliit na mga pribadong paaralan na nagsisilbi sa mga pangangailangan ng mga liblib na lugar, at ang mga paaralang ito ang pinaka-nangangailangan ng lifeline.

"We cannot afford to lose more schools. We cannot further handicap our education system. Huwag na natin palalain ang pasan na problema ng mga eskwelahan, ng ating mga guro at estudyante. Sa panahong lahat ay naghihikahos, dapat nagiging mas sensitibo tayo sa pangangailangan nila. Higit sa lahat, kinabukasan ng ating mga anak ang nakasalalay dito," pagtatapos ni Hontiveros.

