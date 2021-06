Dispatch from Crame No. 1080:

Sen. Leila M. de Lima on the Urgent need to extend the implementation of Bayanihan 2 Law

Kung hindi palpak, saksakan naman ng bagal. Andyan ang pera ngunit hindi nagawa na makaabot sa milyun-milyong nangangailangang Pilipino.

Dapat ay ipaliwanag ni Duterte at ng IATF kung bakit hindi nila naipatupad ang Bayanihan 2 nang maayos kaya maraming proyekto ang hindi naisagawa kahit pa may pondo.

Once again, Duterte has left a mess for both Houses of Congress to clean. Matapos pagpuyatan at pagpaguran ng mga mambabatas upang dumaloy naman kahit papaano ang ginhawa at ayuda sa bayan, hindi ginawa nila Duterte ang bahagi nila.

Congress is now left without a choice but to again ask Duterte to call a Special Session to approve the extension of the Bayanihan 2 Act, which will expire at the end of the month. Humigit kumulang isang linggo na lang ang nalalabi pero heto't hinahayaan pa rin ang Kongresong solusyonan ang problemang dulot ng kabagalan nila Duterte.

This is something worth condemning because Congress had already extended Bayanihan 2 last year. The enormous unspent amount of P18.4 billion should be not only a cause for concern, but a cause to question, to castigate, to be infuriated! Milyun-milyong Pilipino ang patuloy na nananawagan para sa ayuda, pero andyan ang perang pinapatulog pa rin sa kangkungan.

Isa itong patunay na wala na sa tamang ayon ang prayoridad ng pamahalaan. Talaga namang kung sarili ang inuuna kesa bayan, Pilipino ang biktima, bayan ang magbubuhat ng pagdurusa. Kaysa unahin ang pamumulitika at pagkampanya sa eleksyon, gawin muna nila ang trabaho nila.

Kawawa naman ang taumbayan. Tayo na naman ang nag-adjust. ###

(Access the handwritten copy of Dispatch from Crame No. 1080 here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatch_no._1080)