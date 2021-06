Press Release

June 22, 2021 Gatchalian wants 'One Filipino, One Bank Account' Act in place by January 2023 Beginning January 1, 2023, all Filipinos who have registered in the national identification (ID) system will own a bank account that will have access to government's financial services. This was the proposal laid down by Senator Win Gatchalian in filing Senate Bill No. 2251 or the "One Filipino, One Bank Account Act" as the measure is seeking to mandate the Land Bank of the Philippines (LandBank) and Development Bank of the Philippines (DBP) to open and maintain a bank account, free from any opening and maintenance fees or charges, for every Filipino citizen beginning January 1, 2023. "Sa panukalang 'One Filipino, One Bank Account Act', lahat ng walang bank account ay siguradong magkakaroon na, basta may national ID. Hindi na nila kailangang pumila pa para makakuha ng ayuda mula sa gobyerno dahil ilalagak na lamang sa naturang bank account ang ayuda at iba pang tulong pinansyal ng ating pamahalaan," Gatchalian said. Under Gatchalian's bill, the LandBank and DBP shall automatically open and maintain a bank account for Filipino citizens who have successfully registered with the Philippine Identification System (PhilSys) upon presentation of the national ID or PhilID. Those who have yet to register with PhilSys by Jan. 1, 2023, may proceed to the nearest LandBank or DBP branch to secure a bank account by presenting other proper and acceptable government-issued IDs. The bank account shall be automatically linked with the PhilSys upon successful registration of the Filipino citizen. For minors or those who are incapacitated to give consent under Article 1327 of the New Civil Code, their bank accounts shall be opened and linked with the accounts of their parents, legal guardians or persons exercising substitute parental authority, as the case may be, Gatchalian said. "Katulad ng sweldo ng mga empleyado na inilalagay sa ATM, ganito na rin ang mangyayari sa hinaharap sa pamimigay ng tulong pinansyal ng gobyerno kasama na ang mga allowance ng mga iskolars at iba pa. Mabilis, seamless at makakasiguro pa ang ating gobyerno na sa mga tamang kamay mapupunta ang mga tulong pinansyal," the senator said. Despite the boom of digital payment solutions during the pandemic, Gatchalian said 51.2 million Filipinos or 47% of the Filipino population remain unbanked. # # # 'One Filipino, One Bank Account' isinusulong ni Gatchalian na mapatupad simula Enero 2023 Simula Enero 1, 2023, ang lahat ng Pilipinong rehistrado na sa national identification (ID) system ay magmamay-ari na rin ng sarili nilang bank account na pinaglalagakan ng mga ayuda at iba pang serbisyong pinansyal ng gobyerno. Ito ang mungkahing inilatag ni Senador Win Gatchalian sa kanyang Senate Bill No. 2251 o ang panukalang "One Filipino, One Bank Account Act" na nag-aatas sa Land Bank of the Philippines (LandBank) at Development Bank of the Philippines (DBP) na magbukas ng bank account ng sinumang Pilipino simula Enero 1, 2023. Hindi na kailangang magbayad ng opening o maintenance fees o charges sa naturang bank account. "Sa panukalang 'One Filipino, One Bank Account Act', lahat ng walang bank account ay siguradong magkakaroon na, basta may national ID. Hindi na nila kailangang pumila pa para makakuha ng ayuda mula sa gobyerno dahil ilalagak na lamang sa naturang bank account ang ayuda at iba pang tulong pinansyal ng ating pamahalaan," ani Gatchalian. Paliwanag ni Gatchalian sa kanyang panukala, ang LandBank at DBP ay awtomatikong magbubukas ng bank account sa sinumang Pilipinong nakapag rehistro sa Philippine Identification System (PhilSys) matapos iprisinta ang national ID. Sa mga hindi nagparehistro pagsapit ng Enero 1, 2023, maaari silang pumunta sa pinakamalapit na LandBank o DBP branch upang makapagbukas ng bank account at magdala ng mga kailangang dokumento katulad ng government-issued IDs. Ang bank account na ito ay awtomatikong naka-link sa PhilSys matapos ang pagpaparehistro sa national ID system. Para sa mga menor de edad o mga walang kakayahan na makapagbigay pahintulot sa pagbubukas ng kanilang bank account batay sa mga mga nakasaad sa Article 1327 ng New Civil Code, sinabi ni Gatchalian na ang kanilang bank account ay iuugnay sa account ng kanilang magulang, legal guardian o sinumang binigyan ng pahintulot na tumayong magulang nila. "Katulad ng sweldo ng mga empleyado na inilalagay sa ATM, ganito na rin ang mangyayari sa hinaharap sa pamimigay ng tulong pinansyal ng gobyerno kasama na ang mga allowance ng mga iskolars at iba pa. Mabilis, seamless at makakasiguro pa ang ating gobyerno na sa mga tamang kamay mapupunta ang mga tulong pinansyal," giit ng senador. Kahit na naging kalakaran na ang digital payment solutions magmula noong magkapandemya, sinabi ni Gatchalian na nasa 51.2 milyong Pilipino o 47% ng populasyon ng mga Pilipino pa rin ang walang sariling bank account. # # #