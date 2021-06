Press Release

June 23, 2021 "UPHOLD PH DIGNITY"

HONTIVEROS TO DFA: Summon China again over additional ships at WPS Senator Risa Hontiveros is calling on the Department of Foreign Affairs to summon the Chinese Ambassador once again, over the presence of 100 additional Chinese ships reportedly within the country's exclusive economic zone at the West Philippine Sea. "Kailangang ipatawag muli ng DFA ang Chinese Ambassador para sa masinsinang pag-uusap. Hindi pwedeng magpatuloy ang walang patid na pagmamalabis ng Tsina sa ating bansa. We, as a nation, are owed dignity and respect. Namimihasa na ang China," Hontiveros said. According to a report by data analysis company Simularity, since May, the number of likely Chinese ships spiked from 129 to 238, an increase of over 100 ships. The report detailed that "between mid-May and mid-June 2021, the number of ships within the Union Banks increased from 9 to 236 and the number of ships near Gaven (Burgos) Reef in Tizard Bank decreased from 234 to 71." Hontiveros trusts the Department of Foreign Affairs will lodge another diplomatic protest regarding the issue. "Instead of de-escalating the tensions in the disputed waters, they doubled down. This clearly shows that China is shamelessly hellbent on aggravating the situation. Ilang buwan na tayong nagprotesta, nakiusap, at tumindig, ngunit binalewala lang niya lahat. Imbes na umalis sa ating mga teritoryo at sumunod sa batas, mukhang nagdagdag pa ng naglalakihang barko," Hontiveros said. The senator then reiterated her call for Malacañang to unambiguously condemn China's incessant presence in the WPS. Hontiveros had previously urged the Palace to strictly refrain from releasing statements that weaken our claim in our own waters. She believes Malacañang should have a clear position against China's incursions, like that of the DFA as well as the Department of National Defense (DND). "The Palace should look Beijing straight in the eye and tell her to remove her ships from our territories. Ngayon na dinagdagan pa ng Tsina ang mga barko nila, siguro naman aalma na ang Palasyo. Kung hindi pa rin, dapat tayong mga Pilipino ay matuto nang huwag pumili ng lider na hindi tayo napapanindigan," Hontiveros concluded. ##### "MANINDIGAN PARA SA DIGNIDAD NG BANSA"

HONTIVEROS SA DFA: Ipatawag ulit ang China dahil sa dumaraming mga barko sa WPS Nanawagan si Senador Risa Hontiveros sa Department of Foreign Affairs na ipatawag muli ang Chinese Ambassador matapos maiulat na may nasa higit 100 karagdagang mga barkong Tsino na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa sa West Philippine Sea. "Kailangang ipatawag muli ng DFA ang Chinese Ambassador para sa isang masinsinang pag-uusap. Hindi pwedeng magpatuloy ang tuluy-tuloy na pagmamalabis ng Tsina sa ating bansa. We, as a nation, are owed dignity and respect. Namimihasa na ang China," ani Hontiveros. Ayon sa ulat ng data analysis company na Simularity, mula noong Mayo, ang bilang ng mga barko ng Tsino ay dumami ng higit sa 100, mula 129 hanggang 238. Sabi sa ulat na "between mid-May and mid-June 2021, the number of ships within the Union Banks increased from 9 to 236 and the number of ships near Gaven (Burgos) Reef in Tizard Bank decreased from 234 to 71." Tiwala si Hontiveros na maghahain muli ang DFA ng diplomatic protest hinggil sa isyu. "Instead of de-escalating the tensions in the disputed waters, they doubled down. This clearly shows that China is shamelessly hellbent on aggravating the situation. Ilang buwan na tayong nagprotesta, nakiusap, at tumindig, ngunit binalewala lang niya lahat. Imbes na umalis sa ating mga teritoryo at sumunod sa batas, mukhang nagdagdag pa ng naglalakihang barko," sabi ni Hontiveros. Inulit ulit ng senador ang kanyang panawagan sa Malacañang na malinaw na ikondena ang walang tigil na panghihimasok ng China sa WPS. Nauna nang hinimok ni Hontiveros ang Palasyo na tigilan ang mga pahayag na nagpapahina sa ating pag-angkin sa ating mga katubigan. Naniniwala siya na dapat magkaroon ng malinaw na posisyon ang Malacañang laban sa pagsalakay ng China, tulad ng DFA pati na rin ang Department of National Defense (DND). "Dapat tingnan ng Palasyo ang Beijing nang diretso sa mata at sabihin dito na alisin ang kanyang mga barko mula sa ating mga teritoryo. Ngayong dinagdagan pa ng Tsina ang mga barko nila, siguro naman aalma na ang Palasyo. Kung hindi pa rin, maaari mong gamitin ang mga Pilipino upang hindi pumili ng lider na hindi tayo napapanindigan," pagtatapos ni Hontiveros. ####