Press Release

June 24, 2021 STATEMENT OF SEN. BONG GO

RE: healthworkers' allowances Bilang Chair ng Senate Committee on Health, umaapela ako sa concerned agencies na siguraduhing walang pending pa na allowance at iba pang mga benepisyo para sa ating mga health workers. Huwag na dapat patagalin at ibigay na ang nararapat sa kanila. Dahil ang effectivity ng funding provisions ng Bayanihan 2 Law ay inaasahang mag-e-expire ngayong Hunyo 30, siguraduhin dapat ng mga ahensya na ma-release ang pondo, maimplementa ang mga programang nakasaad sa batas, at hindi masayang ang oportunidad na may makabenepisyo rito. Pinaghirapan namin sa Kongreso na maipasa ang batas na ito kasama ang mga benepisyong dapat matanggap ng mga health workers. Walang katumbas ang sakripisyo nila at ang iba ay nagbubuwis pa ng buhay upang proteksyunan at makapagserbisyo sa kapwa. Bilang mambabatas, hindi po tayo papayag na may kapabayaang mangyayari lalo na pagdating sa dapat na maayos na pag-implementa ng mga batas. Nasa gitna pa tayo ng pandemya at hindi pwede ang papatay-patay sa gobyerno. Ni piso at ni isang minuto ay hindi dapat masayang dahil buhay ang kapalit nito. Magtulungan tayo at huwag patulugin ang trabaho. Walang tigil dapat ang serbisyo lalo na sa panahon ngayon na nangangailangan ang mga Pilipino.