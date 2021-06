Press Release

June 24, 2021 Statement of Sen. Francis "Kiko" Pangilinan on the passing of former President Benigno Aquino III Napakasakit na wala na si President Noynoy. What sad, painful, heartbreaking news. Mabuting tao, mahusay na lider, napakaraming natulungan. Napakabuting kapatid, kaibigan, at lingkod-bayan. Huwarang anak ng mga bayani, ng tunay na anak ng bayan. Isang karangalan ko ang magsilbi sa sambayanan bilang nakasama at na katrabaho nya sa Senado at muli sa kanyang Gabinete. Nakikiramay tayo kina Ballsy, Pinky, Viel at Kris at kani-kanilang mga pamilyang mabubuting tao at mga mahal sa buhay. Nakikiramay tayo sa atin mismong mga nawalan ng isang tapat at totoong nagmamahal sa kapwa. Parang walang patid ang pagkawala ng mabubuting tao at mga mahal sa buhay. Sunod-sunod na pagluluksa ang inaabot natin ngayong panahon ng sakit at dilim. Tibayan natin ang ating loob. Mahapdi at malungkot man isipin na isang malaking haligi ng ating demokrasya and natumba ngunit sumisibol na at sisibol pa ang mas marami pang magiging haligi ng ating demokrasya dahil na rin sa kanyang simulain at simulain din ng kanyang mga magulang. Paalam at maraming salamat, PNoy!