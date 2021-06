Press Release

June 25, 2021 Gatchalian sounds alarm over new phishing scam Senator Win Gatchalian called on all concerned agencies to be more vigilant on the emergence of new mobile and online shopping scams and intensify the campaign against deceptive and sham transactions. The senator made the call to the Department of Trade and Industry (DTI), National Bureau of Investigation (NBI), Department of Information and Communications Technology (DICT), and the National Privacy Commission (NPC) after reports of a new form of SMSishing or short message service (SMS) phishing is said to be duping receivers into sending money through the use of a credit card. This strengthens the need to pursue legislation mandating the registration of subscriber identity module (SIM) cards in the country, Gatchalian said. "Scammers, owing to the technological advances that are evolving at a fast pace these past few years, have become more innovative in carrying out their nefarious activities. Our laws should also keep up with the times and be responsive to the needs and concerns of the public," the Vice Chairperson of the Senate Economic Affairs Committee said. Gatchalian was reacting to reports on the spoofing of the official Lazada SMS account to trick victims into sending money which was recently uncovered. An online news article reported that a would-be victim almost fell prey to such a scheme after receiving a message informing him of a prize that he had won along with a one-time pin (OTP) and was directed to claim the prize through a link or URL. Here's the catch - to make him eligible for the prize, a certain amount of money is supposed to be paid. Good thing, an inquiry with Lazada led him to discover that it was a scam. Just like the email phishing, scammers would send text messages and the receiver of the message will be asked to click a particular link where personal information may be gathered. Gatchalian, author of Senate Bill No. 176 which proposes the registration of all users of pre-paid SIM cards, expressed belief that authorities could track down the culprits behind the scam if the mobile numbers used are traced through the SIM card. "Kung gusto nating masawata ang mga ganitong klaseng iligal na gawain, simulan natin sa pag-aatas ng pagrerehistro ng mga prepaid SIM card sa bansa. Ginagawa na ito ng maraming bansa katulad ng Singapore, Malaysia, Indonesia, Brunei at iba pa at napatunayan nila na mainam itong regulasyon sa pagkakaroon ng database o registry ng may-ari ng numero," he said. "Nananawagn din ako sa publiko na maging alerto at mapanuri sa ganitong klase ng mga panloloko at ireport agad sa mga awtoridad," the senator added. Gatchalian naalarma sa bagong phishing scam Nanawagan si Senador Win Gatchalian sa mga awtoridad na maging mapagbantay sa mga panibagong pamamaraan ng panlilinlang sa mga konsyumer sa pamamagitan ng mobile at online transactions. Ginawa niya ang panawagan sa Department of Trade and Industry (DTI), National Bureau of Investigation (NBI), Department of Information and Communications Technology (DICT) at National Privacy Commission (NPC) matapos lumabas ang balita sa bagong paraan ng SMSishing o short message service (SMS) upang makapanloko sa pamamagitan ng text na magpadala ng pera gamit ang credit card. Ang mga ganitong aktibidad ay muling nagpapatunay ng pangangailangan ng pagpaparehistro ng subscriber identity module (SIM) cards sa bansa, ani Gatchalian. "Nagiging malikhain na rin ang mga scammers. Marahil dahil na rin sa mas mabilis na mga pagbabago sa teknolohiya nitong mga nakalipas na taon, nagiging makabago na rin ang pagsasagawa nila ng mga iligal na gawain. Kailangang sumabay ang ating mga batas sa mga pagbabagong ito para matugunan ang mga hinaing ng publiko," giit ng Vice Chairperson ng Senate Economic Affairs Committee. Tinukoy ni Gatchalian ang napabalitang panggagaya sa official SMS account ng Lazada na nadiskubre kamakailan lamang. Sa isang online news article, inihayag ng isang muntik nang mabiktima ng mga kawatan ang naging karanasan niya matapos makatanggap ng text message na nagsasabing nanalo siya ng premyo at binigyan ng link o URL kung saan niya ito pwedeng makuha o makolekta. Ngunit para makuha ang premyo, kailangan nyang magbigay ng isang halaga at doon na siya nakatanggap ng text na naglalaman ng one-time pin (OTP). Dito na sya nagduda at sa pagtatanong sa Lazada, nalaman nyang hindi pala ito totoo at isa lamang scam. Gaya ng email phishing, ang mga scammers ay nagpapadala rin ng mapanlinlang na text messages at ang makakatanggap nito ay bibigyan ng link na kapag nabuksan ay maaaring makuha ang mga personal na impormasyon nila. Sa paniwala ni Gatchalian, may akda ng Senate Bill No. 176 na nagpapanukala ng pagpaparehistro ng lahat ng gumagamit ng prepaid SIM cards, madaling matunton ng mga awtoridad ang mga scammers kung matutunton ang ginamit na mobile number. "Kung gusto nating masawata ang mga ganitong klase ng iligal na gawain, simulan natin sa pag-aatas ng pagrerehistro ng mga prepaid SIM card sa bansa. Ginagawa na ito ng maraming bansa katulad ng Singapore, Malaysia, Indonesia, Brunei at iba pa at napatunayan nila na mainam itong regulasyon sa pagkakaroon ng database o registry ng may-ari ng numero," sabi ni Gatchalian. "Nananawagn din ako sa publiko na maging alerto at mapanuri sa ganitong klase ng mga panloloko at ireport agad sa mga awtoridad," dagdag pa ng senador. # # #