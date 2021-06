Press Release

June 29, 2021 Dispatch from Crame No. 1,082:

Sen. Leila M. de Lima on Duterte's Plan to Arm Private Citizens 6/29/21 Ang laking problema na nga na ituro yung tamang batas sa kapulisan natin, gusto pa natin isama sa kaguluhan ang mga pribadong mamamayan. Ilang beses na ba natin nakitang pumatay ng walang kalaban-labang biktima ang mga abusadong pulis? Ilang trigger-happy na pulis na ba ang basta-basta na lang namamaril? Bakit natin bibigyan ng pagkakataon ang mga taong hindi responsable para gawin ang mga ito? Bakit natin papayagang mabigyan ng armas ng ating gobyerno ang mga taong wala namang sinumpaang tungkulin sa ating mga kababayan? If the PNP leadership cannot even control their men and prevent them from committing crimes on acts of violence against civilians, what makes them think they can control armed civilians? Kung maraming extra na pera ang ating gobyerno, bakit hindi na lang natin ito gamitin na pambili ng pagkain para sa mga nagugutom nating kababayan o pang-ayuda para sa mga pamilyang apektado ng pandemya. Puwede rin natin bigyan ng maayos na sahod ang ating mga teachers at healthcare workers na walang tigil magtrabaho sa kabila ng nangyayari sa ating bansa. Marami na tayong problema dahil sa kapalpakan at kapabayaan ni Duterte. Huwag na natin dagdagan. ### (Access the handwritten version, here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatchno1082)