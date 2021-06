SENATOR MANNY PACQUIAO STATEMENT ON THE CORRUPTION ISSUE CHALLENGE OF PRRD

Tinatanggap ko ang hamon ng Pangulong Rodrigo Duterte. Salamat po at binigyan nyo kami ng pagkakataon na tumulong sa inyo at bigyan kayo ng mga impormasyon para kampanya kontra korapsyon.

Ang Pangulo mismo ang nagbanggit sa kanyang pahayag noong October 27,2020 na lalong lumalakas ang korapsyon sa gobyerno. In his own words sinabi niya na " I will concentrate the last remaining years of my term fighting corruption kasi hanggang ngayon hindi humihina lumalakas pa lalo." Mr. President I feel the same way.

Mawalang galang po mahal na Pangulo, nguni't hindi ako sinungaling. May mga naging pagkakamali ako sa buhay na aking itinuwid at itinama nguni't dalawang bagay ang kaya kong panghawakan. Hindi ako tiwali at hindi ako sinungaling.

Magsimula tayo sa DOH. Silipin at busisiin natin lahat ng mga binili mula sa rapid test kits, PPE , masks at iba pa. Handa ka ba Sec. Francisco Duque na ipakita ang kabuuan ng iyong ginagastos? Saan napunta ang pera na inutang natin para sa pandemya?

Nakakalungkot na sa isyu ng korapsyon kami magtatalo, dahil ang kailangan ng bansa ay mga lider na magtutulungan laban dito.