Press Release

June 30, 2021 Transcript of Senator Nancy Binay's interview on Straight Talk with Daily Tribune Question: For our first question, ano po yung assessment nyo sa current vaccination program ng government? Senator Nancy Binay Angeles: Well good news, alam naman natin na halos every week dumadating na yung bakuna but syempre nandun pa rin yung kakulangan sa supply dahil up to now andun pa rin yung mga LGU na nagrerequest pa rin sa IATF na mabigyan sila ng bakuna. Hopefully, at may commitment na rin naman si Sec. Galvez na this month and the coming months ay consistent na yung pagdating ng supply ng bakuna. Q: May projection po ata yung Octa research na kung target ng government ang herd immunity parang 2023 pa natin maaachieve with the current roll out ng vaccination. Sinabi niyo po na sunod sunod naman na yung pagdating ng bakuna at may commitment naman si Sec. Galvez, are you optimistic na we will prove them wrong? SNBA: Di ba hindi na nga herd immunity ang goal at the moment? May bago silang term. Population protection ba yung term na gamit nila? I forgot. Siyempre we are hoping na di ba sineset na target ay Christmas kasi we all want to have a, magcelebrate naman tayo ng Pasko kasama yung mga pamilya natin. Dahil alam naman natin na last year yung gathering ng family ay di recommended at hindi pinayagan. Hopefully by Christmas marami na tayong mga kababayan na nabakunahan. Q: There are videos there na nagviviral about healthcare workers sa Makati and Mandaluyong ata. SNBA: Parang nanganganak na yung mga viral videos na medyo nagkakaproblema tayo sa mga health workers natin na nagvavaccinate. Ang sa akin tao din naman sila na napapagod so siguro ito yung dapat pag-aralan natin na baka dapat yung mga nagvavaccinate after an hour may rest period sila or baka kailangan pagkatapos nila magturok ng 10 or 15 dapat kapalit sila. Baka dapat may ganoong protocol tayong sundin ngayon to avoid yung mga ganoong pagkakamali. Q: And considering na isang taon na ito, our health workers talaga have been overworked... SNBA: Yes and doon din sa mga vaccination centers natin, marami doon ang mga nagvovolunteer lang. Hindi naman talaga sila kumbaga during their extra time lan para magtuloy tuloy ang pagvavacinate ay nagvovolunteer sila sa mga vaccination sites dahil alam naman natin at the moment may kakulangan tayo ng supply ng healthworkers kaya nga isa yun sa mga dapat nating paghandaan kasi in the coming months baka dumating nga ang bakuna wala naman tayong personnel na puwedeng magturok ng mga bakunang ito. Kaya nga may finile tayong bill kasi at the moment limited lang yung puwedeng magvaccinate. Mga doctor, nurse, qualified midwife, gusto natin madagdagan pa ang mga taong puwedeng magvaccinate. Q: May mga calls din po to ease the restrictions on inbound travellers para paspark ang tourism ulit. Bilang chair ng committee on tourism ano po ang stand niyo dito? SNBA: Sad to say and I am being realistic, mukhang yung industriya ng turismo kumbaga sa mga different industries, mukhang ito yung matatagalan at medyo mahihirapan na makabalik. Kasi alam naman natin na medyo napakatalino nitong COVID-19. It keeps on mutating. Kumbaga nakagawa nga tayo ng bakuna pero nagmutate naman sya to another form na ngayon tinetest kung nagwowork yung existing na vaccine. So sa ngayon yung protocol keeps on changing. And sa akin itong number one is control ng borders natin. bakit ba tayo umabot sa punto na lumaki ng ganito ang problema natin? Kung matatandaan mo nagkahearing kami sa hearing ng February 2020 di ba may mga panawagan kami na tigilan na muna natin ang mga flights natin yung pagtanggap ng mga turista galing sa China kasi nga doon nag-umpisa yung COVID-19. We didn't do it and we did not protect our borders. Kaya sa akin tama lang na sundin natin yung existing quarantine. Kung tutuusin Tina and Sundy, if you compare us dun sa mga kapitbahay natin sa Asia for example HongKong, alam nyo ba na HongKong 21 days ang quarantine period? And then at the moment hindi sila tumatanggap ng turista. Ang pwede lang pumunta doon ay ang mga nagtratrabaho or yung mga permanent resident. I think sa Thailand ganoon din 14 days. Sa Vietnam. So kung tutuusin 10 days nga lang yung sa atin na quarantine period. Q: So hindi po kayo nag-aagree sa recommendation ng ilang senators na huwag na daw po i-quarantine yung mga fully vaccinated na inbound travelers? SNBA: Ang sa akin kasi we should always follow the science and alam naman natin na kahit bakunado na pwede ka pa ring magkaCOVID at hindi mo alam na yung mga pamilya mo na hindi bakunado ay nahahawaan mo na. Hanggan hindi pa tayo nakaka-achieve ng herd immunity, we should follow itong mga quarantine na pinapatupad ng IATF. I agree kasi I think starting today kasi iiksian na yung quarantine period sa mga vaccinated natin ng mga kababayan na babalik sa Pilipinas for as long as yung pinanggalingan nilang lugar ay hindi mataas yung kaso ng COVID. at the moment naiksian naman na sya. I think 7 days na lang yung quarantine. Q: Today po yung expiration ng Bayanihan 2. Para maextend ito kailangan ata ng special session? Paano po natin matutugunan ito? SNBA: Actually hindi kasi call ng kongreso ang pagtatawag ng special session. It's the call of the president. Kami naman sa kongreso we have proven ourselves na kung kailangan naming magovertime, kung kailangan naming pumasok kahit kami ay nakabreak, ginagawa naman namin. At the moment walang ganoong panawagan ang executive branch for us to have a special session. Nakakalungkot kasi ilang bilyon pa rin yung pondo na bahagi ng Bayanihan 2 na hanggang ngayon hindi pa rin nagagastos. Q: Asan po kaya yung disconnect or nagkaroon ng clog kung bakit hindi nakarating sa mga dapat. SNBA: Actually yan ang parati naming tanong from the very beginning na nagkaroon kami ng Bayanihan 1, tinatanong na namin na saan na yung ayuda? Biruan nga namin aanhin pa yung damo kung patay na yung kabayo dahil ang tagal nga nila magrelease ng pondo. Umasa kami doon sa Bayanihan 2 na baka natuto na sila sa disbursement nila ng Bayanihan 1, but apparently hindi pa rin nila nabibigyan ng solusyon yung problema kung bakit hindi nila nadidisburse yung pondo na nilaan namin para sa ating mga kababayan. Q: Will you seek higher office in 2022? SNBA: No. I am not running for any position sa 2022. May tatlong taon pa ako as a senator so tatapusin ko to till 2025. Q: That puts an end to that. Kasi kailan lang nasama ang pangalan mo sa pagpipilian. Ikinagulat mo ba iyon senator? SNBA: Napagusapan iyon pero first impression ko parang just a discussion but not really an offer to run kasi unang una wala talaga sa isip ko na tumakbo for a higher office. Wala. Pahinga muna tayo sa 2022. Q: So 'yun, malinaw, hindi tatakbo si Sen for higher position, tatapusin niya ang term niya until 2025. So huwag na makulit ang iba. SNBA: Kasi, 'di ba, unang-una I am flattered na naging bahagi ako doon sa pinagpipilian kasi 'di ba for me, alam n'yo naman kung gaano tayo binash noong tumakbo ako n'ung 2013, 'di ba, and then parang umabot sa punto na, wow, nako-consider na ako for higher office. So parang for me it's a validation na I am doing my job, na I'm doing my work as a senator for me to be considered. And for that ako'y nagpapasalamat kasi kumbaga in a way I've proven myself that I deserve this position na nagtatrabaho talaga tayo. Q: Nakikita naman ng taumbayan, Senator, kasi isa sa pinakamasipag, 'di ba. Well, Senator, 'di ba po ang LP din kinausap din po kayo? SNBA: Ah, hindi, hindi pa kami naguusap at the moment. Wala pang ganoong formal talks with Liberal Party. Q: Pero you said po na if sasali po kayo, you are considering NPC more than LP. May I ask what is the reason behind this? SNBA: Well, katulad din naman ng sinabi kong statement, na alam naman ng lahat kung anong naging history ng pamilya ko with Liberal Party. So for me may mga sugat muna siguro na dapat naming gamutin before we start talking about 2022. Pagdating naman sa NPC, I think ever since pumasok ako sa pulitika noong 2013, may some form of collaboration, eh. In fact, nang tumakbo ako nitong 2019, si Senate President Sotto ay tayo'y sinuportahan, we were endorsed by SP Sotto, na alam naman natin siya ngayon ang namumuno sa NPC. Q: Senator, sa tingin n'yo po ang magiging political landscape natin come 2022 kasi ang daming nangyayari, ano pong nakikita n'yong future? SNBA: Future? Ang hirap ngang i-predict, eh. Sabi ko, tingin ko na-trauma yata sila sa pinagdaanan ng ama ko, saka pinagdaanan ng pamilya ko, dahil sabi nila masyadong maaga daw nag-deklara na tatakbo sa pagka-presidente kaya talagang bugbog ang ginawang paninira sa amin. So I think ang mga nagbabalak ay mukhang ayaw muna maglahad kung ano talagang plano nila for 2022. So ibig sabihin noon parang lahat tayo nanghuhula kung sino ba talagang tutulungan natin, sino bang kikilatisin natin na karapat-dapat na maging susunod na pangulo natin. Q: Oo nga kasi kung ikukumpara sa mga nakaraang eleksyon, siguro kung ganitong panahon pa lang ang dami nang lumulutang, 'di ba. Pero ngayon parang lahat hesitant. SNBA: Siguro kasi 'di ba, based from my experience. Noong tumakbo ang father ko ng vice president, ano na lang 'yun nadesisyunan, upon filing na lang, eh. Noong vice president siya. And then alam naman natin si Pres. Duterte 'di ba, tapos na nga ang filing ng October, December pa nga nag-desisyon to run for president. So baka tinitingnan nila na baka mas magandang strategy ang sobrang late ka na maglalahad kung ano talaga ang balak mo sa pulitika. Q: For the coming elections, kung sino man ang mag-declare na tatakbo, ano sa tingin n'yo ang dapat mas tutukan, siguro in terms of platform or plano for the country? SNBA: Siguro ang tanong mo, baka dapat dahil nga wala pang nagde-declare na kandidato, siguro tayong mga boboto sa 2022, mag-set na tayo ng criteria, kumbaga. Halimbawa, ako, kung sino man 'to, basta ito ang non-negotiable na trait ng presidente. For me no. 1, gusto kong makita ang experience saka kung paano niya na-address ang problema natin sa Covid. No. 1 'yun. And then paano niya natugunan ang pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan na nangangailangan. Kasi parang noong 2016 ang naging focus was peace and order. Tapos hindi na napag-usapan ano bang plataporma mo sa kalusugan, ano bang plataporma mo sa edukasyon. But ngayon, dahil dito sa Covid, napakahalaga na mapakita ng susunod na pangulo kung papano niya kayang, or may kakayahan ba siyang i-address itong pandemic. Or kung mapunta tayo sa ganitong sitwasyon ulit —na hindi naman sana— ay handa ba ang magiging pangulo natin? Q: Tama, magiging non-negotiable kasi grabe talaga naging dagok sa atin ng pandemic. SNBA: At saka ang daming naging sanga ng problema na dinulot ng pandemic, 'di ba for example, sa edukasyon alam naman natin na wala pang pandemic, hindi na maganda ang numero ng mga test na ginawa sa ating mga estudyante. Tapos ngayon pa na walang face-to-face classes, lalong lalo na sa mga public schools natin, or even an online platform na kung saan mayroon silang some form of online face-to-face classes sa teacher nila, hindi nangyayari ngayon eh. So this past school year ang mga kabataan natin parang naka-self-learning mode sila and alam naman natin na ang output ng matututunan nila ay sobrang baba compared doon sa may guro na nagtuturo sa kanila. So isa yan sa kailangan i-address natin na may generation tayo ng mga estudyante na mukhang kailangan may catch-up plan sa kanila sa oras na pwede nang mag-face-to-face classes. Q: Oo nga, ang daming nagsulputan, mas na-magnify ang mga problema because of the Covid-19 situation. Kasama din diyan Sen siyempre iyong matagal na ring problema, iyong plight ng health workers natin—overworked, underpaid, underprivileged, 'di ba. Tapos 'yun nga sa pagbibigay ng ayuda, readiness ng local government units in addressing disasters, calamities, and such. SNBA: 'Yung unemployment natin, marami tayong kababayan na OFW na I think kung tama ang pagkakarinig ko kay Sec. Galvez, parang binigay niyang figure 1 million na yata ang bumabalik. So parang additional, pandagdag 'yan sa mga kababayan natin na walang trabaho ngayon. Q: And siyempre government resources could only go so far. Ang hirap. So good luck sa ating lahat. SNBA: Kaya nga sa akin ang isa din sa naging consideration ko na hindi ako tatakbo is, kung sino man ang magiging presidente o bise-presidente sa 2022, dapat 100 percent naka-focus lang sila kung paano babangon ang ating bansa, and at the moment hindi ko kayang ibigay ang 100 percent, eh. Dapat ganoon ang level of commitment na kailangan doon sa top 2 leaders ng ating bansa dahil napakalaki ng problema na mamamana nila dahil nga sa Covid-19. Q: Good luck kung sino man 'yun. Pero dapat ready talaga. SNBA: Saka buo ang loob. Actually natatandaan ko, kasi noong tumakbo ako ng 2013, 'di ba parang last-minute, panakip-butas candidate lang ako, so wala talaga sa career path ko na tatakbo ako for Senate. And I remember ang father ko, ilang beses niya ako tinanong na, sigurado ka ba? Na kailangan ang 100 percent sure ka, buo ang loob mo na papasukin mo ang ganiyang trabaho. And hopefully, sana 'yung mga tatakbo for higher office, kumbaga tatanungin nila ang sarili nila na 100 percent ba akong all-in, na ibibigay ko talaga 100 percent of myself to the country. Q: Tama. And Sen. Binay will be there naman, pupuri kung kailangan pumuri, pipitik kung kailangan pumitik. Check and balance 'yan.