Press Release

June 30, 2021 Senate Energy Committee reviews NGCP performance amid compliance issues - Gatchalian Senator Win Gatchalian said that the Senate Committee on Energy has been reviewing the performance of the National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) and its compliance with its obligations under the constitution, the EPIRA, its franchise, and concession agreement. "Maraming bagay na dapat nilang i-comply at tuloy tuloy yung aming review. If they will comply then hindi na dapat galawin yung franchise. Binibigyan natin sila ng oras para ma-correct sila at kung hindi nila iko-correct or hindi sila magko-comply, that's the time na mas drastic yung gagawin natin, to a point na baka ma-revoke yung franchise," said Gatchalian, adding that any recommendation from his committee will be referred to the Senate Public Services Committee which has the jurisdiction over the company's franchise. The senator said his committee's review of the performance of the NGCP has been underway even before the recent rotational brownouts in some key areas in Luzon which triggered an inquiry in the upper chamber. It can be recalled that Energy Secretary Alfonso Cusi had said that a legislation must be crafted to amend NGCP's franchise due to many factors including the non-compliance with a DOE circular ordering NGCP to contract 100-percent firm contracts for ancillary services (AS), which Cusi mentioned as one of the causes of the rotational brownouts in several areas in Luzon from end May to early June. President Duterte met with NGCP and energy officials in Malacanang last Friday, June 25, to address the power interruptions in Luzon. Reports also say the alleged non-compliance of the electricity network concessionaire to the provisions of the contract that the NGCP signed with the government was one of the discussions during the said meeting. In March 2020 during Gatchalian's committee hearing, one of the things that was brought up was NGCP's non-compliance with the constitution, specifically the prohibition against management and executive officials being foreigners. "Ang franchise privilege ay binibigay natin dahil merong katumbas na responsibilidad yan. At titignan din natin kung yung responsibilidad na yun ay ginagampanan nila. If they will not adhere to those responsibilities, magkakaroon talaga tayo ng problema. So, ongoing yung review ng responsibilities and performance ng NGCP. Titignan natin kung kakailanganing i revoke, i amend or ma-improve yung franchise ng NGCP. Importante may due process, importante yung review para makita natin kung ano yung tamang aksyon pagdating sa prangkisa ng NGCP," said Gatchalian. # # # Performance ng NGCP sinusuri na ng Senate Energy Committee - Gatchalian Kasalukuyang sinusuri ng Senate Energy Committee ang performance ng National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) pati na ang pagsunod sa mga obligasyon nito batay sa nakasaad sa konstitusyon, sa EPIRA, prangkisa, at kontratang nilagdaan nito sa gobyerno, ayon kay Senador Win Gatchalian. "Maraming bagay na dapat nilang i-comply at tuloy tuloy yung aming review. Kung sumunod sila sa mga alituntunin at obligasyon nila, hindi na dapat galawin ang kanilang prangkisa. Binibigyan natin sila ng oras para ma-correct sila at kung hindi nila iko-correct o hindi sila magko-comply, doon na tayo pwedeng magsagawa ng mas marahas na hakbang kabilang na ang pagbawi sa kanilang prangkisa," ani Gatchalian. Ano man ang magiging rekomendasyon ng Energy Committee, na pinamumunuan ni Gatchalian, ay isusumite sa Senate Public Services Committee na siyang sumasakop sa usapin ng pagtatanggal ng prangkisa, paliwanag ng senador. Sinabi ni Gatchalian na ang pagsisiyasat sa performance ng NGCP ay sinimulan na ng kanyang komite bago pa ang pinakahuling rotational brownouts na nangyari sa iba't ibang bahagi ng Luzon na nagtulak para magsagawa ng imbestigasyon sa Senado. Matatandaan na sinabi ni Energy Secretary Alfonso Cusi sa mga nakaraang pagdinig na kailangang magpasa ng batas para amyendahan ang prangkisa ng NGCP kasunod ng hindi nito pagtalima sa Department of Energy (DOE) circular na nag-uutos ng pagkuha ng 100 percent firm contracts para sa reserbang suplay na, ayon kay Cusi, ay isa sa mga dahilan kung bakit nagka-brownout sa iba't ibang bahagi ng Luzon noong katapusan ng Mayo hanggang unang bahagi ng Hunyo. Napabalitang pinulong ni Pangulong Duterte ang mga opisyal ng NGCP at energy department noong nakaraang Biyernes, Hunyo 25, sa Malacanang upang maiwasan ang mulinh pagbabadya ng brownouts sa Luzon. Isa sa mga sinasabing natalakay din sa naturang pagpupulong ay ang hindi pagsunod ng NGCP sa mga kasunduang nilagdaan nito sa ilalim ng kontrata nila sa gobyerno. Ang pag-iimbestiga sa prangkisa ng NGCP ay dati nang iminungkahi sa isang pagdinig ng komite ni Gatchalian noong Marso 2020 pati na rin ang pagkwestiyon sa mga dayuhan na may mataas na posisyon sa kumpanya na labag sa mga umiiral nating batas sa bansa. "Ang franchise privilege ay binibigay natin dahil merong katumbas na responsibilidad yan. At tinitignan din natin kung yung responsibilidad na yun ay ginagampanan nila. Kung hindi nila ipinapatupad ang kanilang mandato, magkakaroon talaga tayo ng problema. Kaya patuloy ang pagsusuri namin sa performance ng NGCP. Titignan natin kung kakailanganing bawiin o amyendahan ang kanilang prangkisa. Importanteng may due process, importante 'yung review para makita natin kung ano ang tamang aksyon pagdating sa prangkisa ng NGCP," giit ni Gatchalian. # # #