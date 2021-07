OPENING STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS

Committee on Energy Hearing

Nagsimula tayong imbestigahan ang paulit-ulit, taon-taong rotational blackouts.

Pero imbes na makakuha ng mga konkretong sagot, mas dumami pa ang mga tanong.

Tip of the iceberg lang pala ang ipinakita ko last time. Dahil mula 2009 hanggang 2020, umaabot sa 4.4 bilyong piso ang ginastos ng NGCP para sa Representation and Entertainment, advertising, public relations at para sa professional fees ng tinatawag nilang "consultants."

Again, ang tanong, sinasama ba ito sa transmission charges at pinapasa sa bawat konsyumer kada buwan?

Ang mga legitimate cost lang na isinasama sa transmission charges ay power delivery service, metering and common charge, at charges sa connection, residual sub-transmission, FME pass through, PFA and interruption billing adjustment, ancillary services, NGCP regulated and excluded services.

Kasama ba rito ang gastos sa representation, entertainment, advertising, public relations ng NGCP? Pumayag ba ang konsyumer na kunin sa bulsa natin ang pambayad dito?

Sa presentation ng Independent Market Operator sa huling hearing, palaisipan naman ang pagkawala ng combined capacity na halos 7,000 megawatts sa loob lang ng isang araw.

Iyan ang dahilan na nag-red alert status ang Luzon grid. Ano'ng kababalaghan iyan? Posible ba talagang mawala nang sabay-sabay sa isang araw ang ganyan kalaking suplay ng kuryente? What effect did this have on energy prices paid by our consumers? May sadyang gumawa nito para laruin ang merkado?

While the previous hearings focused on compliance issues against the NGCP, I believe that we should also pay equal attention to the accountability of generation companies - especially those that are cross-owned - in ensuring adequacy and security of power supply.

Umaaasa akong masasagot ang mga tanong na ito sa ating pagdinig. Maraming salamat po.