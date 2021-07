Press Release

July 7, 2021 Gatchalian: Boost satellite-based technology to make internet connection affordable in PH Senator Win Gatchalian encouraged more internet service providers to have direct access to satellite technology to prompt competition and eventually bring down the cost of internet connection in the country. "Limited use and low demand may make satellite broadband in the country expensive but in the long run, it can lower the cost as long as more demand will be created," the Vice Chairperson of the Senate Economic Affairs Committee said. In Gatchalian's proposed Satellite-Based Technologies for Internet Connectivity Act of 2021, value-added service (VAS) providers and internet service providers (ISPs) may directly access, utilize, own, and operate facilities for internet access service using satellite technologies without the need of a franchise and provisional authority (PA) or Certificate of Public Convenience and Necessity (CPCN) from the National Telecommunications Commission (NTC). "Dito sa batas na inihain ko, hindi na kailangang kumuha ng franchise kaya mas madaling makahikayat ng mga pribadong kumpanya at mga dayuhang mamumuhunan na pumasok sa industriya para mapalawak ang merkado " said Gatchalian. The proposed bill aims to bolster Executive Order (EO) No. 127 s. 2021 which amended EO No. 467 allowing telcos, VAS providers, and ISPs registered with the NTC to have direct access to all satellite systems in offering internet services. Gatchalian said the EO also does not provide for clear provisions on foreign ownership requirements for VAS providers and ISPs. As internet usage in the country increased following the outbreak of the COVID-19 and sudden shift to work-from-home scheme and distance learning setup, household expenses increased due to additional cost brought by longer use of the internet. A Social Weather Station (SWS) survey released last March 5 said that 86% of Filipino families with household members enrolled in online distance learning spend an average of P901 per month as additional expenses for internet connection. In a separate survey published in December 2020 by price comparison service cable.co.uk, it says that Filipinos spend an average of $53.71 or less than three thousand pesos per month for internet connection. "Ang naturang panukalang batas ay magiging sagot rin sa pangangailangan ng mga wala o hirap ang access sa internet sa bansa," said Gatchalian. # # # Gatchalian: Satellite-based technology magpapababa ng bayarin sa internet Ini-engganyo ni Senador Win Gatchalian ang mga internet service providers na magkaroon ng direct access sa satellite technology upang mag-udyok ng kompetisyon sa industriya na siya namang magbibigay daan para bumaba ang halaga ng gastusin sa internet connection sa bansa. "Sa ngayon, ang limitadong paggamit at mababang demand ay dahilan kung bakit mahal ang satellite broadband sa bansa. Ngunit sa kalaunan ay bababa rin ito lalo na kung tataas ang demand o bilang ng mga tumatangkilik dito," sabi ng Vice Chairperson ng Senate Economic Affairs Committee. Sa kanyang panukalang Satellite-Based Technologies for Internet Connectivity Act of 2021, sinabi ni Gatchalian na ang mga value-added service (VAS) providers at internet service providers (ISPs) ay maaaring magkaroon ng direct access, gumamit, magmay-ari o mag operate ng pasilidad para magkaroon ng internet access gamit ang satellite technology na hindi na kailangan pang kumuha ng prangkisa o provisional authority (PA) o Certificate of Public Convenience and Necessity (CPCN) mula sa National Telecommunications Commission (NTC). "Dito sa batas na inihain ko, hindi na kailangang kumuha ng franchise kaya mas madaling makahikayat ng mga pribadong kumpanya at mga dayuhang mamumuhunan na pumasok sa industriya para mapalawak ang merkado, " paliwanag ni Gatchalian. Layon ng nasabing panukalang batas sa Senado na palakasin pa ang Executive Order (EO) No. 127 s. 2021 na nag-amyenda sa EO No. 467 tungkol sa pagbibigay permiso sa mga telcos, VAS providers, at mga ISPs na rehistrado sa NTC na magkaroon ng direct access sa lahat ng satellite systems upang magkaroon ng internet connection. Sa nasabing EO, sinabi ni Gatchalian na walang malinaw na probisyon dito patungkol sa mga requirements sa mga VAS providers at ISPs na pagmamay-ari ng mga dayuhan. Ayon sa Social Weather Station (SWS) survey na inilabas noong Marso 5, nasa 86% ng pamilyang Pilipinong may miyembrong naka-enrol sa online distance learning ang karaniwang may buwanang dagdag gastos na P901 para sa internet connection. Sa isa pang survey na isinapubliko noong Disyembre 2020 ng cable.co.uk, isang kumpanya na nagpapakita ng iba't ibang presyo ng gastusin sa mga serbisyong inaalok sa publiko, lumabas na karaniwang umaabot sa $53.71 o halos tatlong libong piso ang nagagastos ng mga Pilipino buwan-buwan para lamang sa internet connection. "Ang naturang panukalang batas ay magiging sagot rin sa pangangailangan ng mga wala o hirap ang access sa internet sa bansa," ani Gatchalian. # # #