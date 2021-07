Press Release

July 10, 2021 Transcript of Interview of Senate President Vicente C. Sotto III with Ms. Cely Bueno of DWIZ On the 2022 elections. Q: Ang layo na po ng inyong nalakbay. So, sinimulan na ninyo po itong tinagurian ninyong Luzon tour, kailan nga ba ito? Itong nakaraang Huwebes ba poo Biyernes? SP Sotto: Huwebes nag Bulacan kami, tumuloy kami ng Pampanga, tapos Tarlac, tapos tumuloy kami sa Zambales at doon kami nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, bale kahapon, nagtuloy kami ng (unclear). Q: Ito po bang Luzon tour ay bahagi ng proseso na ginagawa ninyo para pagbasehan ng inyong magiging desisyon kung tutuloy kayo sa pagsabak sa 2022 election? SP Sotto: Correct. Gusto naming mapulsuhan yung mga kababayan natin. Nag Pangasinan pala kami muna kahapon, at medyo natagalan kami doon, alam mo naman, kasama namin yung sa Dagupan, sa Lingayen, sa mga mayor at konsehal ng mga bayan. Mga kaibigan namin yun. Pinupulsuhan din namin, pati mga taga private sector, business community, local officials, pati religious sector, kausap namin. Pinupulsuhan namin kung ano ang pakiramdam nila sa takbo ng bansa, saan papunta tayo, at ano ang kakulangan, ano ang nakikita nila na dapat naging programa ng gobyerno. In other words, bottom line, ito yung consultative tour of Luzon. Q: Ano po yung nakukuha ninyo na parang kaparehong sintimyento ng mga nakakausap ninyo na hindi lang pala mga local officials, kahit taga ibang sector like religious leader pala yung nakukunsulta ninyo? Ano po yung nakikita ninyo na common or standard sentiments po ng ating mga kababayan?? SP Sotto: Mabigat ang pakiramdam nila, hindi lang...iba ang dama nila kaysa sa nadarama ng mga taga Metro Manila. Iba, medyo pagdating sa pandemic meron din silang mga inaasikasong problema doon, pero marami silang problema doon sa tinatawag na countryside development, yung mga budget reforms na kailangan para makinabang sila sa ika nga ay pera ng bayan, dapat mga Pilipino ang makinabang, eh parang ang pakiramdam nila, hindi nakakarating sa kanila, ganoon ang dating. Tapos maraming sinasabi yung business sector na napapahirapan sila. So, yan, nakukuha din namin lahat yan. Meron din namang natutuwa sa vaccination program, meron ding napakaraming kakulangan ang hinihingi. Q: At doon sa inyong pakikipagusap sa kanila, sa inyong pakikipag konsultasiyon, may naipiprisinta naman po kayo na sa tingin ninyo ay solution kung sakali nga po na, kung baga piniprisinta ninyo na sa tingin ninyo ay solution kung sakali nga po na kayo ay tumuloy sa 2022 elections? Kung sakaling kayo ay palarin na maging susunod na leader ng ating bansa? SP Sotto: Oo. Marami silang mga tanong na parang kadalasan, open forum kami, so yung mga sagot namin at yung sinasabi naming programa na naisip namin, ay sapul na sapul sa mga pangangailangan nila. Lalo na yung programa ni Sen. Lacson na tinatawag na BRAVE, which is the Budget Reform Advocacy and Village Empowerment, na ika nga yung pera ng Pilipino, dapat Pilipino ang gumagamit. Ganoon, eh, so, ayun. Pagkatapos noon, pagdating sa issue ng peace and order at saka illegal drugs, ibang iba ang dating sa kanila ng programa ng gobyerno, at gustong-gusto nila yung programa na ino-offer namin, sinasabi kong solusyon. Q: So, kung nagugustuhan nila yung inyong ipiniprisinta na mga programa, meron din po ba sila na ibinibigay ding mga suggestions na solution sa mga problemang kinahaharap ng ating bansa? SP Sotto: Meron, marami lalo na yung mga businessmen, yung sa business community, tapos yung mga (unclear) yung mga local government officials, lalo na marami silang sinasabing mga dapat na ginagawa natin. Q: Paano yun, meron din ba sa kanila na nagkakaroon ng clamor na sana ituloy ninyo yung kung nandoon sa punto ng pagdedesisyon, para bang sinasabihan nila na... SP Sotto: Wala (unclear) place. Q: Don't tell me na kayo pa ang nagda-drive diyan sa mahabang biyahe ninyo dito sa Luzon? SP Sotto: Aba siyempre. Oo, tiwala ako sa sarili ko eh. Q: Doon sa consultation ninyo sa mga local officials sa ilang sector like business, religious groups, kanila pong naa-appreciate ang inyong ipiniprisinta na mga plano ninyong programa, may clamor po ba sila na sana ay ituloy ninyo yung plano ninyo na sumabak sa 2022 elections? SP Sotto: Oo. As a matter of fact, ito, galing kami ng Ilocos Sur, kasama namin si Gov. Chavit, Vice Governor also ng Ilocos Sur, si Jerry Singson, natutuwa sila at nakakalakas ng loob. Galing kami ng Tarlac, yung grupo ni Gov. Susan Yap at saka 99 percent ng mga mayor ng Tarlac, tapos yun ding grupo ng La Union. Very encouraging at natutuwa sila sa mga programang naririnig nila sa amin Q: So, kung very encouraging, sa punto na ito ba, medyo malaki na yung porsyento na malamang tumuloy kayo ni Sen. Ping Lacson? SP Sotto: Palagay ko. Ang plano namin ni Sen. Lacson, officially mag-a-announce kami sa August 5, tentatively, August 5 ang target. Meron lang mga consultations pa kaunti na aasikasuhin. Plano naming mag Visayas, baka next week eh. Q: So, kung may Luzon tour kayo this week, baka sa susunod naman, Visayas? Meron din kayong plano sa Mindanao or Luzon-Visayas lang? SP Sotto: Meron din, meron ding plano sa Mindanao later on siguro, pero in-between the sessions na yan kasi babalik na kami ng session on July 26 eh. Q: Yung August 5, bakit po yun ang napili ninyo na mag deklara ng inyong decision ni Sen. Lacson? SP Sotto: Well, (unclear) the consultations and the preparations and the information na necessary na gusto namin eh by that time siguro ay nasa amin na. Makakapag prepare na kami. Q: Yung mga pinupuntahan ninyo ba na mga local officials, ano ito, yung mga medyo kaalyado lang o kahit na from other party, lahat po yun open kayo sa pag negosasyon, kahit na anong political inclination, open kayo sa pakikipag dialogue? SP Sotto: Oo, kahit na anong political affiliation, walang problema sa amin. Nagkakataon lang na marami talaga akong mga incumbent na mga kapartido sa NPC. Nagkakataon lang yun, pero lahat ng political affiliations ng mga partido, ng mga grupong kausap namin, pinaka marami kaming nakakausap sa private sector, nakakatawa, kahit sa religious, so wala silang pakialam sa political eh. Ang pakialam nila ay yung nangyayari sa bansa at sa kanila. Yung ika nga ay advancement na nangyari sa kanila, alam mo yan, ganito: yun bang P11-trillion na utang ngayon ng Pilipinas, may napala sila? Ayan, may mga ganoon eh, mga feedback na nakukuha namin. Q: So ano po, yung marami ba sa mga kababayan natin medyo ang daming disappointments po ba sa pamamalakad sa ngayon? SP Sotto: Eh labo-labo na Siyempre, sa probinsiya, sinasabi ko nga sa iyo, iba ang dating sa probinsiya, kaysa dating sa Metro Manila eh. Kaya yung bintang nung araw nung mga Cebuano, na may tinatawag na Imperial Manila, dito rin sa Northern Luzon, ganoon din ang pakiramdam. Q: Itong inyong pakikipag consultation, hindi naman ito sobrang late na, dahil filing na sa October ng certificate of candidacy o tama lang itong panahon na ito na kayo ay nag decide na magkaroon ng ganitong pakikipag consultation sa ting kababayan from different sectors? SP Sotto: Tama lang ang tingin ko, kasi masyadong maaga naman, hindi naman mabuti sapagkat marami ring inaasikaso itong mga kaibigan natin sa pandemic. Nationwide yan, kami rin, hindi ba? Nagkataon lang na break na namin at habang break ng Senado, meron tayong mga pagkakataon pa para mag konsulta. At siguro nine months to go, before the elections, three months, to go before filing, so dapat mag desisyon na ng maaga para malaman na natin kung anu-ano pa yung mga magagawa nating tulong, programa, meron pa tayong magagawa. Dahil kung wala naman kaming maibabalangkas na programa, na makakasagot sa mga hinaing nitong mga kababayan natin, wala kaming karapatang tumakbo. Kung tatakbo lang kami dahil gusto kaming tumakbo, gusto lang ng posisyon, ay huwag na, hindi namin ugali yun. Q: Yung sa August 5 na inyong announcement, may venue na kayo kung saan gagawin yung announcement ninyo ng inyong decision? SP Sotto: Pinaguusapan yan. Pero sigurado, sabay yun, pinaplanong mabuti. Q: Sa araw na ito, sa panahon na ito, mga ilang porsyento na yung possibility na tumuloy? Nasa 80 percent na ba, 50 percent? SP Sotto: Palagay ko sa usapan namin, at saka sa mga nararamdaman namin sa mga kababayan natin, saka mga hindi lang government officials kungdi sa mga NGO, at saka mga iba't-ibang sectors, ang pinaguusapan na lang namin dito, kung kailan yung official announcement. Q: So, it is yes na, kung baga, go na, ang tanong na lang, kailan yung official announcement? Wala kayong plano na magkaroon din ng tour dito naman sa Southern Luzon? Kasi diyan kayo, parang Central and Northern Luzon, how about dito sa Laguna, Quezon, may plano rin ba kayong mag tour dito at mag consultation? SP Sotto: Meron din, pero more or less, alam namin ang pulso diyan eh. Pati mga local officials diyan, puro mga nakakausap namin lagi. So, ano yan, sila yung ihuhuli dahil (unclear) yung pinaka malapit sa amin. Q: So, dahil kayo nga ni Sen. Ping ang nagko-consultation at magkasama ngayon, wala na kayong pakikipag dialogue or pakikipagusap kay Sen. Manny Pacquiao pagdating sa 2022 elections? SP Sotto: Meron, meron kaming ugnayan kay Sen. Pacquiao, hindi kami naghihiwalay-hiwalay. Mahaba pa yan, basta ang usapan namin, si Sen. Pacquiao at si Sen. Lacson, parehong magfa-file. Q: Eh kanino ka VP? SP Sotto: Pareho. (Unclear) biruan lang namin yun. Biro lang yun, baka naman seryosohin ng iba. Naguusap pa kami. (Unclear) pagdating ng October, November, medyo mas maliwanag pa yan. Kaya lang, ika nga eh napagusapan na naming tatlo na, ika nga eh magkakaibigan kami, magkakasama kami sa Macho Bloc, mini-meeting pa namin yung ibang member ng Macho Bloc, sila Loren, si Grace, si Greg Honasan, si Manong Johnny, naguusap pa kami. Pero more or less, makikita mo na yung kulay.