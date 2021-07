MENSAHE PARA SA WEST PHILIPPINE SEA LEGACY RALLY

"Wala tayong balak mang-away, pero kailangan ding mabatid ng mundo na handa tayong ipagtanggol ang atin."

"You may have the might, but that does not necessarily make you right."

Ito po ang ilan lamang sa mga pahayag ni dating Pangulong Benigno S. Aquino III, ang Pangulo nating ipinakita sa buong mundo na ang Pilipinas ay sa Pilipinas, at ang ating teritoryo ay para sa mga Pilipino.

Hindi naduwag. Hindi nagpakatuta. Hindi nagpa-bully. Hindi huwad ang tapang. Ang salita niya ay tinumbasan ng gawa. Hindi nagpasindak sa lakas ng Tsina, sa halip ay inuna ang Pilipino, ipinaglaban ang ating kalikasan at kabuhayan, ipinagtanggol ang integridad ng ating soberanya, at itinaguyod ang ating pambansang dangal.

Kaya naman sa araw na ito, ginugunita natin ang tagumpay ng Pilipinas, na kinikilala ng buong mundo. Hindi ito basta kapirasong papel na malulukot lang at itatapon: Ito ay makasaysayang dokumento na simbolo ng tagumpay ng Pilipinas at sagisag ng tapang nating mga Pilipino--kung paanong nanindigan ang gobyerno at nagkaisa ang sambayanan para harapin ang kalaban, gaano man ito ka-impluwensya o kadambuhala.

At sino lang ang hindi kumikilala rito? Siyempre ang mga hindi makatanggap ng kanilang pagkatalo, yung hindi makatanggap ng katotohanan na hindi nila puwedeng angkinin ang hindi naman sa kanila. Lalong-lalo na, hindi ito kinikilala ng mga pumapabor sa Tsina, na sa sobrang laki ng utang ay naaatim na ibenta ang ating mga isla.

Ang sigaw nga natin: Sa atin ang Pinas, sa inyo na si Duterte!

Sa araw pong ito, hindi man natin kasama si PNoy, lagi naman nating bubuhayin ang diwa ng kanyang pamumuno: ang responsableng pamamahala na nagpaunlad sa ating ekonomiya at tunay na ipinamalas ang good governance. Yan si PNoy, ang Pangulo nating maka-Pilipino at maka-Pilipinas. Ang layo po di ba?!

Sa ngalan ni PNoy at ng kanyang legasiya, patuloy nating ipamalas sa buong mundo ang pagkakaisa at paninindigan para sa katarungan, katotohanan at demokrasya.

(Sgd.) LEILA M. DE LIMA

PNP Custodial Center, Camp Crame

12 Hulyo 2021