July 12, 2021 Register to vote, and exercise right to information and jobs: Pangilinan Mga 80 days na lang at tapos na ang voter's registration. Pinaalala nito ang halaga ng eleksyon habang inaalala natin ang isang taong wala na ang ABS-CBN. Nangyari ang pasya sa gitna ng pandemya kung saan dalawang bagay ang kailangang-kailangan: impormasyon at trabaho. Maraming lugar ang nawalan ng access sa impormasyon dahil sa kagustuhan ng iilan. Nawalan ng trabaho ang maraming taga-ABS-CBN kung kailan pa ang kailangan nila ang trabaho at kailangan natin ng kanilang trabaho. Buti na lang, hindi nagpapatinag ang ABS-CBN. Habang naghahatid pa rin ng balita ang ABS-CBN sa gitna ng maraming harang, tayo rin ay tuloy-tuloy pa rin ang panawagan na bigyan ng bagong prangkisa ang ABS-CBN. Pero may isa pang paraan para maibalik ang ABS-CBN sa ere: Ilagay sa pwesto ang mga tamang tao sa 2022. Magparehistro para makaboto at pumili ng mga lider na gagawa ng mga desisyon hindi dahil sa sariling kapakanan pero para sa tao. At dahil ito ang tamang desisyon. Meron na lang tayong 80 araw para maabot ang marami para hindi na ulit ito mangyari. *** With 80 days left until voter's registration ends, we are reminded on the importance of elections as we look back in the past year without the ABS-CBN as we know it. The decision came in the middle of a global pandemic where two things are of utmost importance: information and jobs. Many areas in the country went quiet and without easily accessible information just to satisfy the whims of the few. The people of ABS-CBN lost the latter right when job security and their jobs are crucial. But thankfully, ABS-CBN remains undaunted. Just as ABS-CBN continues to deliver news despite these many setbacks, we remain tireless in calling for the granting of a new franchise. But there is also another solution: by making sure we put the right people in power come 2022. Let us register to vote and elect leaders who will make decisions not for personal and political gain, but because it is the will of their constituents. Because it is the right thing to do. We have 80 days left to reach as many as we can, so we can make sure that this will not happen again. ###