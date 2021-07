Press Release

July 13, 2021 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON URGING A SENATE INVESTIGATION OF TROLL FARMS It is about time that the Senate conducts an official investigation into these allegations. A 'state-funded troll farm' would be a great desecration by the Philippine government. Hindi dapat ginagamit ang kaban ng bayan sa pagpapakalat ng agam-agam at paglalako ng mga kasinungalingan. Kabastusan ito sa taumbayan, lalo sa panahong maraming Pilipino ang nangangailangan ng kabuhayan at dagdag na tulong pangkalusugan. Nagagalak ako na malawak ang hanay ng mga kapwa ko senador na sumuporta sa resolution na pinangunahan ni Sen. Kiko Pangilinan dahil hudyat ito na kailangan na talaga itong suriin at bigyang linaw. Our democratic institutions and processes are at stake. Misinformation has wildly proliferated in the country in the past years. Our institutions cannot be silent or permissive any longer on how taxpayers' money has been used to manipulate the public for political ambition and personal gain, if proven to be true. Lalo na palapit ang eleksyon, nothing less than the democratic will of the people is at stake. It is our duty at the Senate to protect the integrity of our government. These practices must be unearthed, condemned, and prevented from ever happening again, to the highest degree. We cannot allow these practices to go unpunished. ##### Pahayag ni Senadora Risa Hontiveros ukol sa imbestigasyon ng Senado sa nagkalat na "troll farms" Napapanahon na upang magsagawa ang Senado ng isang opisyal na imbestigasyon tungkol sa mga alegasyon ng "troll farms" na pinopondohan diumano ng pamahalaan. Kung totoo ang mga state-funded troll farms, malaking kahihiyan at katiwalian ito sa ating gobyerno. Hindi dapat ginagamit ang kaban ng bayan sa pagpapakalat ng agam-agam at paglalako ng mga kasinungalingan. Kabastusan ito sa taumbayan, lalo na sa panahon ngayon kung saan maraming Pilipino ang nangangailangan ng tulong sa kabuhayan at serbisyong pangkalusugan. Natutuwa ako na marami sa aking kapwa senador ang sumuporta sa resolusyon na pinangunahan ni Senador Kiko Pangilinan. Hudyat iyan na kailangan na nating suriin at bigyang linaw ang problema sa troll farms, dahil mismong demokrasya at mga demokratikong institusyon natin ang nakataya dito. Sa mga nakalipas na taon, matinding problema ng bansa ang pagkalat ng misinformation at fake news. Kaya naman, hindi tayo pwedeng manahimik at magsawalang -kibo kung ginagamit ang pondo ng taumbayan sa pag-sisinungaling at pag-mamanipula sa publiko para sa ambisyon at interes ng iilang makapangyarihan. Kailangan natin kumilos agad lalo na't malapit na ang halalan, kung saan dapat manaig ang totoong kagustuhan ng mamamayan. Katungkulan namin sa Senado na protektahan ang integridad ng ating pamahalaan. Ang mga maling gawain gaya ng pagpapalakad ng troll farms ay dapat imbestigahan, kondenahin at pigilan. Huwag natin hayaan na magpatuloy ang masamang gawaing ito. ####