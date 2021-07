Press Release

July 13, 2021 PAHAYAG TUNGKOL SA DI UMANONG SEWAGE WASTE SA WEST PHILIPPINE SEA Kung totoo man ang alegasyon ng US-based firm na human waste at sewage nga ang nakita sa satellite images nila, dapat makumpirma iyan ng sarili nating gobyerno para may sarili din tayong datos sa kung ano na nga ba ang patuloy na sinisira ng Tsina sa ating karagatan. Kalakip dito, dapat patuloy din ang ating panawagang paalisin na ng Tsina ang kanilang mga barko. Hanggang ngayon, wala pang baseline na report mula sa Department of Environment and Natural Resources tungkol sa kung ano na ba ang halaga ng mga nawala at nawasak na likas-yaman sa West Philippine Sea. Noong April 2020, naghain ako ng resolusyon na naglalayong magbayad ang Tsina ng higit sa P200 billion dahil sa pagkasira niya ng ating mga marine resources sa WPS. Na-kwenta din ng opisina ko base sa mga iba't ibang report na halos P800 billion na ang utang ng Tsina dahil sa pagwasak niya sa ating reef ecosystems at pati narin sa mga nawawalang fish stock sa ating karagatan. Mas mainam kung ang DENR mismo may opisyal na report na nagkukwenta kung ano na nga ba ang dapat bayarang danyos ng Tsina. Ito ang pwedeng magsilbing pamantayan ng ating pagsingil sa patuloy na pagmamalabis ng Tsina.