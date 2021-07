Press Release

July 15, 2021 Gatchalian seeks thorough assessment of year-long distance learning ahead of next school opening As School Year (SY) 2020-2021 formally ended on July 10, Senator Win Gatchalian pressed the urgent need for a thorough assessment of the Department of Education's (DepEd) distance learning program to prepare for SY 2021-2022. Gatchalian has filed Senate Resolution No. 739, which seeks to assess the preparedness of basic education institutions to deliver quality education for SY 2021-2022—whether through limited face-to-face classes, distance learning, or alternative delivery methods. A Pulse Asia Survey that Gatchalian commissioned revealed that among adults with children in basic education, only 46 percent can say that their children are learning, 30 percent cannot say whether their children are learning or not learning, and 25 percent say that their children are not learning at all. The same survey also revealed the top concerns raised by parents or guardians and learners: difficulty in answering modules (53 percent), intermittent internet connection (43 percent), difficulty in focusing or laziness to listen (42 percent), and lack of gadgets for online learning (36 percent). While the pilot test of limited face-to-face classes is still deferred, Gatchalian said DepEd should still prepare for the eventuality of resuming in-person learning. Schools, for instance, should have adequate water, sanitation, and hygiene facilities. "Mahalagang matuto tayo sa mga hamong kinakaharap natin sa distance learning upang maging mas maayos ang paghahatid natin ng edukasyon sa susunod na pasukan. Dapat patuloy rin ang paghahanda natin sakaling pahintulutan na ang pagkakaroon ng limited face-to-face classes," Gatchalian said. Gatchalian also added that there is an urgent need to address the "education crisis" which has long been evident in our learners' poor performance in several global assessments before the pandemic struck. The problem has been aggravated by prolonged school closures, according to the senator. Though DepEd is currently streamlining the K-12 curriculum, Gatchalian cited the need for more reforms in areas such as teacher quality and education governance. The lawmaker said that these will be tackled in the proposed revival of the Congressional Oversight Committee on Education (EDCOM). # # # Gatchalian: Isang taon ng distance learning dapat repasuhin bilang paghahanda sa susunod na pasukan Sa pormal na pagwawakas ng School Year (SY) 2020-2021 nitong Hulyo 10, iginiit ni Senador Win Gatchalian ang masinsinang pagrepaso sa programang distance learning ng Department of Education (DepEd) bilang paghahanda naman sa SY 2021-2022. Inihain ni Gatchalian ang Senate Resolution No. 739 upang suriin ang kahandaan ng mga paaralang maghatid ng dekalidad na edukasyon para sa SY 2021-2022—sa pamamagitan man ng limited face-to-face classes, distance learning, o iba pang mga paraan ng pagtuturo. Ayon sa isang Pulse Asia Survey na kinomisyon ni Gatchalian noong Pebrero, wala pang kalahati sa mga magulang na may anak sa basic education o 46 porsyento ang nagsabing natututo ang kanilang mga mga anak. Tatlumpung (30) porsyento naman ang hindi matukoy kung natututo o hindi ang kanilang mga anak, at dalawampu't limang (25) porsyento naman ang nagsabing hindi natututo ang kanilang mga anak. Lumabas din sa naturang survey ang pangunahing mga isyung kinakaharap ng mga magulang, mga guardian, at ng mga mag-aaral mula noong pumutok ang pandemya. Kabilang dito ang hirap sa pagsagot sa mga modules (53 porsyento), mahina o paputol-putol na internet (43 porsyento), hirap sa pagtutok o katamaran sa pakikinig (42 porsyento), at kakulangan ng mga gadgets para sa distance learning (36 porsyento). Bagwama't ipinagpaliban muli ang pilot test ng limited face-to-face classes, dapat pa ring paghandaan ng DepEd ang muling pagbubukas ng mga paaralan sakaling payagan na ang pagsasagawa nito, ayon kay Gatchalian. Isa sa mga mahahalagang hakbang na dapat gawin, halimbawa, ay ang pagtiyak na may sapat na pasilidad para sa tubig at kabuuang sanitation ng mga paaralan. "Mahalagang matuto tayo sa mga hamong kinakaharap natin sa distance learning upang maging mas maayos ang paghahatid natin ng edukasyon sa susunod na pasukan. Dapat patuloy rin ang paghahanda natin sakaling pahintulutan na ang pagkakaroon ng limited face-to-face classes," ani Gatchalian. Dagdag pa ng senador, dapat matugunan ang krisis na kinakaharap ng sektor ng edukasyon bago pa tumama ang pandemya. Paliwanag ni Gatchalian, ito ay makikita sa resulta ng mga international assessments na isinagawa bago pa sumiklab ang pandemya noong nakaraang taon. Ayon sa mambabatas, pinalala ng isang taong pagsasara ng mga paaralan ang problemang ito. Bagama't kasalukuyan naman ang pag-reporma ng DepEd sa K-12 curriculum, isinusulong naman ni Gatchalian ang marami pang mga reporma sa iba't ibang aspeto ng edukasyon tulad ng kalidad ng mga guro at education governance. Ayon kay Gatchalian, ang mga usaping ito ay tatalakayin sa panukalang muling pagbuo ng Congressional Oversight Committee on Education (EDCOM). # # #