Press Release

July 16, 2021 Dispatch from Crame No. 1098:

Sen. Leila M. de Lima's statement on Roque's claim that Filipino fishermen were lying Harry Roque is no doubt a modern-day Joseph Goebbels. Itinaya nya na lahat pati pato't panabla, kasama na ang kaluluwa, kay Duterte at sa Tsina para lang sa ambisyon. Kaya pagdating sa West Philippine Sea issue, sinungaling lahat - ang mga findings at satellite images ng mga eksperto, ang mga local and international media na nagrereport ukol dito, at pati na ang mangingisda na binabangga ng Bangka ng Tsino, ninanakawan ng huling isda, at itinataboy sa sarili nating karagatan. Mr. Roque, hinahamon ka ngayon ng ating mga mangingisda na samahan silang pumalaot. Kailangan ka nila sa Panatag para saksihan gamit ang sarili mong mga mata ang panggigipit na ginagawa sa kanila ng mga dayuhan. Doon ka magtampisaw, huwag sa Boracay o sa Subic, kung papayagan ka man ng iyong mga among Tsino.