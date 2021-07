Press Release

July 16, 2021 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON CASES OF DELTA VARIANT IN THE PHILIPPINES Nakakabahala ang dagdag na bilang ng bagong kaso ng Delta variant sa Pilipinas. Kailangan maging maagap ang NTF na pigilan ang pagkalat nito at siguraduhing puspusan ang testing, tracing at genome sequencing. Hindi pwedeng makampante. Pinapaalalahanan natin ang ating mga kababayan, patuloy na sundin ang health protocol, kahit bakunado na, lalo't bago at patuloy na pinag-aaralan ang bisa ng bakuna laban sa Delta variant. Sa pagdating ng mga bagong supply ng bakuna ngayong linggo, inaasahan nating mas bibilisan pa ng ating mga LGUs ang pagbabakuna sa ating mga kababayan. Inaasahan din natin ang puspusang paghahanda ng DOH na siguraduhing may kapasidad ang ating health system na mabilisang tumugon sakaling kumalat ang Delta variant.