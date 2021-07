Press Release

July 17, 2021 Dispatch from Crame No. 1,100:

Sen. Leila M. de Lima's statement on Sen. Kiko's Cyber Libel cases against Defamatory Vloggers Sang-ayon ako sa ginawa ni Sen. Kiko na sampahan ng kasong cyberlibel ang ilang bayarang trolls at vloggers na ginawang kabuhayan ang pagsira sa buhay, reputasyon at maging ang pamilya ng mga target nila sa Oposisyon. Di na nahiya ang mga bayarang tirador, para silang walang mga anak at mahal sa buhay na pinoprotektahan at isinasang-alang-alang. Dahil walang maipukol sa performance sa Senado ni Sen. Kiko, personal na buhay na niya at ng kanyang pamilya ang inaatake nila. Talo ang publiko at ang bansa sa ganitong kalakaran. Lalo pa't papalapit na ang eleksyon, para manalo, kahit wala ng ilatag na tunay na plataporma at programa, ang ilan diyan ay magbabayad na lang ng trolls at vloggers para siraan ang kalaban sa politika. This crooked industry of political trolling is a serious threat to the future of our country. Because it is as if our elections would be decided now by how much lies paid trolls can spew and disseminate, and not by the candidates' worthiness or what realistic programs and policies on serious national issues that they would care to push through, fight for, and be ACCOUNTABLE. Nagiging malinaw na ngayon kung bakit sinasabi ni Duterte na ayaw n'yang patakbuhin ang kanyang anak dahil ayaw n'yang matulad ito sa nangyari sa akin at lahat ng mga miyembro ng Oposisyon na pina-"project" nila. Ang mga pangamba kuno n'ya para sa anak n'ya ay repleksyon lamang nang kung anong klaseng trapo s'ya. Kung walang maipakitang sariling accomplishments, at walang maipukol na pagkakamali sa kalaban, gagamit ng mga kasinungalingan para durugin pati buhay at pamilya ng iba para lang manalo at umangat. Kasuka-suka. Mabaho pa sa malansang isda ang luma at panis na taktikang iyan. So, sa trolls na nakasalalay ang kinabukasan ng mga anak natin, ganun ba? No way! Simple lang naman po ang tanong ko diyan. Paano mo pagkakatiwalaan ang isang kakandidato na ayusin ang kinakaharap ng bansa at maging tapat sa pamamalakad niya kung manalo, kung sa kampanya pa lang ang entrada niya ay puro kasinungalingan na? (Access the handwritten version, here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatchno1100)