Press Release

July 17, 2021 SC rule on use of body cams in police operations will ensure PNP's integrity - Gatchalian Senator Win Gatchalian said the recent rules promulgated by the Supreme Court requiring law enforcers to use video recording devices in carrying out arrest and search warrants will keep in check the actions taken by the members of the Philippine National Police (PNP). "As the primary protector of the civilian populace, our police operatives must ensure that their integrity and character are always beyond reproach especially in the conduct of their function," Gatchalian said. Gatchalian welcomed the high court's resolution outlining the guidelines on the use of body-worn cameras by law enforcement agents, having been one of the first senators to propose the legislation in the same way back in 2017 after 17-year old Kian Loyd delos Santos was killed during an anti-illegal drugs operation by the Caloocan Police. The senator said that the use of body-worn cameras is seen to deter misconduct and improve law enforcement accountability during police encounters. A recording made in the body camera can provide evidence of an objective and factual narration of the police operation and not reliant on witnesses with uncorroborated hearsay and self-serving testimonies, Gatchalian said. "It will protect the public against police misconduct and help our policemen from false accusations of abuse. It is also important to recognize the value of utilizing technology as an important enforcement and public safety tool," he added. This development, according to the senator, will somehow address the perceived pervasive culture of impunity in the police organization and alleged police brutality. "Hindi dapat mangibabaw ang impresyon sa publiko ng pagkakaroon ng mga police scalawags sa hanay ng PNP kaya kinakailangan ang ganitong panuntunan. Naniniwala ako na marami sa ating mga kapulisan ang marangal at tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. At sa ganitong pamamaraan, maaaring maibalik ang kumpiyansa ng publiko sa mga alagad ng batas," Gatchalian said. # # # Kautusan ng SC sa body cam ng police operation magpapatibay sa integridad ng PNP - Gatchalian Dagdag gabay upang masiguro na mapapanatiling maayos na ipinatutupad ng mga miyembro ng Philippine National Police (PNP) ang kanilang mga tungkulin. Ito ang sabi ni Senador Win Gatchalian sa panuntunang inilabas kamakailan ng Korte Suprema na nag-oobliga sa mga alagad ng batas ng pagsusuot ng video recording devices kapag nagpapatupad ng search at arrest warrants. "Bilang pangunahing protektor ng mga sibilyan, kinakailangang matibay at walang pagdududa ang integridad at karakter ng mga kapulisan lalo na sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin," ani Gatchalian. Ikinalugod ni Gatchalian ang naging desisyon ng kataas-taasang hukuman sa pagpapatupad ng mga panuntunan sa tamang paggamit ng body cameras ng mga pulis sa kanilang mga operasyon. Isa si Gatchalian sa mga naunang nagpanukala sa senado na isabatas ito noong pang 2017 kasunod ng pagkamatay ng 17-taong gulang na si Kian Loyd delos Santos sa isang anti-illegal drugs operation ng Caloocan Police. Ayon sa senador, ang pag-oobliga ng pagsusuot ng body camera ay mainam na kasangkapan upang maging malinaw sa publiko ang pananagutan ng mga pulis sa tuwing magsasagawa sila ng operasyon. Anuman ang mai-record ng body camera ay magsisilbing matibay na ebidensya sa aktuwal at tunay na pangyayari sa isang operasyon ng PNP na hindi na kailangan pang umasa sa testimonya ng mga saksi na kailangan pang patunayan kung totoo o hindi, paliwanag ni Gatchalian. "Mapoprotektahan na ang publiko sa posibleng maling gawain ng mga pulis at magiging batayan din ito ng kapulisan sa pagtatanggol sa kanilang sarili sakaling akusahan sila ng pagiging abusado. Importante rin ang tulong ng makabagong teknolohiya lalo na kung mapapabuti nito ang pagpapatupad ng batas at pagsisiguro sa kapakanan ng mamamayan," dagdag pa ng senador. "Hindi dapat mangibabaw ang impresyon sa publiko ng pagkakaroon ng mga police scalawags sa hanay ng PNP kaya kinakailangan ang ganitong panuntunan. Naniniwala ako na marami sa ating mga kapulisan ang marangal at tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. At sa ganitong pamamaraan, maaaring maibalik ang kumpiyansa ng publiko sa mga alagad ng batas," sabi ni Gatchalian. # # #