DWIZ Oh! IZ sa DWIZ Interview kay Senator Win Gatchalian kasama si Edwin Eusebio ukol sa Malampaya Sale

Q: Ginigisa tayo sa sariling mantika, bakit niyo nasabi yun, Sir?

SEN. WIN: Well, Edwin, bigyan ko muna ng paliwanag kung bakit po mahalaga ang Malampaya sa atin. Unang-una, ito ay nagsu-suplay ng 20 percent na enerhiya sa limang bahay o tahanan ang sinusuplayan po ng kuryente ng Malampaya dito po sa ating bansa. So napakahalaga nito. Pangalawa, dito po sa Meralco franchise, mahigit na apat na milyon na mga tahanan ang sinusuplayan po ng Malampaya. So in other words, kung mawala po ang Malampaya, apat na milyon na tahanan ang mawawalan ng kuryente, four million na mga tahanan ang mawawalan ng kuryente. Kaya mahalaga ito, kaya importante na kung sinuman ang papasok para mag-operate nitong Malampaya, unang-una may kakayahan; pangalawa, meron siyang pondo. Dahil hindi ordinaryo itong negosyong ito. Ito po ay mahalaga para sa ating bansa at sa napakateknikal. Nakapunta na po ako dito sa oil rig nila at hindi po ordinaryong negosyo dapat talaga meron kang mahabang-mahabang karanasan sa pag-ooperate nito. Nagkaroon o nagkakaroon ng bentahan dito sa Malampaya. At ibinebenta ng Shell at Chevron ang kanilang share at ito po ay ibinebenta sa mga kumpanya. Ang aking pananaw dito, wala naman tayong kinalaman doon sa bentahan. Pero sa ilalim po ng ating batas na kung sila ay magkakaroon ng bentahan dapat aprubahan po ito ng gobyerno at dapat pag-aralang mabuti ng gobyerno dahil hindi naman nila pwedeng ibenta ito, kung kanino-kanino lang.

Q: Tumatayo Senator na ang gobyerno kahit pa sabihin ay walang puhunan dyan, pero ang pagkakaalam ko may puhunan po ang gobyerno diyan. Di ba may share ho tayo dyan?

SEN. WIN: Meron tayong 10 percent share.

Q: Yes, pero above nito, meron tayong overseeing power para doon sa pangangasiwa sa nasabing oil field?

SEN. WIN: Oho. Ang batas kasi napakahigpit pagdating sa pagbibigay proteksyon sa atin, ako bilang consumer, ikaw, Edwin consumer ka rin. Mahigpit ang batas natin pagdating sa pagpo-protekta ng consumer. At kaya inilagay ng batas para siguraduhin na kung sinuman ang papasok dyan may kakayahan. Naglagay sa batas na dapat sa bentahan, aprubahan ng gobyerno. Inilagay yun para makita ng gobyerno na ang bagong papasok ay maayos at may kakayahan, hindi lang kung sinu-sino. Dahil kung ang batas po ay walang pakialam sa consumer sana hindi na inilagay yan, bentahan na lang ng bentahan. Pero naglagay ng mahigpit na probisyon doon na dapat aprubahan ng consumer. Itong bagong bumili sa aming pagsusuri ay unang-una wala siyang karanasan pagdating sa operating o operation ng ganitong negosyo at pangalawa malaki ang kanyang utang. So ibig sabihin kung itong utang na ito, ang unang tatamaan dito ay itong Malampaya. Kapag tinamaan ang Malampaya, ibig sabihin nagkaroon ng aberya o problema o hindi mabigyan ng puhunan ay tayo ang magsa-suffer. Tayo ang magiging biktima nito.

Q: Pero may mga nasisilip tayo na parang may nagde-devil's advocate sa atin kasi naiisip natin na ang Department of Energy ay headed po ni Mr. Al Cusi at the same time, may mga feud na nangyayari ngayon deep within the party, ito ba walang nakikitang sabi natin ay kulay pulitika sa nangyayaring ito?

SEN. WIN: Ako, hindi ko pa pinapasukan ang anggulo na yan, Edwin, to be honest about that. Ang tinitignan ko lang kung ano po ang katotohanan at ebidensya. Yung kulay pulitika, hindi pa natin binibigyang pansin pero ako ang gusto ko lang tignan ang mga numero. Kasi ang mga numero hindi naman magsisinungaling yan kung ano ang nakasulat doon, yun po talaga ang lalabas na katotohanan.

Q: Kaya lang ho naisip ko yun sabi ko nga nagde-devil's advocate lang ako dahil yung trabaho niya as Energy Secretary dapat sa mga ipinapaliwanag mo ngayon very much technical dapat naka-focus dyan ang kalihim na nangangasiwa niyan pero mukhang divided dahil sa pag-focus niya dito sa rift sa hanay ng partido, Senator?

SEN. WIN: Edwin, ang industriya ng enerhiya kahit sinong tangungin ko, napaka-complicated po niyan. Dahil dapat meron kang kaalaman sa Engineering, may kaalaman ka sa Finance, may kaalaman ka sa Law, may kaalaman ka rin sa ibang bagay pa. Ito anim na taon na naming pinag-aaralan talagang napaka-kumplikado dahil nga combination ito ng maraming disciplines. Dapat talaga tutukan kung ako ang tatanungin dahil hindi simple ang industriya na ito pero ang laki ng impact sa ating bansa at sa ating consumers. Kung hindi mo ito tututukan at bubusisiing mabuti talagang tayo bilang consumers ay tatamaan. Kaya ako sinasabi ko nga, hindi lang po ako isang senador na tinitignan ko ito bilang isang consumer din. Gusto ho natin malaman kung ang mga pangyayari sa Malampaya ay magiging pabor sa consumer at hindi lang po ngayon kundi pabor sa mga susunod na pagkakataon at mga susunod na panahon.

Q: At napapansin ko rin Senador bakit ho ba ganun, tuwing magiging panahon ng eleksyon, nagkakaroon ng krisis sa enerhiya?

SEN. WIN: Sana hindi kasi mahirap yan dahil automated na tayo ngayon. Nakita naman natin tuwing halalan ay ginagamit na natin ang PCOS na gumagamit ng kuryente. Kung walang kuryente, walang PCOS.

Q: Kaya sana dapat ngayon pa lang ay isama na rin yun sa konsiderasyon dahil we're just counting months bago papasok ang ating national electoral practice. Baka meron akong hindi naitanong na gusto nyong ipaalala sa ating mga kababayan, nasa inyo po ang pagkakataon.

SEN WIN: Well, Edwin, maraming salamat at nabuksan mo itong paksa na ito. Dahil nga narinig ko kanina ang pagbukas mo, pambungad statement mo. Importante rin tignan ang issues, hindi lang ang usapang pulitika kundi yung isyu na tatamaan sa ating lahat na direkta. At itong Malampaya nga isang bagay na tinitignan namin dahil sa aming pananaw magkakaroon ito ng matinding impact o masamang impact sa atin bilang consumer.

Q: Mahirap din kasi ngayon kapag tatawag ka tungkol sa isyu, nakukulayan ng pulitika, Senator at intriga.

SEN. WIN: Yun ang masama dahil nagkakahalo-halo na.