Press Release

July 19, 2021 SOLIDARITY MESSAGE FOR THE STATE OF THE YOUTH ADDRESS Maraming salamat sa imbitasyon na maging bahagi ng pagtitipon na ito ng mga kabataang mulat, naninindigan at lumalaban para sa katotohanan. I commend the organizers and participants of this meaningful gathering, a proof of the youth's collective commitment in calling out the wrongs in society, and our unity to defend our rights and freedoms. Thank you for your courageous voice to enlighten your fellow youth and fellow Filipinos about the dire state of our nation, to raise the level of public discourse, and to stand up for our cherished ideals and aspirations as a nation. Ang tanong ng kabataan at ng sambayanan: Anyare sa pangakong 3-6 months ni Duterte?! Unlimited 3-6 months pala ang tinutukoy ng rehimeng ito. Huling SoNa na ni Duterte, mag-si-six years na, ang tanging ganap lang ay patayan, mga kapalpakan, at panggigipit sa kritiko. Malinaw na ang mga pangako ni Duterte at mga ilalatag niya sa huling SoNa bilang lame duck ay #PaSóNa! Sino pa ba kasing maniniwala sa tao na paulit-ulit kang pinaasa at paulit-ulit ding nagsinungaling. Biruin niyo, ilang beses na siyang nagsabi na pagod na raw siya. Paano siya mapapagod, eh wala naman siyang ginagawa? Pagod na raw at gusto nang magresign sa pagka-Pangulo. Tapos, gusto ngayong mag-VP? Malaking kalokohan ito! I call on our youth to continue doing your part in nation-building and pursue the needed change for the best interests of our countrymen. Hinihikayat ko kayo na magparehistro upang makaboto sa susunod na halalan. Bumoto para sa de-kalidad na edukasyon. Bumoto para sa karapatang pantao. Bumoto para sa hustisya. Bumoto para sa ating teritoryo at soberanya. Bumoto para sa ekonomiya. Bumoto para wakasan ang mga trolls at fake news. Bumoto para sa responsable at epektibong pagtugon sa pandemya. Hindi baril, kundi bakuna. Hindi dahas, kundi ayuda. Kasama ang kabataan, nagkakaisa nating ipaglaban ang marangal na kinabukasan ng Pilipino at ng Pilipinas. Muli, maraming salamat at isang mapagpalayang araw sa lahat. LEILA M. DE LIMA PNP Custodial Center, Camp Crame 19 July 202