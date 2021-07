Press Release

July 21, 2021 'Lifetime' mobile number will soon be a reality - Gatchalian Efforts allowing the interoperability of cellphone numbers will finally come into fruition more than two years after the enactment of the landmark legislation, the Mobile Number Portability Act (MNPA), Senator Win Gatchalian said. Following the completion of the three major telecommunications companies' initial testing of their technical capabilities and interoperability, Gatchalian wants to see the telcos stick to their commitment to put in place by September 30 this year the mobile number portability services. This will allow mobile phone subscribers to switch networks or change subscriptions without losing the mobile numbers they are currently using and without having to pay for interconnection fees for calling or texting across different service providers. "Malaking kaginhawaan ito lalo na sa mga gustong magpalit ng service provider para sa mas maayos na serbisyo pero ayaw bitawan ang kanilang mobile subscriber number. Malaking abala para sa iba ang pagpapalit ng kanilang numero lalo na kung matagal na nilang gamit ito," said Gatchalian, the principal author and sponsor of Republic Act No. 11202. "What we want is for the telcos to freely compete, make it feasible for interoperability and the end-goal is to drive the prices down and provide better services. One's cellphone number has become almost akin to maintaining one's digital identity," he added. Gatchalian earlier called out the telcos for the delay in the implementation of MNPA which the law provided to be in place as early as January 2020, following the issuance of the Implementing Rules and Regulations (IRR) in June 2019. The senator even issued a stern warning saying that telcos will be meted out with penalties as much as P1 million fine and revocation of their franchises if they would repeatedly and unjustly refuse to implement the portability within the period prescribed by the law. "Noong una kong binalangkas ito noong 2016 at nai-refile noong 2017 hanggang sa naisabatas ito noong Pebrero 8, 2019, hindi ko inakala na mas magiging makabuluhan ito sa panahon na may pandemya at nakaasa tayo sa digital technology. Sana ay magtuloy-tuloy na ang mga telcos na maisakatuparan ang batas para sa kapakanan ng publiko," the senator said. # # # 'Lifetime' mobile number maisasakatuparan na - Gatchalian Dalawang taon matapos maisabatas ang Mobile Number Portability Act (MNPA), maisasakatuparan na rin to sa wakas ayon kay Senador Win Gatchalian. Sa ilalim ng batas, pinapayagan na ang mga mobile phone subscribers na panatilihin ang kasalukuyang gamit na cellphone numbers kahit na magpalit o lumipat sila sa ibang network providers. Naging hamon kasi sa tatlong malalaking telecommunications companies (telcos) sa bansa ang proseso ng "interoperability" kaya kamakailan lamang nila nakumpleto ang technical initial test. Kaya sinabi ni Gatchalian na dapat tuparin ng telcos ang pangako nilang implementasyon ng mobile number portability sa Setyembre 30 ng taon. Bukod sa pagpapanatili ng cellphone numbers kahit na magpalipat-lipat ng network provider, ang nasabing batas ay nagsisiguro din na wala nang babayarang interconnection fees kung tatawag or magte-text sa ibang service providers. "Malaking kaginhawaan ito lalo na sa mga gustong magpalit ng service provider para sa mas maayos na serbisyo pero ayaw bitawan ang kanilang mobile subscriber number. Malaking abala para sa iba ang pagpapalit ng kanilang numero lalo na kung matagal na nilang gamit ito," sabi ni Gatchalian na pangunahing may akda at sponsor ng Republic Act No. 11202. "Mas mainam na mayroong malayang kompetisyon sa pagitan ng telcos upang sa kalaunan ay bumaba ang presyo at mapabuti ang kanilang serbisyo. Tandaan natin na ang cellphone number ay mistulang nagsisilbi na rin na digital identity ng isang tao sa ngayon," dagdag pa ng senador. Nauna nang kinalampag ni Gatchalian ang mga telco dahil sa pagkaantala ng implementasyon ng MNPA noong Enero 2020 matapos ipalabas ang Implementing Rules and Regulations (IRR) Hunyo ng 2019. Matatandaan na nagbabala pa ang senador na papatawan ng multa na aabot sa P1 milyon at babawiin ang prangkisa ng mga telco kung patuloy na maaantala ang pagpapatupad ng naturang batas. "Noong una kong binalangkas ito noong 2016 at nai-refile noong 2017 hanggang sa naisabatas ito noong Pebrero 8, 2019, hindi ko inakala na mas magiging makabuluhan ito sa panahon na may pandemya at nakaasa tayo sa digital technology. Sana ay magtuloy-tuloy na ang telcos na maisakatuparan ang batas para sa kapakanan ng publiko," sabi ng senador. # # #