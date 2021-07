Press Release

July 21, 2021 Transcript of interview of Senate President Vicente C. Sotto III with Alvin Elchico and Doris Bigornia in DZMM Teleradyo On Senate President Sotto's plans for the 2022 elections. Q: May balak po kayong tumakbo sa 2022 elections? Tuloy na tuloy na? SP Sotto: Nag desisyon na kami ni Sen. Lacson na oo nga, pero ang official launching namin na pinaplano namin ay sa August 4. Official announcement, at saka meron kaming parang launching event kasama yung mga gustong tumulong sa amin at saka mga gustong kumumbinsi sa amin. Q: What made you decide to go for it? SP Sotto: Well, it may sound corny to others, but one of the reasons is the love of country. Tanong natin, saan ba papunta ang Pilipinas? Meron pa bang programang maganda para ika nga ay put the country back on track? At meron ba tayong programang magagawa na mas makakabuti para sa bansa? Yun, patong-patong na. (Unclear) nung nag consultative meeting naman kami at yung ibang kasama namin, at yung ibang kasama, yung consumer groups, merong commuter groups, yung mga kumakausap sa amin, tingin nila, yung mga programa namin at saka yung background katulad nung pagiging consensus-builder ko at pagiging ika nga ay street fighter ni Sen. Lacson nung siya ay PNP chief at siya ay sundalo hanggang siya ay natungtong sa Senado is a very good combination, so finally, ni-layout na namin yung programa and siguro mga two or three days ago, medyo we were (unclear) we'll announce on August 4, yun ang napili naming date eh. Q: Lacson-Sotto ito, linawin natin, hindi Sotto-Lacson? SP Sotto: Lacson-Sotto, oo. Q: Sa dinami-dami po, sa sang-damakmak na problema ng bansa ngayon, (unclear) may nagsasabi na may mga programa ang current administration na hindi nila natupad. Sa palagay ninyo, ano ang unang-unang titirahin ninyo ni Sen. Ping? SP Sotto: Marami kaming nakikitang programa na dapat ipatupad. Nasa plano talaga ng gobyerno pero hindi nangyayari. Unang-una na diyan, yung kailangan muna mas matingkad pa at mas mabuti siguro na rollout ng pandemic, hindi ito matatapos by next year eh. Kahit na ihabol pa nila yan by let's say the first quarter of 2022, hindi pa rin magbubuo yan, so kailangan maingat tayo diyan at ika nga ay meron tayong maliwanag na (unclear) doon. Pero higit sa lahat na napaka-halaga, ay yung tinatawag na budget reform. Sa kasalukuyan, pati sa pag ikot namin, hindi lang ito naramdaman namin sa Senado, kungdi, dapat malaman ng national government na ang mga local government officials at saka mga private sector, mga business community, hindi nakakarating sa kanila yung pera ng tao eh. Yung budget reform ay kailangan magkaroon ng ibang sistema na makakarating sa ibaba, ang pera ng taong bayan. Hindi naiwan doon sa national government na parang nadevelop natin yung tinatawag na mendicancy. Mendicancy in government na walang ginawa tayo kungdi humingi sa national government. Dapat talaga merong tinatawag na budget reform. And then nandiyan yung problema natin sa padating na P11 trillion na utang, eh paano ang gagawin natin, mangungutang pa rin tayo, hindi ba? So, importante yung budget reform, (unclear) nangunguna yan sa problema. Aside from the many other problems of government. Q: Pag nagkataon pala, kayo ay magbabangga ni Pang. Duterte? Sa palagay mo ano ang advantage mo kung kayo ay magbanggaan sa pagka bise-presidente? SP Sotto: Ako naman hindi ko iisipin kung sino-sino ang iba pang magtatangka na tumakbo sa pag-pangalawang pangulo. Basta yung akin, iooffer ko yung aming programa, iooffer ko yung sarili ko, iooffer ko yung track record ko. Na, ang programa namin, baka (unclear) ng programa ninyo pag nilahat ko lahat, so ang gawin natin, kami, kaya naming i-capsulize yung aming plano, kaya naming i-capsulize sa tatlong kataga lang: ito yung KKK, parang Katipunan. Ito yung Kakayanan, Katapatan, at Katapangan. Nandoon na lahat, yun yung laman ng programa namin, nakabalot lahat doon. Q: Pero Tito Sen, kasi marami ang nagtataka, sa kaguluhan ngayon, sa dami ng problema, sa tindi ng mga problema, bakit inaasam ninyo pa talaga na tumakbo pa? Kasi hindi natin nakikita sa horizon na magiging madali na resolbahin itong mga problema na ito. SP Sotto: Well, ang tingin naman namin kasi, yung aming mga naisip na pagresolba sa mga problema ay (unclear) at ang tanong nga ay bakit, saan ba papunta yung bansa? So, pababayaan na lang natin? Kung ang tingin, maganda yung programa namin, iooffer namin sa taongbayan. Hindi sa we are trying to seek the position, hindi ganoong kadali eh. Hindi basta gusto mo, hindi ganoon eh. Iooffer namin yung aming programa para sa ika nga ay kinabukasan ng bansa. Ganoon yung thinking namin. Q: Anong partido ang ica-carry ninyo? SP Sotto: Ako, NPC, matagal ng panahon na Nationalist People's Coalition. Q: Kayo ang susuportahan ng NPC? SP Sotto: Well, meron na kaming pagpupulong ng aming kapartido sa 28, it's a national consensus meeting na gagawin namin, (unclear) sila lahat-lahat ng programa namin. Kaya nasa August 4 yung sinasabi kong official announcement namin, sapagkat may mga kapartido rin kaming kausap eh. Katulad noong partido ng Reporma, nila Gen. De Villa, nila Speaker Bebot Alvarez, sila, tinutulak nila si Sen. Lacson talaga sa pangulo. Nandiyan siyempre yung Aksiyon Demokratiko na puro mga kaibigan at ika nga ay kasamahan namin. Pare-pareho kami ng thinking pagdating sa pakikipaglaban sa corruption, at sa paglalahad ng mas maganda at disenteng programa. So, before August 4, by that time ay nakapag consensus na kami sa kanilang lahat. Definitely, I will be surely nominated by the Nationalist People's Coalition. Now the Reporma Party, Sen. Lacson but I am consulting with my colleagues, aming party mates, at malalaman natin kung ano ang magiging consensus nila. Q: Di ba may nagsasabi na dapat daw, yung lalaban sa (unclear) ng administrasyon, dapat magkaisa para mas malaki ang tyansa na manalo laban sa mamanukin n g administrasyon? Paano yan kung ang dami ninyo? Si Vice-President Leni tatakbo din. Sino pa ba, si Isko Moreno, tatakbo. Alam mo yun, kung marami, mas maliit yung tyansa na manalo yung kalaban, ung opposition. Hindi po kaya ganoon? SP Sotto: Well, sa kasalukuyan, sa grupo namin, hindi namin iniisip yun, sapagkat pag inisip mo yun, medyo maghihintay ka pa kung sino-sino yung mga tatakbo. Sa amin nga, simple lang: alam namin ang problema ng bansa. (Unclear) hanggang sa pandemic, hanggang sa corruption, hanggang sa... lahat yan, nailahat namin, ika nga ay nakita namin. Pati ang solution, nakita namin sa Senado, eh kaso legislator kami, hindi kami Executive Department, di ba? Nagrerekomenda kami, Yung iba, nagagawa, yung iba hindi. So, may programa (unclear) sa ating mga kababayan. Hindi naman porke may mga iba pa, kakausapin namin yung iba, hindi. Sa kanila na yun., di ba? So, tingin ko, ika nga ay, we are the alternative. We are not pro-administration; we are not opposition. We are neutral, sapagkat ang NPC is in alliance with the President. We are not in alliance with PDP-Laban or any other political party, but in the House of Representatives, the NPC is in alliance with the President. Ganoon ang sitwasyon namin. Q: So, ibig sabihin yung inyong stand, hindi ninyo rin kokontrahin yung kasalukuyang administrasyon? SP Sotto: Hindi namin kokontrahin yung magandang ginagawa nung kasalukuyang administrasyon. Kokontrahin namin yung hindi magandang ginagawa o may mga kakulangan. (Unclear) Q: Para malinaw. SP Sotto: Oo. Q: May senatorial lineup na po ba kayo at ano ang qualifications na hinahanap ninyo sa mga senatorial bets? SP Sotto: Of course, yung mga kapartido namin, automatic yun. Like in my case kapartido ko yung si Loren, si Chiz, si JV, si Sherwin, puro mga NPC yun eh, so automatic yun. Ngayon yung iba, bago namin... si Greg, of course, alam ninyo naman kung gaanong ka-BFF ni Ping si Greg Honasan. Ngayon, so, meron pa kaming ika nga ay ibang gusto at kausap. Bago namin bitawan ang pangalan, ay gusto naman namin na nakausap namin at hind yung bigla na lang nagulat. Baka mamaya i-announce mo, biglang sabihin eh ayaw namin, di ba. Nangyari yan, nangyari sa ibang grupo yun. Pero definitely, yung mga re-electionist, ie-endorse namin yan, sila Migz Zubiri, si Dick Gordon, yung mga re-electionist na kasama, si Joel Villanueva lalo na, eh hindi kami maghihiwa-hiwalay nung mga yun. Q: Kung bibigyan mo ng grado si PRRD, anong grado ang ibibigay mo? SP Sotto: Depende, grado sa ano? Q: Yung overall performance. SP Sotto: Siguro sa overall performance, kasama na lahat yung mga ginawa natin at saka yung mga nagawang part of the primary concerns as far as illegal drugs (unclear). Siguro I will give him a 7.5. Q: Pasado. Saan siya hindi pasado? SP Sotto: Well, mahirap masabi ngayon sapagkat hindi ko talaga alam kung ano ang sitwasyon nila as far as corruption is concerned. Alam ko, galit siya sa corruption eh pero may mga naglalabas ng corruption na issue na hindi naa-aksyunan eh, so mahirap graduhan ito. Baka naman may mga ginagawa na hindi natin alam. Mahirap maging judgmental, ika nga. Q: I hope you don't mind, si Sen. Ping Lacson, ilang taon po? SP Sotto: Ka-edad ko. Ika-73 niya noong June, ako ay magse-73 next month. Q: So ang tanong, kakayanin pa ba with your age, siyempre rigorous yung campaign eh. Di ba sa tagal mo na sa pulitika, parang magpahinga na lang, enjoy yung mga apo, ito, pagod ulit ito. SP Sotto: Palagay ko naman... ewan ko, tanungin mo sila Sherry Ann kung ang kilos namin ay kilos ng 73 years old. Nakikita nya kami. Hindi ba, alam mo naman ako, ako mismo nagda-drive ng kotse ko, malakas pa rin ang palo ko sa golf, talo ko lahat... Q: In other words, kayang-kaya. SP Sotto: Eh mga kalaro ko, kuwarenta anyos, singkwenta anyos, niloloko ko nga, pagka yung medyo inabutan nila yung haba ng palo ko, "eto, siguruhin ninyo na pag tungtong ninyo ng edad ko, ganito pa rin kayo kalakas ha?" Sabi ko. Yun ay kung aabot kayo ng edad ko. Q: May isa pang tanong. Ano daw ang masasabi ninyo na pakawalan kayo ng administrasyon para hatiin ang opposition? SP Sotto: Hindi totoo yun. Baka narinig niya tinawag akong vice-president ni President Duterte, nagbibiro lang yun. Hindi mangyayari, not us. Hindi mangyayari yun. Sa aming programa yun, we offer ourselves, we are the alternative, nasa taongbayan yan. Kung sino ang gusto nila, dapat iboto nila. Kung sino ang binoto nila, dapat yan lumitaw, ganoon kasimple ang usapan. Hindi kami papalo sa ganoong mga... hindi kami ganoong klase. Isama mo yung edad ng serbisyo namin sa gobyerno, kaming dalawa, 83-years. We have been in government for 83-years and kitang-kita naman yung track record namin, so hindi kami ganoon. Hindi kami kayang bayaran, hindi kami kayang utuin, hindi kami ganoon. Q: Bakit ayaw ninyong maging opposition? Di ba sabi mo kanina, hindi kayo opposition, hindi rin kayo administrasyon, kayo ay neutral. Bakit ayaw ninyong maging opposition? Kung baga kontrang-kontra sa kasalukuyang administrasyon. SP Sotto: Hindi naman dapat kasi maging totally opposition ka kung may nakikita ka namang tama eh, hindi ba? May nakikita namang tama eh. So, bakit ka mag-opposition, dahil meron kang ika nga ay kontrang-kontra ka sa administrasyon kaya ka opposition. Eh hindi nga naman kami kontrang-kontra sa administrasyon. Hindi lahat ng bagay na ginawa ng administrasyon ay kontra kami. Maraming ginawa kami na sinunod ng administrasyon, hindi ba? Yung medical scholarship, yung idea noon, ako ang principal author noon eh, na pwede nang maging doktor ang kahit sinong Pilipino. Sinunod ng Presidente, di ba? Sinuportahan niya. Tapos yung anti-terror bill, tapos yung Bayanihan, ayuda. Eh hindi naman sa pagyayabang, kanino ba galing yan? Kay Ricky Razon. Nagusap kami nung February, sabi niya delikado pagdating ng March, April, wala ng pera, wala ng pagkain ang mga tao, naka-lockdown, so ginawa ko, tinawagan ko ang Malacañang, sinabi ko, ganito, ganito, ganyan. Baka puro looting ang abutin natin diyan. Tinanong ako ni Sec. Dominguez, ano ang rekomendasyon mo? Sabi ko magda-draft ako ng batas na magbibigay sa inyo ng power para gamitin yung pondo ng gobyerno para magbigay ng ayuda. Sinunod eh. Paano ka magiging opposition noon? Q: Last na lang, kasi nabanggit mo si Razon. Paano yung budget? Paano yung pera, you need funds to run a presidential and vice-presidential campaign. Saan kayo kukuha ng pera o may sarili na kayong pera? SP Sotto: Meron kaming mga ika nga ay support. Yung mga nagtutulak sa amin at kumakausap sa amin para tumuloy ay tutulungan kami. Hindi naman kami nagkukulang siguro, kaya lang wala naman kami nung katulad ng milyon-milyon na magiging available sa ibang mga kandidato. But then again, it is up to the people, alam naman nila. Ako naman, simple lang ang sasabihin ko sa kanila, pagka may namimili ng boto, tanggapin yung pera, iboto ang kursunada. Q: So, wala kayong sako-sakong pera? SP Sotto: Wala, mga supot. Alam mo, hindi naman sa... kilala ko si Presidente, siguro sa mga pinakamatagal ng pulitiko dito sa atin, ako ang pinaka-matagal na pulitiko na kilala niya, itanong mo sa kanya. 1988 kami nagkasama, all right? So, magkakilala kami. Ang tingin ko, nagbibiro siya noon. Nagbibiro siya nung sinabi niya na sako-sako ibibigay niya, siguro ikakampanya niya, pero sako-sako, you know, PDP pa, PDP-Laban ako eh nung 1988, nung tumakbo kami. Kasama kami nila Cory, nila Peping Cojuangco, magkasama kami. Nung 1988, mula noon hanggang ngayon, Nene Pimentel na grupo, magkasama kami nila Jojo Binay nung araw, si Nene Pimentel mismo at nitong mga nakaraang elections, never nagbigay ng pera ang PDP. Tanungin mo yung mga kandidato ng PDP-Laban, kanya-kanya yan, to each his own. Never nagbigay yung national leadership ng pera. So, paanong sasabihin ni Presidente na bibigyan niya ng sako-sako yung mga kandidato? Ano lang niya yun, pampalakas ng loob, hindi niya gagawin yun. Q: Tito Sen, maraming salamat and good luck. SP Sotto: Thank you, maraming salamat.