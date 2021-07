Dispatch from Crame No. 1107:

Sen. Leila M. de Lima on the killing of the Ornido spouses

7/24/21

Mariin kong kinokondena ang pagpaslang sa mag-asawang Marlon at Fe Ornido.

Lider ang dalawa na nagsusulong ng katiyakan sa lupa at paninirahan ng kanilang mga miyembro. Matuwid ang kanilang ipinaglalaban, at nagtitiwala sa prosesong legal, pero kahit sa kanila, umabot ang brutalidad ng EJK at red-tagging.

Ito ang epekto ng pagguho ng pananagutan at kawalan ng hustisya na pinaiiral ni Duterte. Nagpipiyesta ang mga kriminal at lumalaganap ang kalakaran ng hit squad at assassination. Kaya hindi lang banta ng COVID-19 ang nagkalat ngayon, pati ang mga hitman ay parang virus din na nagkalat. At malinaw ang ebidensya kung sino ang source ng hit squad disease sa bansa, si Duterte.

Kaya paano naging ligtas ang lansangan dahil sa epekto ng war on drugs, gaya ng sinasabi ng PNP, kung sa mismong loob na ng bahay o bakuran pinapaslang ng mga riding-in-tandem ang biktima nila, gaya ng mag-asawang Ornido?

Sa PNP: hindi Delta variant ng coronavirus ang totoo ninyong kalaban. Kundi ang nagkalat na Death Squad variant ng Duterte Disease. Kayo ang aasahan ng publiko. Kaya proteksyon, hindi propaganda.

Sa pamilya ng mag-asawang Ornido at kanilang mga kasama sa organisasyon, ako ay taos-pusong nakikiramay. Kasama ninyo akong hihingi ng hustisya at titindig sa karapatang pantao! ###

(Access the handwritten version, here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatchno1107)