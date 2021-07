Statement of Senator Ronald "Bato" Dela Rosa on the ICC's report and possible probe into the Duterte administration's war on drugs

"I leave my fate to the Lord. Whatever happens. Basta, as far as I'm concerned, I did my best. If my best was the worst for them, then anong magagawa ko? Yun lang ang kaya kong gawin. Bahala na si Lord kung anong mangyari sa buhay ko afterwards, basta ginawa ko ang dapat kong gawin dahil sabi ko nga, minsan lang ako magiging Chief PNP. Minsan lang ako mag li-lead ng war on drugs, so dapat gawin ko na talaga ang dapat kong gawin para matapos ang problema na ito. Or kung di man matapos, mabawasan ang problema ng droga sa ating bansa. At nakikita naman natin na maganda naman ang resulta."

